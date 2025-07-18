أسطورة الهند: "بومرا" سلاح الحسم في سباق اختبارات إنجلترا

وسط التكهنات حول مدى جاهزية جاسبريت بومرا لمباراة الاختبار الرابعة، بعد تعافيه من إصابة قوية في الظهر هذا العام، يقترح فاروق مُهندس الحل المثالي لمشاركة نجم الهند الساطع.
لطالما عاش أسطورة الكريكيت الهندي وحارس الويكيت الشهير فاروق مهندس في إنجلترا لأكثر من 50 عامًا، لكنه لازال يعتز بجذوره الهندية.
وقد تزامن تألق مسيرته في الستينيات والسبعينيات مع أيام المجد لرباعي الهنود الأسطوري من رماة السبين، لكنه يعرب اليوم أيضًا عن فخره الشديد بالصعود الاستثنائي لنجم الرميات السريعة جاسبريت بومرا.
لقد جعلت العروض القوية لبومرا في السرعة والدقة ومهارات السوينغ منه أيقونة جعلت البعض يقارنونه بالنجم الكاريبي الكبير مالكولم مارشال، أحد أعظم الرماة السريعين على الإطلاق.
ومع أن المهندس يشعر بالفخر لهذه الإشادات، إلا أن ما يثير استغرابه هو قرار الإدارة الفنية للهند إشراك بومرا في ثلاث مباريات فقط من سلسلة الاختبارات الخمس الجارية أمام إنجلترا بقيادة بن ستوكس.
ويؤمن المهندس أن الهند بحاجة ماسة إلى بومرا في الاختبار الرابع (من 23 إلى 27 يوليو) على ملعب أولد ترافورد في مانشستر، حيث يسعى الفريق للعودة بعد الهزيمة المؤلمة في الاختبار الثالث في لوردز.
وقال المُهندس (87 عامًا) لصحيفة الخليج تايمز عبر الهاتف من مانشستر:
"الآن خسرنا 2-1، والمباراة القادمة مصيرية. يجب أن يلعب بومرا في أولد ترافورد".
كثيرون يعتقدون أن نتائج سلسلة الاختبارات بين الهند وأستراليا في وقت سابق هذا العام كانت ستتغير لو لم يتعرض بومرا للإصابة في الظهر أثناء الاختبار الخامس.
ومنذ ذلك الحين، تُدير الإدارة الهندية حصص بومرا بحذر شديد مراعاة لإصاباته الأخيرة.
لكن المُهندس يقدم حلاً عمليًا:
"طبعًا ينبغي التعامل معه بحذر، يجب العناية به بشكل خاص، لذلك من الأفضل استخدامه في ثلاث أو أربع أوفرات متقطعة فقط، كلما دعت الحاجة، خصوصًا لكسر الشراكات القوية وفي بداية innings لأنه جوهرة الفريق".
وأوضح المُهندس، الذي سجل قرنًا شهيرًا ضد رماة الهند السريعين في جزر الهند الغربية عام 1967:
"هناك راحة كافية بين الاختبارين الثالث والرابع. حتى جوفرا آرتشر، الذي عاد مؤخرًا بعد 4 سنوات، أبدى رغبته في اللعب في كل المباريات المتبقية. لا أجد مبررًا لفكرة اقتصار بومرا على ثلاث مباريات فقط".
يشرح المُهندس لِمَ بومرا فريد من نوعه:
"طريقة إلقائه تجعل الضارب يتوقع أن الكرة ستنحرف للداخل، لكن في لحظة يمكن أن تصطدم seam وتنطلق للخارج، وهي إحدى أصعب الكرات على أي ضارب في العالم. هذه الكرة تحديدًا تجمع بين السوينغ والانحراف بشكل صعب التوقع، حتى أفضل اللاعبين سيعانون معها. ولهذا يجب أن يلعب في أولد ترافورد".
ويضيف:
"بل الحقيقة أن الهند تحتاجه أيضًا في الاختبار الخامس الأخير على ملعب أوفال".
للفوز في الاختبار الرابع وإعادة السلسلة إلى نقطة التعادل، يرى مُهندس أن على إدارة الهند إبداء الثقة في كولديب ياداف:
"لو كان كولديب لعب أي مباراة من المباريات الثلاث السابقة، لاختلفت النتائج. قدرته على قلب الكرة على مختلف الأسطح لا تقدر بثمن، هو رامٍ بالمعصم وليس براحته فقط".
ويضيف:
"واشنطن سوندار ورافيندرا جيديجا رماة بارعون، لكننا نحتاج في الكريكيت الطويل إلى رامٍ محترف بالمعصم مثل كولديب ولست أعلم ما سبب تجاهله".
ورغم تحفظاته على بعض قرارات المنتخب الهندي، يشيد المُهندس بروح المنافسة واللعب النزيه في السلسلة الحالية.
يقول:
"قاتل الفريقان بشراسة في الاختبار الثالث، لكن من الجميل رؤية ستوكس يحتضن جيديجا بعد النهاية. مثلما حدث في Ashes 2005 عندما واسى فلينتوف اللاعب الأسترالي بريت لي عقب الانتصار الدرامي لإنجلترا".
ويختم المُهندس:
"هذا هو جوهر الكريكيت الطويل – قتال شرس لإعلاء راية الوطن، ومهما كانت النتيجة، ينبغي تقبلها بروح رياضية. السلسلة الحالية خير إعلان لجمال الكريكيت التقليدي، خاصة في زمن تتهافت فيه الدول على T20. صحيح أن الدوري الهندي ناجح جدًا، لكن الاختبار يبقى دائماً التحدي الحقيقي لهذه اللعبة".