أداء مبهرلـ"دادابوي"في بطولة الجولف للأطفال بالإمارات
أعرب "أيان دادابوي"، لاعب "جميرا جولف إستيت"، عن سعادته البالغة بعد تسجيله 67 ضربة بفارق 5 ضربات عن المعدل في الجولة الافتتاحية لبطولة الولايات المتحدة للأطفال في الإمارات، التي يستضيفها نادي الحمرا للجولف في رأس الخيمة، واصفاً إياها بـ"إحدى أفضل جولاتي على الإطلاق".
وقد تألق "أيان"، البالغ من العمر ستة عشر عاماً، مسجلاً ستة "بيردي" خلال جولته، ليستهل بداية قوية بأربعة "بيردي" متتالية في الحفر 1 و3 و5 و8، منهياً الشوط الأول بنتيجة 32 ضربة، بأربع ضربات أقل من المعدل. واستمر في تقديم أداء رائع مع ضربتي "بيردي" إضافيتين في الحفرتين 14 و16.
وعلى الرغم من الأداء الرائع الذي قدمه "دادابوي" طوال الجولة، إلا أنه واجه صعوبة في الحفرة 18 التي يجب على اللاعب المحترف إنهاءها بخمس ضربات (معدل الضربات القياسي 5). فقد هبطت ضربته الأولى في موضع صعب داخل عائق رملي على الجانب الأيسر من الملعب. ونظراً لصعوبة الموقف، اضطر "دادابوي" للاكتفاء بضربة خفيفة لإخراج الكرة من الرمال، ثم وصل إلى المنطقة الخضراء بضربته الثالثة. ولكنه احتاج إلى ثلاث ضربات من مسافة 50 قدماً لإدخال الكرة في الحفرة، لينهيها بست ضربات، أي بضربة واحدة أكثر من المعدل.
وتضم البطولة 14 فئة عمرية مختلفة، وهي معتمدة من قبل اتحاد الإمارات للجولف. ومن الجدير بالذكر أن فئة النخبة للبنين والبنات الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 عاماً، والمكونة من 54 حفرة، معترف بها كمؤهلة للتصنيف العالمي للهواة في الجولف، بدعم من (آر آند إيه) (R&A).
وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز بعد الجولة، قال "دادابوي": "شاركنا الأسبوع الماضي في بطولة التصنيف العالمي للهواة هنا في الحمرا، وقد وضعنا خطة مُسبقة. لاحظنا أن الملعب هذه المرة أقصر من الأسبوع الماضي. كنا أول مجموعة تنطلق في تمام الساعة السابعة صباحاً، وكان الجو بارداً جداً والأرض رطبة."
وأضاف قائلاً: "لقد استمتعت بسرعة اللعب ضمن مجموعتنا، مما ساهم في تقديم أداء جيد. أعتبر هذه الجولة من أفضل الجولات التي خضتها على الإطلاق. صحيح أنني شعرت ببعض الإحباط بعد الضربة الأعلى من المعدل في الحفرة الأخيرة، لكنني الآن أدرك أنها كانت جولة رائعة حققت فيها نتيجة مميزة."
وتابع: "سأستغل فترة ما بعد الظهيرة للراحة والتعافي من إصابة الظهر التي لحقت بي مُؤخراً، بالإضافة إلى التهاب أعاني منه في المفصل الأيسر. لحسن الحظ، ساعدتني جلسات العلاج الطبيعي التي خضعتُ لها بانتظام خلال الأسابيع الماضية على مواصلة اللعب. لقد كانت فترة مُرهقة شاركتُ خلالها في العديد من البطولات المهمة، وهذه هي آخر بطولة لي هذا العام. لذلك، أحتاج إلى بعض الراحة لأستعيد لياقتي وأعود للمنافسات في بداية العام القادم بصحة جيدة."
واختتم "دادابوي" حديثه قائلا": "سأخوض جولة الغد بنفس العزيمة والتركيز، مع التمسك بالخطة التي وضعتها، لكن تبقى لعبة الجولف مليئة بالمفاجآت، ولا يمكن التنبؤ بما سيحدث."
حقق "دادابوي"، بطل ترتيب الجدارة لعام 2023-2024 لاتحاد الإمارات للجولف لفئة الناشئين، أحد أبرز إنجازات مسيرته مؤخراً بتسجيله نتيجة رائعة بفارق 8 ضربات عن المعدل، ليفوز ببطولة "سكراتش" للناشئين في جميرا جولف إستيت.
أما بالنسبة لفئة الإناث من سن 15 إلى 18 سنة، فتتصدرها "أيلسا مولوكانوفا"، لاعبة الاتحاد الروسي للجولف، بنتيجة 74.
وتسعى "أيلسا" إلى الفوز بلقب بطولة الحمرا للجولف بعد فوزها بلقب بطولة العالم للهواة للناشئين التي أقيمت الأسبوع الماضي على نفس ملعب الجولف، والتي انتهت يوم الأحد.
في الأسبوع الماضي، سجلت "أيلسا" 78 و71 و77 نقطة بمجموع 226 نقطة في 54 حفرة لتفوز بأربع ضربات.
نتائج الجولة الأولى (معدل الضربات القياسي 72)
الأولاد من سن 15 إلى 18 عاماً
دادابوي (جميرا جولف إستيت) 67.
أحمد (اتحاد الإمارات للجولف) 70.
ج. ساسديلي (إيطاليا) 71.
الفتيات من سن 15 إلى 18 عاماً
مولوكانوفا (الاتحاد الروسي للجولف) 74.
سينغانيا (الهند) 77.
الأولاد من سن 13إلى 14 عاماً
شاياخميتوف (اتحاد الجولف الروسي) 73.
جانجولي (نادي شاطئ السعديات للجولف) 74.
روبنسون (آر إس إيه) 75.
بنات من سن 13إلى 14 عاماً
سود (نادي إلس)79.
ن. كاليك (تركيا) 80.