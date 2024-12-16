"أو كريغ" يتوج بلقب بطولة رأس الخيمة للجولف
حقق "أو كريغ" (أكاديمية "تي اف إيه" (TFA)، عقارات جميرا للجولف) فوزاً مميزاً في بطولة رأس الخيمة العالمية للناشئين الهواة لعام 2024 على أرض نادي الحمرا للجولف، الملعب الذي سبق له وأن حقق فيه لقباً سابقاً، متفوقاً على منافسيه بفارق ضربة واحدة. وقد سجل "كريغ" 71 ضربة في الجولة النهائية ليجمع 216 ضربة في البطولة المكونة من 54 حفرة، محققاً نتيجة مساوية للعدد القياسي للضربات.
وقد أقيمت البطولة، التي امتدت على مدى ثلاثة أيام وشملت 54 حفرة، كجزء من تصفيات تصنيف الجولف العالمي للهواة (WAGR) لكل من اللاعبين الذكور والإناث.
وكانت هذه البطولة أيضاً هي الثالثة المؤهلة للحصول على وسام الاستحقاق من اتحاد الإمارات للجولف لهذا الموسم لفئتي الذكور والإناث.
وقدم "كريج" أداءً قوياً في النصف الأول من الجولة، مسجلاً 33 ضربة، من بينها ثلاث ضربات بيردي (ضربة أقل من العدد القياسي للضربات في تلك الحفرة). واستمر في تألقه في النصف الثاني، حيث سجل ضربتي بيردي إضافيتين في الحفرتين 13 و 14، ليصل إلى خمس ضربات تحت المعدل القياسي قبل أربع حفر من نهاية المباراة.
ومع ذلك، تعثر "كريغ" قليلاً في الحفرتين 15 و16، حيث خسر ضربتين، إذ سجّل ضربة فوق المعدل في الحفرة 15، وتلقّى ضربة رباعية في الحفرة 16. إلا أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً استعاد توازنه سريعاً، مُسجلاً ضربة بالمعدل القياسي في الحفرة 17 وضربة بيردي في الحفرة 18 ليضمن الفوز باللقب.
وقال "كريج" لصحيفة "خليج تايمز" بعد جولته: "قدّمت أداءً رائعاً حتى وصلت إلى الحفرة 15، حيث كنت ضمن المجموعة قبل الأخيرة، وكنت أعتقد أن المجموعة التي خلفي قريبة مني في النتيجة. لكنّي شعرت بخيبة أمل بعد أدائي في الحفرتين 15 و16، وظننت أنني خسرت فرصة الفوز. مع ذلك، أنا فخور جداً بتسجيلي ضربة "بيردي" في الحفرة الأخيرة".
وأضاف: "بعدما سجلت نتيجتي في البطاقة، قيل لي في البداية إنني خسرت بفارق ضربة واحدة. ثم سمعت أن هناك جولة فاصلة. وفي النهاية، قيل لي أنني فزت بفارق ضربة واحدة. يا له من شعور مريح، ودرس ثمين يدعو للاستمرار حتى النهاية."
وتحدّث "كريغ" عن علاقته المميزة بنادي الحمرا قائلاً: "أحتفظ بذكريات رائعة في هذا الملعب. ففي وقت سابق من هذا العام، فزت ببطولة الرجال المفتوحة هنا، الأمر الذي منحني فرصة المشاركة في بطولة جولة تحدي شاطئ السعديات".
"هذا الفوز هو أفضل ختام ممكن لموسم 2024. فقد بلغت الثامنة عشرة من عمري، ولن أكون مؤهلاً للمشاركة في العديد من بطولات الناشئين بعد الآن، لذا فهذا اللقب له مكانة خاصة في قلبي".
وحلّ في المركز الثاني اللاعب التشيكي "لويس كلاين"، البالغ من العمر 15 عاماً، والذي سجّل 69 و73 و75 ضربة في جولاته الثلاث، بفارق ضربة واحدة خلف "كريج".
وفي فئة الإناث، تُوّجت "آيلسا مولوكانوفا" من الاتحاد الروسي للجولف باللقب، بعد أن سجّلت 78 و71 و77 ضربة في جولاتها الثلاث، لتتفوق بفارق أربع ضربات عن أقرب منافساتها. وتقاسمت "إيموجين هول" و"أنايا سود"، وكلاهما من نادي إلس بدبي، المركز الثاني.
فئة الذكور
"أو كريغ" (أكاديمية "تي اف إيه" (TFA)، عقارات جميرا للجولف) 73، 72، 71 = 216
"ل. كلاين" (جمهورية التشيك) – 69، 73، 75 = 217
"أ. لارسون" (نادي إلس، دبي) – 71، 72، 74 = 217
"في لارسون" (نادي إلس، دبي) – 72، 74، 72 = 218
فئة الإناث
"أ. مولوكانوفا" (الاتحاد الروسي للجولف) – 78، 71، 77 = 226
"ال هول" (نادي إلس، دبي) – 77، 75، 78 = 230
"أ. سود" (نادي إلس، دبي) – 76، 76، 78 = 230