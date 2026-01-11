إماراتيون يسطرون ملحمة تميز في مضمار جبل علي ومهرجان القدرة

وفي تعبيره عن سعادته بأول فوز له في موسم السباقات المسطحة بدولة الإمارات 2025–2026، قال الخيال الإماراتي الصاعد خالد البلوشي، الذي قاد "وايت غيت": "أنا سعيد جداً بنتائج اليوم. أود أن أشكر أحمد بن حرمش على إتاحة الفرصة للخيالة الإماراتيين للمشاركة واستعراض مهاراتنا. هذا الفوز يمثل لحظة فخر بالنسبة لي، وأتمنى أن يكون الأول من بين انتصارات عديدة هذا الموسم".