أسطورة الملاكمة"باكياو" يحتفل بالثقافة الفلبينية في دبي
يبدو أن أسطورة الملاكمة الفلبيني "ماني باكياو" يقوم بجولة في دبي. ومن المقرر أن يزور السيناتور السابق إحدى أكثر الوجهات شعبية في المدينة - القرية العالمية - في 29 نوفمبر، للقاء المعجبين.
وقد خطط الرجل البالغ من العمر 45 عاماً، الملقب بـ "باك مان"، لزيارة أخرى في جدول أعماله. كما سيزور مكانًا شهيرًا آخر - ريفرلاند في 30 نوفمبر.
ستتاح الفرصة للمشجعين لمقابلة بطل العالم في ثماني فئات. وسيستمتع عشرة مشجعين محظوظين بجلسة حصرية للقاء والتعرف على اللاعب الأعسر، الذي ألهم الملايين حول العالم.
ولجعل هذه الأمسية أكثر خصوصية، سيحصل 50 فائزًا محظوظًا يحجزون التذاكر عبر الإنترنت على تذاكر موسمية لدوري Maharlika Pilipinas لكرة السلة (MPBL).
احتفالاً بزيارة باكياو، يمكن للمشجعين الاستمتاع بعرض مذهل للثقافة والمأكولات الفلبينية حيث يمكنهم الاستمتاع بالأطباق التقليدية والأطعمة الشعبية المحبوبة في الشوارع. كما سيتم عرض طهي حي لأكبر طبق من المعكرونة الفلبينية اللذيذة في المنطقة وهو بانسيت كانتون.
هناك العديد من الأنشطة الأخرى المقررة بما في ذلك تحدي الكاريوكي للاحتفال بحب الفلبينيين للكاريوكي بينما يحصل الفائزون على تذاكر موسمية لـ MPBL. سيتضمن عرض رقص Kabayan 90s أغاني شهيرة، مما يضيف سحرًا حنينًا إلى هذا اليوم المميز.
يمكن للعائلات الاستمتاع ببرنامج مخصص للأطفال يتضمن السحرة وألعاب تشكيل البالونات ورسم الوجوه، بينما تشهد نهاية الحدث، معركة الفرق الموسيقية، تنافس فرقتين فلبينيتين في مواجهة مثيرة. وستختتم الأمسية بعرض مذهل للألعاب النارية في الساعة 9.30 مساءً، لتضيء سماء الليل احتفالاً بهذه المناسبة التي لا تُنسى.