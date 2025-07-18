أسطورة الهند: "بومرا" سلاح الحسم في سباق اختبارات إنجلترا

وسط التكهنات حول مدى جاهزية جاسبريت بومرا لمباراة الاختبار الرابعة، بعد تعافيه من إصابة قوية في الظهر هذا العام، يقترح فاروق مُهندس الحل المثالي لمشاركة نجم الهند الساطع.

لطالما عاش أسطورة الكريكيت الهندي وحارس الويكيت الشهير فاروق مهندس في إنجلترا لأكثر من 50 عامًا، لكنه لازال يعتز بجذوره الهندية.

وقد تزامن تألق مسيرته في الستينيات والسبعينيات مع أيام المجد لرباعي الهنود الأسطوري من رماة السبين، لكنه يعرب اليوم أيضًا عن فخره الشديد بالصعود الاستثنائي لنجم الرميات السريعة جاسبريت بومرا.

لقد جعلت العروض القوية لبومرا في السرعة والدقة ومهارات السوينغ منه أيقونة جعلت البعض يقارنونه بالنجم الكاريبي الكبير مالكولم مارشال، أحد أعظم الرماة السريعين على الإطلاق.

ومع أن المهندس يشعر بالفخر لهذه الإشادات، إلا أن ما يثير استغرابه هو قرار الإدارة الفنية للهند إشراك بومرا في ثلاث مباريات فقط من سلسلة الاختبارات الخمس الجارية أمام إنجلترا بقيادة بن ستوكس.

ويؤمن المهندس أن الهند بحاجة ماسة إلى بومرا في الاختبار الرابع (من 23 إلى 27 يوليو) على ملعب أولد ترافورد في مانشستر، حيث يسعى الفريق للعودة بعد الهزيمة المؤلمة في الاختبار الثالث في لوردز.