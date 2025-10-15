"أسبين ستاليونز" أول فريق إماراتي بالكامل ينضم لدوري أبوظبي T10

تماشيًا مع رؤية الإمارات 2031 لتعزيز الريادة العالمية للدولة في مجال الرياضة، أعلنت شركة "إيه إم إتش سبورتس" (AMH Sports) رسميًا عن الاستحواذ على فريق "أسبين ستاليونز" (Aspin Stallions) وإطلاقه، ليكون أول امتياز على الإطلاق بملكية إماراتية في دوري أبو ظبي "تي 10" المرموق.
يمثل هذا الإعلان التاريخي فصلاً جديدًا في المسيرة الرياضية لدولة الإمارات، ويرمز إلى الفخر الوطني والابتكار والتعاون الدولي.
يمثل فريق "أسبين ستاليونز"، المملوك للسيد أحمد خوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي والنائب الأول السابق لرئيس طيران الإمارات، خطوة رائدة في المشاركة الإماراتية في الألعاب الرياضية العالمية للامتيازات.
تحت مظلة شركة "إيه إم إتش سبورتس"، يهدف الامتياز إلى وضع معايير جديدة للتميز الرياضي، والمشاركة المجتمعية، وتنمية الشباب في جميع أنحاء دولة الإمارات.
وقال خوري: "تواصل دولة الإمارات إلهام التقدم والشمولية والتميز في كل مجال — والرياضة ليست استثناءً. يرمز 'أسبين ستاليونز' إلى طموح دولة الإمارات ليس فقط للمشاركة ولكن للريادة على الساحة العالمية. تعكس هذه المبادرة التزامنا بتمكين الشباب، والتعاون الدولي، وروح الروح الرياضية التي تميز أمتنا".
لطالما تشاركت دولة الإمارات صداقة عميقة وتاريخية مع الهند، موطن إحدى أكبر المجموعات السكانية المحبة للكريكيت في العالم. ومع وجود أكثر من 9 ملايين وافد يقيمون في دولة الإمارات، 50% منهم من عشاق الكريكيت المتحمسين، فإن هذه المبادرة تبني جسرًا بين دولتين يجمعهما الشغف بالرياضة.
من خلال فريق "أسبين ستاليونز"، تسعى "إيه إم إتش سبورتس" إلى تكريم هذا الشغف المشترك من خلال إنشاء امتياز يمثل تنوع دولة الإمارات ويحتفل بروح الكريكيت التي توحّد الأمتين معًا.
يُعد نجاح دوري أبو ظبي "تي 10" شهادة على قيادة السيد شاجي الملّك، المؤسس ورئيس مجلس إدارة الدوري، الذي حولت رؤيته الترفيه المرتبط بالكريكيت ووضعت دولة الإمارات في مركز الكريكيت العالمي.
وقال الملّك: "نرحب بفريق 'أسبين ستاليونز' كأول امتياز بملكية إماراتية في الدوري. هذه لحظة فخر ليس فقط لدوري أبو ظبي 'تي 10' ولكن للنظام البيئي الرياضي لدولة الإمارات. إنه يعكس الأهمية المتزايدة لدولة الإمارات كوجهة رياضية عالمية ويعزز روح الشراكة بين الأمم".
يُعد دوري أبو ظبي "تي 10" دوري الكريكيت الدولي الوحيد في العالم الذي يتألف من عشرة أشواط والمُعتمد رسميًا من قبل المجلس الدولي للكريكيت (ICC) والمرخّص من قبل مجلس الإمارات للكريكيت. وقد أصبح أحد أكثر أشكال الكريكيت متابعة على مستوى العالم، حيث يجذب لاعبين نجومًا وجماهير من جميع أنحاء العالم. تُقام البطولة سنويًا في استاد الشيخ زايد للكريكيت في أبو ظبي وتحظى بدعم من مجلس أبو ظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي.