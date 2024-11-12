إقبال جماهيري كبير ومنافسات قوية في بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو

وسط أجواء حماسية، شهدت صالة مبادلة أرينا أمس الاثنين إقبالاً جماهيرياً كبيراً لمتابعة منافسات الهواة ضمن فعاليات النسخة السادسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، حيث تنافس رياضيون ورياضيات من مختلف الأكاديميات والأندية الرائدة حول العالم في أقسام الحزام الأبيض والأزرق.
وأعرب "برونو باريتو"، مدرب أكاديمية "كوماندو جروب"، عن سعادته بالأداء المتميز الذي قدمه فريقه، قائلاً: "أنا فخور جداً بأداء فريقنا حتى الآن، لقد حققنا نتائج رائعة في مختلف المسابقات، وحصلنا على المركز الثاني كأفضل أكاديمية في فئة الشباب، وتصدرنا منافسات الهواة".
وأضاف: "أنا على يقين بأن رياضيينا سيواصلون تحقيق النجاحات مع دخولنا منافسات الماسترز والمحترفين. لقد فزنا باللقب الاحترافي مرتين من قبل، ونركز على تحقيق نتائج قوية مجدداً".
وتابع "باريتو": "هذه هي المرة السادسة التي أشارك فيها ببطولة أبوظبي العالمية للمحترفين في الجوجيتسو. سبق لي أن شاركت هنا وفزت بالميدالية الذهبية في عام 2019، والآن، أركز على نقل خبرتي إلى الجيل الجديد من الرياضيين، ومساعدتهم على تحقيق نتائج قوية في مختلف البطولات".
قال "ميرساد فيليك" من البوسنة والهرسك، الذي فاز بالميدالية الذهبية في فئة الرجال، زي جي آي/حزام أبيض/ماستر 4/ 94 كجم، ممثلاً نادي "فايت سبورتس ركس للجوجيتسو": "هذه هي المرة الأولى التي أتنافس فيها هنا، وأنا سعيد جداً بالفوز بالميدالية الذهبية. لقد بدأت ممارسة الجوجيتسو قبل عامين ونصف، وشاركت في العديد من البطولات الأوروبية لبناء المهارات اللازمة لبطولة بهذا المستوى. كان التنظيم ممتازاً، وكانت المنافسة صعبة. أتطلع إلى العودة العام المقبل."
أما الإيطالي "ليوناردو دي فازيو"، الفائز بالميدالية الذهبية في فئة الرجال جي آي/أبيض/ماستر 1 /56 كجم، ممثلاً نادي "جيسترز للجوجيتسو"، فقد أعرب عن سعادته الغامرة بتحقيق حلمه بالفوز في هذه البطولة، قائلاً: "هذه هي مشاركتي الثانية في البطولة. لقد شاركت العام الماضي، ولم يحالفني الحظ بالفوز. أما هذا العام، فقد ركزت بشكل أكبر على التدريب، وشاركت في العديد من البطولات الأخرى. كان هدفي الرئيسي هو الصعود إلى منصة التتويج، وأنا سعيد جداً لتحقيق هذا الهدف".
وأضاف: "لقد لاحظت تطوراً كبيراً في البطولة مقارنة بالعام الماضي من حيث عدد الحضور والمشاركة، مما زاد من قوة المنافسة وجعل هذا الإنجاز أكثر أهمية بالنسبة لي. سأعود بالتأكيد للمشاركة مجدداً العام المقبل."