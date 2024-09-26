أساطير كرة السلة الأميركية في مهرجان أبوظبي

وسيشارك في هذه الفعاليات عدد من أساطير كرة السلة، منهم "ماغسي بوغز" و"ماركوس كامبي" و"ديريك فيشر" و"سيلفيا فاولز" و"كيفن غارنيت" و"شاكيل أونيل" و"ميتش ريتشموند". هؤلاء النجوم الذين حققوا معاً إنجازات كبيرة تشمل 44 مشاركة في مباراة كل النجوم، 12 بطولة، وثلاث جوائز لأفضل لاعب في الدوري (MVP).