أرض الأبطال.. رباعي ذهبي يجدد الصراع على لقب تنس دبي

من ألقاب روجر فيدرر’ الثمانية القياسية إلى هيمنة نوفاك دجوكوفيتش’ بفوزه ثلاث مرات متتالية من 2009-2011، أثبتت بطولات دبي للتنس الحرة منذ فترة طويلة أنها أرض خصبة للأبطال السابقين. وسيستمر هذا التقليد هذا الشهر حيث يستعد رباعي من الفائزين السابقين في فئة الرجال’ للمنافسة في الإمارة مرة أخرى.

من 23 إلى 28 فبراير، سيشارك دانييل ميدفيديف، أندريه روبليف، هوغو أومبيرت، وستيفانوس تسيتسيباس جميعًا في دبي، مما يعد بمزيج من المنافسة النخبوية، والقصص الدرامية، والبريق الذي لا تخطئه العين والذي جعل من حدث ATP 500 نقطة بارزة في تقويم الرجال’. وبعد أسبوع واحد من بطولة WTA 1000 للمدينة’ التي تضم جميع أفضل 20 لاعبة في العالم، ستضيء استاد دبي للتنس الحرة في القرهود مرة أخرى بمجموعة قوية تضم ثمانية من أفضل 20 لاعبًا في العالم.

يصادف هذا العام المرة الأولى منذ عام 2023 التي لن يصل فيها ميدفيديف، المصنف رقم 12 عالميًا، كأفضل مصنف في البطولة’. ومع ذلك، كانت تلك البطولة نفسها في عام 2023 قبل ثلاث سنوات حيث فاز بلقبه الوحيد في دبي، متغلبًا على المصنف الأول في ذلك العام’ دجوكوفيتش في الدور نصف النهائي. يعتبر ميدفيديف، المصنف الأول عالميًا سابقًا، أحد أبرز لاعبي الملاعب الصلبة في جيله، بفضل مرونته الدفاعية القوية ودقته الجراحية من خط الأساس.

في غضون 18 شهرًا من رفع كأس الداو الفضي فوق رأسه، وصل ميدفيديف إلى نصف نهائيين متتاليين في ويمبلدون ونهائي بطولة أستراليا المفتوحة. ولا يزال لقب جراند سلام ثانٍ يرافق لقبه في بطولة أمريكا المفتوحة 2021 بعيد المنال، لكن هذا العام بدأ بقوة بفوز في بريسبان جلب له لقبه الثاني والعشرين في بطولات ATP. ستتم متابعة عودة الموسكوفي’ إلى دبي، كالعادة، من قبل حشود من المشجعين المتحمسين لمعرفة ما إذا كان اللاعب الشهير البالغ من العمر 29 عامًا يمكنه الهيمنة تحت أضواء دبي مرة أخرى.

من بين الذين يقفون في طريق ميدفيديف’، إلى جانب المصنف الأول لهذا الشهر’ فيليكس أوجيه-ألياسيم، والمصنف العاشر عالميًا ألكسندر بوبليك، والبريطاني رقم 1 جاك درابر، يوجد مواطنه ذو الشعر الناري روبليف – الفائز في دبي عام 2022. إذا كان ميدفيديف يجسد السيطرة، فإن روبليف يجلب الفوضى، يتنقل حول الملعب ويغلب خصومه بقوة خام وكثافة لا هوادة فيها.

يتناسب توقيت بطولة دبي’ في وقت مبكر من الموسم، بالإضافة إلى ظروفها الثابتة، مع أسلوبه الهجومي من خط الأساس، وبينما يسعى للحصول على لقبه الثامن عشر في مسيرته، سيكون حريصًا على استعادة الحدة والقناعة التي حملته إلى المجد قبل أربع سنوات.

بطولة 2024 التي انسحب فيها روبليف من الدور نصف النهائي شهدت فائزًا مفاجئًا إلى حد ما، حيث تغلب الفرنسي أوجو أومبيرت على بوبليك في النهائي ليحرز ما كان لقبه الثاني فقط في بطولات ATP 500. كان أومبيرت المصنف الخامس، لكن قلة توقعت له أن يتجاوز قرعة صعبة وضعته في مواجهة مواطنه غايل مونفيس، والفائز بثلاثة ألقاب جراند سلام آندي موراي، والمصنف الثالث هوبرت هوركاتش، ثم المصنف الرابع عالميًا ميدفيديف، وبوبليك. ومع ذلك، وبصرف النظر عن تعثر في المباراة الافتتاحية ومعركة صعبة مع هوركاتش في دور الثمانية، فقد فعل ذلك دون أن يخسر أي مجموعة.