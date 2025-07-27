أبو ظبي: "دي ريدر" يتغلب على "ويتاكر" في مباراة مثيرة

بعد خروجه من بطولة فورتيس للفنون القتالية المختلطة، حقق نجوين فوزه الأول في بطولة UFC بحسمٍ كبير. لوّح الطبيب قبل الجولة الثالثة، بينما هتفت الجماهير في الساحة عند رؤية وجه يحيى المشوه بشدة على الشاشة الكبيرة. كان أداء يحيى حازمًا، ولكن بعد خسارتين متتاليتين في بطولة UFC، أصبح مستقبله مع هذه البطولة على المحك.