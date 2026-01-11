إماراتيون يسطرون ملحمة تميز في مضمار جبل علي ومهرجان القدرة

لليوم الثاني على التوالي، تألقت المهارات والخبرات الإماراتية بشكل ساطع على ساحة الفروسية، حيث تحول مضمار جبل علي إلى منصة لاستعراض المواهب المحلية. وسيطر المدربان سالم بن غدير وأحمد بن حرمش على مجريات الأحداث، بحصدهما أربعة من سباقات الأمسية السبعة، مما يؤكد النفوذ المتزايد للإماراتيين في هذه الرياضة.
وحقق بن غدير، الذي يتخذ من "إسطبلات فزاع" التي أسسها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مقراً لتدريباته، لقب السباق الرئيسي "كأس نادي الوصل"، وهو سباق سرعة لمسافة 1000 متر عبر الجواد "إنديكيت"، قبل أن يكمل الثنائية بالفوز بـ "كأس العوير" لمسافة 1900 متر بواسطة الجواد "إكسل باور".
كما استمتع أحمد بن حرمش بظهيرة لا تُنسى محققاً انتصارين؛ حيث استهل ثنائيته في شوط "شفر للاستثمار – حوافز داعم" عبر الجواد "يعسوب"، ثم أتبع ذلك بفوز في "سباق السرعة للتكافؤ" (سبرينت هانديكاب) بواسطة الجواد "وايت غيت".
وفي تعبيره عن سعادته بأول فوز له في موسم السباقات المسطحة بدولة الإمارات 2025–2026، قال الخيال الإماراتي الصاعد خالد البلوشي، الذي قاد "وايت غيت": "أنا سعيد جداً بنتائج اليوم. أود أن أشكر أحمد بن حرمش على إتاحة الفرصة للخيالة الإماراتيين للمشاركة واستعراض مهاراتنا. هذا الفوز يمثل لحظة فخر بالنسبة لي، وأتمنى أن يكون الأول من بين انتصارات عديدة هذا الموسم".
وجاءت هذه النتائج بعد 24 ساعة فقط من تحقيق حمدة جاسم أحمد محمد آل علي وميثاء محمد القبيسي المركزين الأول والثاني (ثنائية إماراتية) في سباق مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة المرموق لمسافة 160 كم، والذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.
ويسلط هذا النجاح المتتالي الضوء على الهيمنة المتزايدة للمواهب الإماراتية في كل من سباقات المضمار والقدرة، مما يرسل رسالة قوية حول بروز الفرسان والمدربين المحليين عبر مختلف تخصصات الفروسية.
وقد بدأت فعاليات اليوم بنغمة مشرقة مع "كأس بورشه"، الذي فاز به الجواد "إيه إف مهم" لصالح متخصص الخيول العربية الأصيلة إرنست أورتيل، مما أضاف مزيداً من التميز المحلي للمهرجان. وساهمت سباقات السبت في مضمار جبل علي في ترسيخ النفوذ المتصاعد للمواهب الإماراتية، سواء في إسطبلات التدريب أو فوق صهوات الجياد.