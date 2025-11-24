"أحمد سكيك" نجم منتخب الغولف الإماراتي يخطو نحو العالمية

يخطو سكيك، البالغ من العمر 28 عامًا، هذه الخطوة بعد أن اختتم واحدة من أروع المسيرات في تاريخ الغولف الهاوي الإماراتي. وجاءت آخر مشاركاته في فئة الهواة قبل أيام فقط في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة 2025 (AAC) التي أقيمت في نادي الإمارات للغولف بدبي، حيث أنهى البطولة في المركز الثالث عشر ضمن منافسة دولية قوية على أعلى المستويات. أمضى معظم أيام البطولة داخل المراكز العشرة الأولى قبل أن يختتم المنافسة بمجموع 7 ضربات تحت المعدل بعد 72 حفرة – في تأكيد جديد على مستوى أدائه المستقر والمميز.