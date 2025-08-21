"أومبودسمان" يكتسح المضمار: فوز تاريخي وثأر في سباق "جودمونت" الدولي

حقق الحصان أومبودسمان نجاحًا ثانيًا على أعلى مستوى وثأر لهزيمته في سباق "إكليبس ستيكس"، حيث هزم ديلاكروا بشكل حاسم في سباق "جودمونت الدولي" من الفئة الأولى، بينما قدم الحصان بير كاسل أداءً استثنائيًا ليحل ثالثًا في الحدث الرئيسي في يورك يوم الأربعاء.

أثبت بير كاسل، الذي أُضيف للسباق لضمان سرعة قوية، جدارته حيث دفعه الفارس راب هافلين إلى صدارة السباق بفارق 10 أطوال. وجاء الحصان دانان ديسيل في المركز الثاني، بينما كان الفارس ويليام بويك سعيدًا بتعقب بطل سباق "دبي شيما كلاسيك"، الحصان أومبودسمان، في المركز الثالث.

نهاية مثيرة للسباق

ابتعد بير كاسل بفارق أكبر ووصل إلى حوالي 20 طولًا عن منافسيه الخمسة عند مدخل المسار المستقيم. بدأت المجموعة في الاقتراب عند الوصول إلى ربع الميل الأخير، حيث أطلق أومبودسمان، ابن الحصان نايت أوف ثاندر، سرعة قوية ليلحق بالمتصدر قبل نهاية الميل الأخير.

تقدم أومبودسمان بقوة ليصبح ثالث حصان فقط يفوز بسباق "برينس أوف ويلز ستيكس" و**"جودمونت الدولي"** في نفس العام. وحقق الفائز بسباق "إكليبس"، الحصان ديلاكروا، تقدمًا متأخرًا ليخطف المركز الثاني من بير كاسل في النصف الأخير من الميل، منهيًا السباق بفارق ثلاثة أطوال ونصف عن الفائز الرائع الذي دربه جون وثادي جوسدن.

تصريحات المدرب

قال المدرب جون جوسدن: "أدركت عندما تراجع الفارس الياباني، وقلت 'يا إلهي'، ثم عند علامة الفرسخين، اعتقدت أن الوضع خطير. لحسن الحظ، عندما بدأوا في السباق بشكل صحيح، أظهر أومبودسمان تلك السرعة الرائعة، وقال ويليام إنه انتقل من السرعة الثانية مباشرة إلى الخامسة. لقد دخل في وضع السرعة القصوى وفاز بشكل جيد، متفوقًا بوضوح على ديلاكروا، وهذا ينهي قصة سباق 'إكليبس'، الذي كان سباقًا مربكًا".

وأضاف: "حصان السرعة هو حصان أصيل من فرنسا ولديه سرعة قوية. كان يسير بسرعة ثم انطلق، ليأخذ خمسة أطوال أخرى من باقي الخيول. كل شيء جيد في النهاية، لكن يمكنني أن أخبركم أنها كانت لحظات عصيبة".

وتابع: "السباقات الواضحة لأومبودسمان هي سباق "آيرش تشامبيون ستيكس" في ليوباردستاون وسباق "تشامبيون ستيكس" في أسكوت. لقد تم تسجيله في سباق "آرك"، لكنني لن أجعله يركض في أرضية عميقة. لديه ذلك التسارع الرائع، والذي يصعب إظهاره في أرضية ثقيلة. قد يكون سباق الميل ونصف في ديل مار احتمالًا. سنرى كيف سيكون حاله عندما نصل به إلى الوطن ومن ثم نرى ما سيحدث".

وأردف: "لقد اعتقدنا دائمًا أن أومبودسمان من الطراز الرفيع، لكنه تعرض لإصابة في عمر السنتين ثم قمنا بتطويره بلطف في عمر الثلاث سنوات. إنه حصان ذكي جدًا، على الرغم من أنه لا شك أنه عندما تكون الأرضية بطيئة، لا يحب ذلك. يمكن أن يكون الحصان المهيمن على هذه المسافة، بشرط ألا تكون الأرضية ناعمة أو ثقيلة".