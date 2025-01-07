"إم 7 "تتألق في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة بأداء "مينديز" المذهل

وبالشراكة مع الجواد "بولي"، البالغ من العمر 13 عاماً والذي يدربه محمد أحمد السبوسي، تمكنت ميلينا منديز من إكمال الجولة المكونة من أربع لفات في ثلاث ساعات و29 دقيقة و12 ثانية (3:29:12) بمتوسط سرعة بلغ 28.97 كيلومتر في الساعة.

واحتلت الفارسة سارة محمد أحمد و"راشوز ليوتينانت" من فريق اسطبلات أي بي أتش للتحمل المركز الثاني بفارق تسع ثوانٍ عن الفائزة، حيث سجلتا زمناً قدره 3:29:21. بينما انتزعت زميلتا مينديز في فريق اسطبلات التحمل أم 7، فاطمة عبد الله عباس وحصانها "ويلومير إنكور"، المركز الثالث على منصة التتويج بزمن قدره 3:29:25.

فازت منديز بسباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للسيدات لمسافة 100 كم في عام 2001، وكان هذا أحد أبرز إنجازاتها في مسيرتها. وقد شوهدت آخر مرة وهي تصعد إلى منصة التتويج في عام 2023 عندما فازت بسباق كأس الفهيدي للقدرة لمسافة 119 كم في نادي دبي الدولي للقدرة. وكان أفضل أداء لها بعد ذلك هو حصولها على المركز الثاني في سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للسيدات في نفس العام.

لكن الفارسة الأرجنتينية كانت عازمة على العودة إلى طريق الانتصارات ولم تدخر جهداً في محاولة البقاء قريبة من وتيرة ماسة تنبكجي على متن الفرس بهية التابع لاسطبلات الوثبة خلال الدورة الأولى التي امتدت على مسافة 35 كيلومتراً.