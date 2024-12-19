إسبانيا تهيمن على بطولة العالم للدراجات الهوائية في أبوظبي
انطلقت يوم الثلاثاء منافسات بطولة العالم للدراجات الهوائية الحضرية 2024 في أبوظبي. وشهدت البطولة فوز كل من إسبانيا وفرنسا وألمانيا بالميداليات في سباق الفرق المختلطة. تستمر البطولة من 17 إلى 22 ديسمبر الجاري في أبوظبي.
انطلقت المنافسات في ساحة جديدة تم تشييدها خصيصاً للبطولة، وتضم خمسة أقسام مصممة لهذا الغرض. وشارك في المنافسات 37 متسابقاً من ثماني دول، هي: إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، سويسرا، اليابان، جمهورية التشيك، إيطاليا، وسلوفاكيا. وتنافس المشاركون في خمسة أقسام متنوعة وسط الأجواء المشمسة على شاطئ كورنيش أبوظبي الشهير.
وقامت كل دولة بإرسال فريق مكون من ثلاثة متسابقين على الأقل، والذين يمكنهم التسابق بأي ترتيب يختاره فريقهم.
خرجت إسبانيا منتصرة، محققة فوزها السادس على التوالي في التجارب المختلطة للفرق. وقد أظهرت الأمة عمق وموهبة لاعبيها، على الرغم من أن الفوز جاء بعد معركة شرسة ومتقاربة. وكانت إسبانيا واحدة من ست دول أرسلت الحد الأقصى من خمسة لاعبين - واحد لكل قسم، مع إرسال سلوفاكيا وإيطاليا عدداً أقل من اللاعبين (أربعة وثلاثة على التوالي).
ضم الفريق الإسباني كوكبة مميزة من اللاعبين، من بينهم متسابق فئة الرجال جونيور (26 نقطة) فيران غونزالو فاكير، وبطلة العالم (الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية) UCI لعام 2021 فيرا بارون، إضافة إلى لاعب فئة النخبة للرجال (20 نقطة) إلوي بالاو بينيانا، الحائز على لقب بطولة العالم (الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية) UCI لعام 2022. كما شمل الفريق الشاب فيكتور بيريز زامورا، البالغ من العمر 18 عاماً، وجولين ساينز دي أورميجانا، الحاصل على الميدالية الفضية في بطولة العالم (الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية) UCI Trials لعام 2021، التي أقيمت في فيك، كاتالونيا بإسبانيا.
بعد ثلاثة أقسام، كان الترتيب متقارباً للغاية، حيث حصلت إسبانيا وإيطاليا على 510 نقاط لكل منهما، تليهما فرنسا بفارق ضئيل برصيد 500 نقطة.
في القسم الأخير، تعادلت ألمانيا وفرنسا برصيد 730 نقطة، وذلك بعد أن حصلت بطلة العالم ست مرات في الاتحاد الدولي للدراجات، نينا رايشنباخ، على صفر نقطة. في المقابل، حصلت سويسرا على 640 نقطة، بينما أكملت إسبانيا مسيرتها بنجاح.
وضمن سانز دي أورميجانا الفوز لإسبانيا بأداء ثابت، حيث سجل 200 نقطة في الأقسام الخمسة ليصل إجمالي نقاط فريقه إلى 800 نقطة.
سجل الفرنسي روبن بيرشياتي (فئة الرجال النخبة 20 نقطة) 40 نقطة في كل قسم، ليصل مجموع نقاط فريقه إلى 790 نقطة. وقد ساهم بقوة كل من ناثان شارا (فئة الرجال النخبة 26 نقطة)، كامو كامس (فئة الرجال جونيور 20 نقطة)، ورومان سالون (فئة الرجال جونيور 26 نقطة)، مما مكن الفريق من ضمان المركز الثاني.
واحتلت ألمانيا المركز الثالث برصيد 730 نقطة، وذلك بفضل الأداء المتميز من أوليفر ويدمان (رجال النخبة 26 نقطة) ويوناس فريدريش (رجال النخبة 20 نقطة).
وفرت تجارب الفرق المختلطة للمتسابقين خبرة قيمة في المضمار قبل التنافس الفردي على الفوز بقمصان قوس قزح المرغوبة في الأيام المقبلة. من حيث الأداء، سجلت الألمانية نينا رايشنباخ 120 نقطة، متفوقة على الإسبانية فيرا بارون التي سجلت 110 نقاط، بينما سجلت الفرنسية نينا فابري 90 نقطة.
ستقام نهائيات تصفيات نخبة السيدات والرجال يوم السبت 21 ديسمبر، بعد جولات التصفيات يومي الأربعاء والخميس. وسيتم منح قمصان قوس قزح التالية في التصفيات في فئات الرجال الصغار يوم الجمعة 20 ديسمبر.