إسبانيا تهيمن على بطولة العالم للدراجات الهوائية في أبوظبي

انطلقت يوم الثلاثاء منافسات بطولة العالم للدراجات الهوائية الحضرية 2024 في أبوظبي. وشهدت البطولة فوز كل من إسبانيا وفرنسا وألمانيا بالميداليات في سباق الفرق المختلطة. تستمر البطولة من 17 إلى 22 ديسمبر الجاري في أبوظبي.

انطلقت المنافسات في ساحة جديدة تم تشييدها خصيصاً للبطولة، وتضم خمسة أقسام مصممة لهذا الغرض. وشارك في المنافسات 37 متسابقاً من ثماني دول، هي: إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، سويسرا، اليابان، جمهورية التشيك، إيطاليا، وسلوفاكيا. وتنافس المشاركون في خمسة أقسام متنوعة وسط الأجواء المشمسة على شاطئ كورنيش أبوظبي الشهير.

وقامت كل دولة بإرسال فريق مكون من ثلاثة متسابقين على الأقل، والذين يمكنهم التسابق بأي ترتيب يختاره فريقهم.