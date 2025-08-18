أصغر أبطال الشطرنج: مواهب إماراتية تسعى للقب "الأستاذ الكبير"

قد يكون لدى الإمارات قريبًا أصغر "أساتذة كبار" في الشطرنج على الإطلاق، حيث بدأ طلاب لا تتجاوز أعمارهم 11 عامًا في السيطرة على لعبة الشطرنج التنافسية، بينما يضعون نصب أعينهم على الجائزة النهائية في اللعبة، وهي أن يصبحوا "أستاذًا كبيرًا".

قالت علياء فهد الحرازي، 12 عامًا، لـ"خليج تايمز": "بدأت اللعب مع عائلتي في المنزل. ما بدأ كلعبة ممتعة تحول إلى شيء أكبر بكثير عندما أدركت أنني أستطيع المنافسة والفوز من أجل الإمارات."

يتدرب أربعة نجوم صاعدين - وهم علياء، ومريم خليفة القبيسي (12 عامًا، بطلة الإمارات تحت 14 عامًا)، وعبد الله البوسعيدي (11 عامًا)، وخالد شريف العلوي (11 عامًا، وكلاهما حائز على ميداليات في الإمارات) - تحت إشراف نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.

التوازن بين الدراسة والشغف

لا يزال هؤلاء الطلاب في المدرسة، لكنهم يتدربون مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، بينما يحققون تحسينات كبيرة في تصنيفاتهم ويحققون انتصارات منتظمة في البطولات. إنهم يقومون بالتحركات الصحيحة على رقعة الشطرنج بينما يحصلون على درجات جيدة في المدرسة.

قالت مريم لـ"خليج تايمز": "أمي هي من عرّفتني على الشطرنج، وبدأ الأمر كهواية بعد المدرسة، ولكن مع مرور الوقت، أصبح روتينًا يوميًا وطموحي الرئيسي. أصبحت بطلة الإمارات، والآن أريد أن أصبح أستاذة كبيرة."

يتنافس الشباب الإماراتيون حاليًا في مهرجان دولي للشطرنج في أبوظبي، حيث يتوقع أن يكتسبوا الخبرة اللازمة لتحقيق أهدافهم.

يستضيف مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج الحادي والثلاثين، الذي يستمر حتى 24 أغسطس، 3000 لاعب من 82 دولة بجوائز تصل إلى 500,000 درهم، مما يجعله أحد أكبر مهرجانات الشطرنج في العالم.

تُبنى طموحاتهم على إرث الشطرنج الإماراتي. بدأت رحلة الشطرنج في الإمارات عام 1976، وأنتجت أول "أستاذ كبير" وهو طالب موسى في عام 2004، يليه سالم صالح، الذي وصل إلى تصنيف بلغ 2690، مما وضعه ضمن أفضل 50 لاعب شطرنج.

قال عبد الله البوسعيدي لـ"خليج تايمز": "أريد أن أكون مثل سالم صالح، الذي أصبح أستاذًا كبيرًا ويلعب الآن في بطولات كبرى. بالتدريب، آمل أن أتمكن من أن أكون مثله."

الشطرنج يغير طريقة التفكير

بالنسبة لهؤلاء اللاعبين الشباب، يتجاوز تأثير الشطرنج عالم البطولات التنافسي. قال خالد العلوي لـ"خليج تايمز": "أنا أفكر دائمًا قبل أن أفعل أي شيء الآن، وهذا بسبب الشطرنج وكيف أفكر قبل كل خطوة، والآن يجب أن أستخدم ذلك حتى في المدرسة."

نادي الشطرنج المحلي هو الذي يستضيف الدورات التدريبية ويدفعهم للمنافسة دوليًا. قال العلوي: "أشعر أن نادي الشطرنج هو بيتي الثاني؛ هنا أجد أصدقائي وأستمتع."

يركزون الآن على المهرجان الحالي، حيث يختبرون مهاراتهم ضد المواهب الدولية. قالت علياء: "أريد أن أختبر نفسي ضد اللاعبين الأقوياء وأكتسب الخبرة. سيكون الفوز أمرًا رائعًا، وأنا متأكدة من أنني سأكون قادرة على الفوز ضد أحد هؤلاء اللاعبين المصنفين في الجولات القادمة."

طموح علياء هو "أن تصبح ثاني امرأة إماراتية تحمل لقب "أستاذة كبيرة" وأن تلهم المزيد من الفتيات في الإمارات لممارسة الشطرنج."

في وقت سابق من هذا العام، أصبحت عودة عيسى السركال، البالغة من العمر 15 عامًا، أول لاعبة إماراتية وخليجية تحصل على لقب "أستاذة كبيرة".

لقد ألهم إنجاز روضة جميع لاعبي الشطرنج الإماراتيين الشباب الذين يتنافسون حاليًا في مهرجان أبوظبي للشطرنج.