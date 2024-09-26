أساطير كرة السلة الأميركية في مهرجان أبوظبي
أعلن "الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA)" بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن تنظيم فعاليات رياضية مميزة في العاصمة أبوظبي تشمل مشاركة أساطير ومشاهير الدوري الأميركي للمحترفين فئتي الرجال والنساء والذين سيشاركون في "يوم تقدير جماهير الدوري الأميركي للمحترفين في أبوظبي" يوم السبت 5 أكتوبر في الاتحاد أرينا و"منطقة الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA)" من الخميس 3 أكتوبر إلى الأحد 6 أكتوبر في منارة السعديات.
وستتزامن هذه الفعاليات مع دورة ألعاب الدوري الأميركي للمحترفين في أبوظبي 2024، والتي ستشهد مواجهة استعراضية بين بطلي الدوري الأميركي للمحترفين الأخيرين "بوسطن سيلتيكس" و"دينفر ناجتس"، حيث سيلعب الفريقان يومي الجمعة 4 أكتوبر والأحد 6 أكتوبر في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.
وسيشارك في هذه الفعاليات عدد من أساطير كرة السلة، منهم "ماغسي بوغز" و"ماركوس كامبي" و"ديريك فيشر" و"سيلفيا فاولز" و"كيفن غارنيت" و"شاكيل أونيل" و"ميتش ريتشموند". هؤلاء النجوم الذين حققوا معاً إنجازات كبيرة تشمل 44 مشاركة في مباراة كل النجوم، 12 بطولة، وثلاث جوائز لأفضل لاعب في الدوري (MVP).
وسينضم مغني الراب الحائز على جائزة غرامي، "تو تشينز"، إلى الفعاليات ليحيي حفلات مباشرة، من ضمنها "ليلة "إن بي ايه" (NBA)" التي يستضيفها شاك في "منطقة الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA)" يوم 3 أكتوبر.
أما "يوم تقدير جماهير الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) في أبوظبي" الذي سينطلق في الساعة 4:30 مساءً يوم 5 أكتوبر، فسيكون حافلاً بالأنشطة الترفيهية التي ستضم لاعبي "بوسطن سيلتكس" و"دنفر ناغتس"، بالإضافة إلى تحدي المهارات، ومنافسات الثلاثيات، واستعراضات سلام دانك احترافية، وعروض موسيقية والمزيد.
منطقة "الدوري الأمريكي للمحترفين"، وهي فعالية للمشجعين للاحتفاء بتقارب كرة السلة والثقافة الشعبية والدوري الوطني لكرة السلة، ستفتح أبوابها أمام الجمهور اعتباراً من 3 أكتوبر الساعة 1 ظهراً. وكانت قد استقبلت أكثر من 10 آلاف مشجع في كل من العامين الماضيين.
وسيتمكن المشجعون من المشاركة في أنشطة كرة السلة على ملعب "إن بي ايه" الكبير، والتقاط الصور مع كأس "لاري أوبراين"، وشراء منتجات "إن بي ايه" المحدودة والحصرية، والحصول على قصة شعر مجانية لدى حلاق "إن بي ايه"، بالإضافة إلى حضور جلسات نقاشية، والمزيد.
وتتوفر تذاكر يوم تقدير جماهير الدوري الأميركي للمحترفين "إن بي ايه" في أبوظبي للبيع الآن على موقعي etihadarena.ae وticketmaster.ae. كما تتوفر تذاكر منطقة الدوري الأميركي للمحترفين "إن بي ايه" على موقع ticketmaster.ae.