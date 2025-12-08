"أرض الإنجازات": "مارسينكو" تحتفل بعيد ميلادها بلقبين متتاليين في الإمارات

انضم خلف الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، إلى أحمد عبد الملك، نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس، وناصر المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، ومديرة البطولة نورة بدوي، في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بعد المباريات النهائية.

النجاح في هذا الجزء من العالم ليس جديداً على بطلة دبي الأخيرة. ففي عام 2019، فازت ببطولتين متتاليتين في الفجيرة ودبي ضمن حلبة الناشئات للاتحاد الدولي للتنس (ITF Junior Circuit). وبعد ست سنوات، أصبحت هي الوحيدة التي تكرر هذا الإنجاز في الوجهتين ذاتهما.

ابتسمت مارسينكو قائلة: "ربما هذا شيء اعتدت عليه".

وأضافت: "ربما هذا المكان يظهر أفضل ما لديّ. ولكن بعيداً عن المزاح، أعتقد أنني كنت مركزة جداً على الأداء الجيد هنا في كلا الأسبوعين حتى أتمكن من السفر إلى وطني كرواتيا والحصول على استراحة قصيرة قبل أن أبدأ الاستعدادات لموسم 2026".

ساعد اللقب الذي حققته مارسينكو يوم الأحد أيضاً على تتويج موسم 2025 الناجح لها. بدأت بفوزها بأول لقب لها في بطولات WTA 125 في بطولة ATV Tennis Open 2025 في روما، تلاه فوزان ببطولتين في الولايات المتحدة بلقبي Landisville Challenge و Tyler Challenge في أغسطس وأكتوبر على التوالي. تلا ذلك انتصار الفجيرة W75 في نهاية نوفمبر وتتويج يوم الأحد في منتجع حبتور جراند.

سعت زفوناريفا البالغة من العمر 41 عاماً، العائدة إلى جولة WTA، لاحتمالية أن تصبح ثاني لاعبة فقط بعد التركية شاغلا بيوكاكجاي [في عام 2015] تفوز بلقبي الفردي والزوجي هنا.

وفي وقت لاحق من المساء، حُرم الثنائي المكون من زفوناريفا ورادا زولوتاريفا من تاج الزوجي، حيث قاتل الثنائي الآسيوي المؤلف بالكامل من شينيو جاو ومانانتشايا سوانجكايو، وعادا من تأخر بمجموعة للفوز بنتيجة 4-6 و 7-5 و 10-7.

النتائج: