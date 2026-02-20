"أندريفا" ..التراث الإماراتي يخطف قلب أصغر نجمات التنس

خصصت النجمة الروسية ميرا أندريفا وقتاً بعيداً عن المنافسة في بطولة دبي للتنس الحرة لتعلم المزيد عن الثقافة الإماراتية، حيث جربت العباية التقليدية والمجوهرات ذات الطراز العربي للمرة الأولى.

صنعت أندريفا التاريخ في دبي العام الماضي عندما أصبحت أصغر لاعبة تفوز بلقب WTA 1000 منذ إطلاق هذا التنسيق. وعادت بحضور أكثر بروزاً، واغتنمت الفرصة لتعلم المزيد عن البلد الذي صنعت فيه التاريخ.

سلطت اللحظة خارج الملعب الضوء على كيفية جمع الفعاليات الرياضية الدولية في دبي للثقافات معًا، مما يوفر للرياضيين الزائرين اتصالاً أعمق بالوجهة يتجاوز التنس.

قالت أندريفا: “بالنسبة لي، من المميز جداً دائماً تجربة ثقافات جديدة والتعرف عليها أيضاً،” وأضافت: “أنا سعيدة جداً لأنني من يجرب كل هذه الأزياء والفساتين والمجوهرات. بالنسبة لي، إنها تجربة سريالية، وأنا سعيدة جداً بتجربة هذا الآن.”

خلال التجربة، تعلمت أندريفا المزيد عن الحرفية وراء الزي الإماراتي، بما في ذلك الوقت والعناية اللازمين لإنتاج كل قطعة فردية.

وأوضحت: “لقد اختاروا لونين للفستان، وسألت أيهما سيبدو أفضل عليّ،” وأضافت: “قالوا إن الأخضر سيبدو أفضل، لذا التزمت بما اختاروه لي. تعلمت أيضاً أن هذا عادة ما يكون مصنوعاً يدوياً، لذا بالنسبة لي إنه أمر جنوني أنهم يقضون كل هذا الوقت في صنع هذه الفساتين. أنا مصدومة قليلاً من مدى جمالها.”

على الرغم من أنها رأت الزي الإماراتي التقليدي يُرتدى على نطاق واسع في جميع أنحاء الإمارات، إلا أن هذه كانت أول فرصة لأندريفا لتجربة العباية بنفسها.

وأضافت: “بالطبع، رأيت الكثير من النساء يرتدين هذا النوع من المجوهرات والفساتين، لكن لم تسنح لي الفرصة لتجربتها بنفسي قط،” وتابعت: “أحب أنها مختلفة تماماً عما أرتديه عادة، ولكن في الوقت نفسه إنها جميلة جداً جداً. أنا فقط أحب كل قطعة مما أرتديه الآن.”

تم تنظيم تجربة ميرا أندريفا للزي التقليدي بالتعاون مع The Alley Line، وهي علامة تجارية للأزياء مقرها دبي تحتفي بالتراث الإماراتي الأصيل من خلال التصاميم التقليدية المصنوعة يدوياً.