"أو كريغ" يتوج بلقب بطولة رأس الخيمة للجولف

وقدم "كريج" أداءً قوياً في النصف الأول من الجولة، مسجلاً 33 ضربة، من بينها ثلاث ضربات بيردي (ضربة أقل من العدد القياسي للضربات في تلك الحفرة). واستمر في تألقه في النصف الثاني، حيث سجل ضربتي بيردي إضافيتين في الحفرتين 13 و 14، ليصل إلى خمس ضربات تحت المعدل القياسي قبل أربع حفر من نهاية المباراة.