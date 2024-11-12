إقبال جماهيري كبير ومنافسات قوية في بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو

أما الإيطالي "ليوناردو دي فازيو"، الفائز بالميدالية الذهبية في فئة الرجال جي آي/أبيض/ماستر 1 /56 كجم، ممثلاً نادي "جيسترز للجوجيتسو"، فقد أعرب عن سعادته الغامرة بتحقيق حلمه بالفوز في هذه البطولة، قائلاً: "هذه هي مشاركتي الثانية في البطولة. لقد شاركت العام الماضي، ولم يحالفني الحظ بالفوز. أما هذا العام، فقد ركزت بشكل أكبر على التدريب، وشاركت في العديد من البطولات الأخرى. كان هدفي الرئيسي هو الصعود إلى منصة التتويج، وأنا سعيد جداً لتحقيق هذا الهدف".