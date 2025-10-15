"أسبين ستاليونز" أول فريق إماراتي بالكامل ينضم لدوري أبوظبي T10

يُعد دوري أبو ظبي "تي 10" دوري الكريكيت الدولي الوحيد في العالم الذي يتألف من عشرة أشواط والمُعتمد رسميًا من قبل المجلس الدولي للكريكيت (ICC) والمرخّص من قبل مجلس الإمارات للكريكيت. وقد أصبح أحد أكثر أشكال الكريكيت متابعة على مستوى العالم، حيث يجذب لاعبين نجومًا وجماهير من جميع أنحاء العالم. تُقام البطولة سنويًا في استاد الشيخ زايد للكريكيت في أبو ظبي وتحظى بدعم من مجلس أبو ظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي.