"أحمد سكيك" نجم منتخب الغولف الإماراتي يخطو نحو العالمية

دخلت رياضة الغولف في الإمارات فصلًا جديدًا ومهمًا يوم الاثنين، عندما أعلن اتحاد الإمارات للغولف (EGF) أن نجم المنتخب الوطني أحمد سكيك قد أصبح رسميًا لاعبًا محترفًا – وهي لحظة فارقة ليس فقط للاعب نفسه، بل أيضًا لمستقبل اللعبة في الدولة.
بالنسبة لدولة تستثمر بثبات في تطوير اللاعبين على المدى الطويل، فإن انتقال سكيك إلى الاحتراف يمثل إنجازًا جديدًا يسلط الضوء على مدى التقدم الذي تحقق بالفعل، وما ينتظر اللعبة من تطور في المستقبل.
يخطو سكيك، البالغ من العمر 28 عامًا، هذه الخطوة بعد أن اختتم واحدة من أروع المسيرات في تاريخ الغولف الهاوي الإماراتي. وجاءت آخر مشاركاته في فئة الهواة قبل أيام فقط في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة 2025 (AAC) التي أقيمت في نادي الإمارات للغولف بدبي، حيث أنهى البطولة في المركز الثالث عشر ضمن منافسة دولية قوية على أعلى المستويات. أمضى معظم أيام البطولة داخل المراكز العشرة الأولى قبل أن يختتم المنافسة بمجموع 7 ضربات تحت المعدل بعد 72 حفرة – في تأكيد جديد على مستوى أدائه المستقر والمميز.
توج هذا الأداء أكثر من عقد من العطاء في خدمة منتخب الإمارات، حيث أصبح سكيك أكثر لاعب هاوٍ إنجازًا في الدولة وحامل راية الفريق الوطني. ومن أبرز إنجازاته ما يلي:
· الميدالية الذهبية الفردية في بطولة مجلس التعاون الخليجي للغولف 2025 في السعودية، بعد أن سجل جولات من 67-69-66-68 بمجموع قياسي بلغ 18 ضربة تحت المعدل، وهو أكبر فارق فوز في تاريخ البطولة.
· عدة مشاركات في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة، مثّل فيها الإمارات في مختلف أنحاء المنطقة.
· تمثيل الإمارات في بطولات الفرق الدولية الكبرى، بما في ذلك بطولات مجلس التعاون الخليجي، وبطولة العالم للهواة للفرق (كأس آيزنهاور)، وكأس نومورا، إلى جانب مشاركاته في بطولات "دي بي وورلد تور" و"هوتيل بلانر تور" داخل الدولة وخارجها.
· تواجد طويل الأمد في التصنيف العالمي للهواة (WAGR)، مع تحقيقه لعدة انتصارات وعدد كبير من المراكز العشرة الأولى على مستوى المنطقة.
وبعيدًا عن إنجازاته الرياضية، حاز سكيك على تقدير واسع داخل مجتمع الغولف الإماراتي بفضل احترافيته وتواضعه والتزامه بإلهام الجيل الجديد من اللاعبين الإماراتيين.
سيخوض سكيك أولى بطولاته كمحترف مباشرة عبر جولة مينا للغولف في البرتغال، وهي أولى مشاركتين سيستخدمهما لاكتساب الخبرة في أجواء المنافسة الاحترافية. بعد ذلك، سيتوجه إلى تايلاند للمشاركة في التصفيات المؤهلة للجولة الآسيوية، حيث سيحاول الحصول على بطاقة المشاركة الكاملة وبدء مسيرته الاحترافية الدولية.
فخور وجاهز
وفي تعليقه على القرار، قال سكيك: "أنا فخور جدًا بما حققناه كفريق خلال السنوات الماضية، لكنني أشعر أن الوقت قد حان لخوض الخطوة التالية. فالدعم الذي تلقيته من عائلتي، ومن اتحاد الإمارات للغولف، ومن كل من في مجتمع الغولف الإماراتي، كان يعني لي الكثير. هدفي الآن هو تمثيل الإمارات في أعلى المستويات في الغولف الاحترافي."
وقال اللواء عبد الله الهاشمي، ممثلًا عن اتحاد الإمارات للغولف: "رحلة أحمد من لاعب ناشئ إلى أن أصبح لاعبنا الهاوي الأول، والآن محترفًا، تمثل لحظة تاريخية لرياضة الغولف في الإمارات. أداءاته، وخاصة فوزه التاريخي بالميدالية الذهبية في بطولة الخليج، ونتيجته المميزة في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة، ألهمت جيلًا جديدًا من لاعبي الغولف الإماراتيين. نحن فخورون جدًا به وسنواصل دعمه وهو يبدأ مسيرته في عالم الاحتراف."