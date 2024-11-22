أسطورة الملاكمة"باكياو" يحتفل بالثقافة الفلبينية في دبي

هناك العديد من الأنشطة الأخرى المقررة بما في ذلك تحدي الكاريوكي للاحتفال بحب الفلبينيين للكاريوكي بينما يحصل الفائزون على تذاكر موسمية لـ MPBL. سيتضمن عرض رقص Kabayan 90s أغاني شهيرة، مما يضيف سحرًا حنينًا إلى هذا اليوم المميز.