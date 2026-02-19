"أندريفا" تواصل رحلة الدفاع عن لقب دبي بإصرار البطلات

قد تكون بطلة أستراليا المفتوحة، إيلينا ريباكينا، أحدث لاعبة بارزة تنسحب من بطولة سوق دبي الحرة للتنس، لكن لا يزال بإمكان المشجعين توقع معركة مثيرة في ربع النهائي يوم الخميس.

وضربت حاملة اللقب ميرّا أندريفا، الروسية التي سحرت دبي العام الماضي بموهبتها الباهرة وروحها التي لا تقهر، موعداً في دور الثمانية مع الأمريكية أماندا أنيسيموفا، التي وصلت لنهائي البطولات الأربع الكبرى مرتين.

كانت أنيسيموفا في كامل سيطرتها، حيث احتاجت إلى 70 دقيقة فقط لتفكيك دفاع الواعدة الإندونيسية جانيس تين بمجموعتين دون رد بواقع (6-1 و6-3).

في المقابل، لم تكن أندريفا في سيطرة تامة على مباراة شهدت 13 كسراً للإرسال، لكن اللاعبة البالغة من العمر 18 عاماً تمكنت من التغلب على الرومانية جاكلين كريستيان بمجموعتين متتاليتين (7-5 و6-3).

كانت هذه هي المباراة الأولى لأندريفا في البطولة، بعد أن تأهلت مباشرة في الدور الثاني (انسحاب الخصم) وحصلت على إعفاء من الدور الأول. وكان انسحاب داريا كاساتكينا المتأخر قد حرم أندريفا من فرصة اللعب يوم الثلاثاء.

وقالت المصنفة السابعة عالمياً: "هذه هي المرة الثانية التي يحدث فيها هذا معي، أن تنسحب الخصم قبل المباراة. لقد حظيت بيوم إضافي من التدريب، لكني أشعر أن ذلك يكسر إيقاع اللعب قليلاً".

وأضافت: "أشعر أنني كنت بعيدة تماماً عن المثالية اليوم، وعن المستوى الذي أريد اللعب به، لذا أنا سعيدة حقاً لأنني حافظت على تركيزي وحاولت إعادة ضبط نفسي عند كل نقطة. أنا سعيدة جداً بذلك، ومتأكدة أن الغد سيكون أفضل لأنني سأدخل في الإيقاع".

وتتوق أندريفا الآن للعودة إلى الملعب، مستشعرة فرصة نادرة لتصبح رابع لاعبة فقط، بعد جوستين هينين وفينوس ويليامز وإيلينا سفيتولينا، تفوز بلقب دبي في عامين متتاليين.

وقالت: "أعلم أنني حاملة اللقب، ولدي الكثير من الذكريات الجميلة والرائعة من دبي العام الماضي. أشعر بكل الدعم من الناس".

يُذكر أن فوز أندريفا بلقب دبي العام الماضي جعلها أصغر فائزة ببطولة من فئة 1000 نقطة تابعة لرابطة محترفات التنس (WTA).

وقالت: "بصراحة، إنه أمر جنوني لأنني أشعر بدافع هنا أكثر من أي بطولة أخرى، لذا أنا متحمسة جداً لمحاولة الدفاع عن لقبي. سأقدم كل ما لدي غداً، وسنرى كيف ستسير الأمور".

وفي الوقت نفسه، تأهلت أنطونيا روزيتش (الخاسرة المحظوظة) إلى ربع النهائي بعد انسحاب ريباكينا بسبب المرض. ونجحت روزيتش في العودة بعد خسارتها المجموعة الأولى (5-7، 6-4، 1-0) عندما قررت اللاعبة الكازاخية المولودة في روسيا الانسحاب.

جائزة اللاعبة النمساوية هي مواجهة في دور الثمانية ضد سفيتولينا، التي فازت بـ "معركة الأمهات" ضد السويسرية بيليندا بنشيتش بنتيجة (4-6، 6-1، 6-3).

وعلى الملعب رقم 1، قدمت الدنماركية كلارا تاوسون، التي خسرت أمام أندريفا في نهائي دبي العام الماضي، أداءً قوياً لتحقق فوزاً مريحاً على البولندية ماغدا لينيت بنتيجة (6-4 و6-2).

ستكون منافسة تاوسون في ربع النهائي هي الأمريكية المصنفة الرابعة جيسيكا بيجولا، التي كانت قوية جداً بالنسبة للنجمة الصاعدة إيفا جوفيتش وفازت عليها (6-4 و6-2).