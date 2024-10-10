أحلام شباب الإمارات تتحقق في "جونيور إن بي إيه"

بدأت رحلة حمدان مع كرة السلة في عام 2022 عندما انضم إلى دوري "جونيور إن بي إيه" المحلي في أبوظبي في مدرسته. والآن في موسمه الثالث في أبوظبي، شهد الدوري نمواً سريعاً، حيث توسع من 75 مدرسة إلى 90 فريقاً من العاصمة والعين، ووصل العدد إلى أكثر من 11000 طفل منذ إطلاقه.