أحلام شباب الإمارات تتحقق في "جونيور إن بي إيه"
أحلام حمدان النعيمي الرياضية كبيرة بقدر إصراره على كسر كاحليه وإنهاء المباراة على نفس خطى لاعبه المفضل "كيري إيرفينغ". يطمح الطالب الإماراتي البالغ من العمر 15 عاماً إلى ارتداء قميص المنتخب الوطني لكرة السلة في يوم من الأيام.
على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان يعمل على صقل مهاراته، والتعلم من بعض أفضل المدربين واللاعبين الدوليين كعضو من دوري الناشئين "جونيور إن بي إيه" في أبوظبي، وهو دوري كرة سلة للبنين والبنات الصغار من المدارس المحلية في جميع أنحاء أبوظبي وهو جزء من برنامج الدوري العالمي "جونيور إن بي إيه".
قال حمدان، وهو طالب في أكاديمية جيمس الأمريكية يبلغ من العمر 15 عاماً : "كيري إيرفينج مبدع للغاية. فهو لا يتبع طريقة واحدة لتسجيل الأهداف، وهو قادر على التسجيل على كل المستويات، وربما يكون أعظم هداف على الإطلاق، فهو قادر على التسجيل من أي مكان في الملعب".
بدأت رحلة حمدان مع كرة السلة في عام 2022 عندما انضم إلى دوري "جونيور إن بي إيه" المحلي في أبوظبي في مدرسته. والآن في موسمه الثالث في أبوظبي، شهد الدوري نمواً سريعاً، حيث توسع من 75 مدرسة إلى 90 فريقاً من العاصمة والعين، ووصل العدد إلى أكثر من 11000 طفل منذ إطلاقه.
يْعد دوري "جونيور إن بي إيه أبوظبي" واحد من 10 في الشرق الأوسط، ويصل مجموع المشاركين به إلى أكثر من 4000 شاب كل عام. ويُعَد "جونيور إن بي إيه" جزءاً واحداً فقط من نظام الدوري العالمي لكرة السلة للمحترفين الذي يعتمد على التدريب على مستوى القاعدة الشعبية وحتى الأداء العالي، حيث يمكن للاعبين التقدم من بطولات الشباب مثل دوري"جونيور إن بي إيه" ولاعبي مدارس كرة السلة المحترفين إلى البرامج المتقدمة مثل "كرة السلة بلا حدود" وأكاديمية الدوري الأميركي للمحترفين المرموقة.
ومن خلال هذه البرامج المتنوعة، يهدف الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين إلى وضع اللبنات الأساسية اللازمة لرعاية المواهب وتطوير الجيل القادم من لاعبي كرة السلة في الشرق الأوسط. والهدف النهائي هو أن يكون هناك يوماً ما أول فتى أو فتاة إماراتية يلعب في الدوري.
قال حمدان: "لقد شجعتني أختي لتجربة لعب كرة السلة. بدأ الأمر كهواية استمتع بها بعد المدرسة، ومجرد لعب مع الأصدقاء، ثم علمت بوجود "جونيور إن بي إيه" وعندها بدأت أتعامل مع اللعبة بجدية".
بدأ حمدان تدريبه مع مدرب في المنزل وقام بدراسة اللاعبين المحترفين. وأوضح: "كنت أشاهد مباريات الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، وأتعلم من لاعبي المفضلين، وأراقب الأصدقاء والفرق الأخرى لفهم أخطائهم. حاولت أن أقترب من كرة السلة قدر الإمكان".
أصبحت المبادرات مثل برامج الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بمثابة نقطة انطلاق مهمة للاعبي كرة السلة على مستوى المدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يتطلعون إلى الارتقاء بمستواهم واتباع هذه الرياضة كمهنة لهم.
اختتمت المنظمة مؤخراً أسبوع "جونيور إن بي إيه أبوظبي" الثالث الأكبر في الشرق الأوسط، حيث أقيمت 65 دورة تدريبية للشباب والمدربين والحكام بمشاركة أكثر من 7000 شاب و 450 مدرباً من جميع أنحاء المنطقة. أقيمت الأنشطة التي استمرت لمدة أسبوع بالتعاون مع فرق "بوسطن سيلتيكس" و "دنفر ناجتس" حول دورة ألعاب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين أبوظبي 2024، وشملت دورات تدريبية في منطقة "إن بي إيه" و "جامعة نيويورك أبوظبي، ويوم "حان وقت اللعب" (Her Time to Play)، ودورات تدريبية للمدربين والحكام، ودورة "إن بي إيه كيرز" (NBA Cares)، ودورة مدرسة كرة السلة لدوري "إن بي إيه" (NBA Basketball School)، وغيرها.
وكجزء من الأنشطة المحيطة بدورة ألعاب أبوظبي 2024 الأسبوع الماضي، استضافت الرابطة أيضاً عيادة نسائية ولجنة قيادية لـ 130 فتاة من المجتمع المحلي. وفي فعالية "حان وقت اللعب"، استمعت الفتيات إلى بطلة الرابطة الوطنية لكرة السلة النسائية مرتين "سيلفيا فاولز"، واللاعبة السابقة ونائبة رئيس عمليات الفريق وتطوير المنظمة في "بوسطن سيلتيكس" "أليسون فيستر"، والمؤثرة المسلمة في كرة السلة "جماد فين" حول تمكين المرأة، والتغلب على التحديات، ودور المرأة في الرياضة. بعد ذلك، أتيحت للفتيات أيضاً الفرصة لتطوير مهاراتهن على أرض الملعب مع طاقم تدريبي من الإناث بالكامل.
شاركت شما الجسمي، التي تلعب كرة السلة منذ 10 سنوات، في فعالية "حان وقت اللعب"، واستمعت إلى قدوتها.
قالت شما، التي تلعب كحارسة، إن كرة السلة كانت بمثابة شريان حياة لها خلال سنوات المراهقة، حيث ساعدتها على التعامل مع التوتر وبناء المرونة، وهي تأمل في الاستمرار في ممارسة هذه الرياضة في الجامعة.
قالت: "أشعر بالحرية في الملعب، ويساعدني اللعب في إدارة التوتر والسلبية. بدون كرة السلة، لا أعتقد أنني سأحقق نتائج جيدة في دراستي. آمل أن أستمر في اللعب، سواء في فريق جامعي أو ما بعده، وأن أستمر في المنافسة في المباريات".
وفي وقت سابق من الأسبوع، شاركت شما أيضاً في معسكر "جونيور إن بي إيه" للمرة الأولى. وقالت الطالبة البالغة من العمر 15 عاماً من أدنوك: "في اليوم الأول، كنت متوترة وخجولة. كان مستوى المنافسة مختلفاً، لكنني كنت سعيدة لأنني خارج مجال الراحة الخاصة بي. لقد دعمنا الجميع وساعدونا على التحسن كل يوم".
يعتزم حمدان تحويل شغفه بكرة السلة من نشاط جانبي إلى مهنة كاملة ويعتقد أنه يسير على الطريق الصحيح.
ويقول: "بالتأكيد، المدرسة تأتي في المقام الأول، ووالداي يدعمانني طالما أنني أركز على دراستي. لكنهما يسمحان لي أيضاً باللعب مع فريقي، الجزيرة، كل يوم. ويقولان لي: "قد يؤدي ذلك إلى الحصول على منحة دراسية جامعية، لذا استمر في ملاحقة حلم الانضمام إلى المنتخب الوطني".