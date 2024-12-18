أداء مبهرلـ"دادابوي"في بطولة الجولف للأطفال بالإمارات

وعلى الرغم من الأداء الرائع الذي قدمه "دادابوي" طوال الجولة، إلا أنه واجه صعوبة في الحفرة 18 التي يجب على اللاعب المحترف إنهاءها بخمس ضربات (معدل الضربات القياسي 5). فقد هبطت ضربته الأولى في موضع صعب داخل عائق رملي على الجانب الأيسر من الملعب. ونظراً لصعوبة الموقف، اضطر "دادابوي" للاكتفاء بضربة خفيفة لإخراج الكرة من الرمال، ثم وصل إلى المنطقة الخضراء بضربته الثالثة. ولكنه احتاج إلى ثلاث ضربات من مسافة 50 قدماً لإدخال الكرة في الحفرة، لينهيها بست ضربات، أي بضربة واحدة أكثر من المعدل.