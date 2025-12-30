أساطير المونديال في دبي..أسرار خلف منصات التتويج

أما رونالدو نازاريو دي ليما، الذي كان جزءاً من المنتخب البرازيلي الفائز بكأس العالم 2002، فقد تحدث عن الإيمان بالنفس بعد أن أُجبر تقريباً على الابتعاد عن كرة القدم. وقال: "قبل عامين من كأس العالم، تعرضت لكسر في ركبتي، وأخبرني الأطباء بترك كرة القدم وممارسة الغولف. لكن كرة القدم هي حياتي. كانت فرصي في لعب كأس العالم ضئيلة جداً".