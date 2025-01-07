"إم 7 "تتألق في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة بأداء "مينديز" المذهل
حققت إسطبلات "إم 7 " للقدرة انطلاقة ناجحة في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، حيث فرضت الفارسة الأرجنتينية "ميلينا مينديز" سيطرتها على السباق الافتتاحي للسلسلة، وهو سباق السيدات لمسافة 101 كيلومتر، الذي أقيم يوم الثلاثاء.
وبالشراكة مع الجواد "بولي"، البالغ من العمر 13 عاماً والذي يدربه محمد أحمد السبوسي، تمكنت ميلينا منديز من إكمال الجولة المكونة من أربع لفات في ثلاث ساعات و29 دقيقة و12 ثانية (3:29:12) بمتوسط سرعة بلغ 28.97 كيلومتر في الساعة.
واحتلت الفارسة سارة محمد أحمد و"راشوز ليوتينانت" من فريق اسطبلات أي بي أتش للتحمل المركز الثاني بفارق تسع ثوانٍ عن الفائزة، حيث سجلتا زمناً قدره 3:29:21. بينما انتزعت زميلتا مينديز في فريق اسطبلات التحمل أم 7، فاطمة عبد الله عباس وحصانها "ويلومير إنكور"، المركز الثالث على منصة التتويج بزمن قدره 3:29:25.
فازت منديز بسباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للسيدات لمسافة 100 كم في عام 2001، وكان هذا أحد أبرز إنجازاتها في مسيرتها. وقد شوهدت آخر مرة وهي تصعد إلى منصة التتويج في عام 2023 عندما فازت بسباق كأس الفهيدي للقدرة لمسافة 119 كم في نادي دبي الدولي للقدرة. وكان أفضل أداء لها بعد ذلك هو حصولها على المركز الثاني في سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للسيدات في نفس العام.
لكن الفارسة الأرجنتينية كانت عازمة على العودة إلى طريق الانتصارات ولم تدخر جهداً في محاولة البقاء قريبة من وتيرة ماسة تنبكجي على متن الفرس بهية التابع لاسطبلات الوثبة خلال الدورة الأولى التي امتدت على مسافة 35 كيلومتراً.
أفسحت ماسة تنبكجي الطريق للإيطالية فيرونيكا جيوساني من اسطبلات المغاوير لتسيطر على اللفتين الثانية والثالثة على صهوة الجواد دي إس كريستون.
وبدا أن جيوساني كانت مسيطرة على السباق عند الدخول إلى اللفة الرابعة والأخيرة على مسافة 20 كيلومتراً، لكن حصانها خرج لأسباب صحية بعد عودته، مما مهد الطريق لمينديز.
وقد استطاعت مينديز أن تركب بدقة متناهية طوال السباق، والتزمت بتكتيكات فريقها بشكل مثالي لتنجح في الفوز باللقب. وبعد أن احتلت المركز السادس بعد اللفتين الأولى والثانية، هبطت إلى المركز الثاني عشر عمداً خلال اللفة الثالثة، مما سمح لها بحفظ طاقتها. ثم طلبت من حصانها بولي بذل جهد هائل في اللفة الأخيرة، ليتمكن من التقدم بسرعة كبيرة ويحقق لها فوزاً مريحاً في النهاية.
يتألف مهرجان ولي عهد دبي للقدرة، الذي ينظمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، من أربعة أشواط رئيسية. تبدأ الفعالية بسباق السيدات، يليه سباق ولي عهد دبي للإسطبلات الخاصة، الذي يُقام لمسافة 101 كيلومتر يوم الأربعاء. يُعد المهرجان واحداً من أبرز الأحداث في رياضة القدرة في المنطقة، حيث يجذب أبرز الفرسان والفرسانات من مختلف أنحاء العالم.
وتتضمن السباقات الثالثة المقررة غداً سباق كأس اليمامة للأفراس، الذي يُقام لمسافة 120 كيلومتراً والمخصص للخيول العربية الأصيلة. أما السباق الرابع والأخير، فيُقام على كأس ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً يوم 11 يناير.