أبو ظبي: "دي ريدر" يتغلب على "ويتاكر" في مباراة مثيرة

حقق الفارس الهولندي رينير دي ريدر أكبر انتصار في مسيرته في بطولة UFC مساء السبت، متغلبًا بفارق ضئيل على بطل الوزن المتوسط السابق روبرت ويتاكر بقرار منقسم في الحدث الرئيسي لبطولة UFC أبوظبي في قاعة الاتحاد أرينا.
في مباراة حامية الوطيس من خمس جولات، تفوق دي ريدر (الذي يملك الآن ٢١ فوزًا مقابل فوزين) على المخضرم الأسترالي رغم تلقيه ضربة قاضية في الجولة الثالثة. منح اثنان من الحكام الثلاثة نتيجة ٤٨-٤٧ لصالح الهولندي، بينما منح الحكم الثالث النتيجة ٤٨-٤٧ لصالح ويتاكر (الذي يملك الآن ٢٧ فوزًا مقابل ٩ هزائم).
قال دي ريدر في مقابلة ما بعد النزال من أوكتابون: "لا أريد القتال بهذه الطريقة [مرة أخرى] يا رجل، كان هذا الرجل قويًا جدًا. توقعت أن أهزمه. كان قويًا جدًا، ومتينًا جدًا. يداه ثقيلتان *بذيئة*."
دي ريدر، الذي دخل النزال وهو المصنف الثالث عشر في فئة الوزن المتوسط في بطولة UFC، اضطر للنجاة من لحظة خطرة في بداية الجولة الثالثة عندما أسقطه ويتاكر بضربة يمينية قوية على ذقنه. ورغم هذا الرعب، تعافى دي ريدر، مسجلاً نقاطًا في جولات البطولة مسيطرًا على المباراة.
بالنسبة لويتاكر، تُمثل هذه الخسارة الثانية على التوالي والثالثة في آخر خمس مباريات خاضها، مما يضع البطل السابق في مرحلة حرجة من مسيرته. في الرابعة والثلاثين من عمره، لا يزال الأسترالي موهبة من الطراز الرفيع، لكنه كافح لاستعادة مكانته كأحد أبرز نجوم القسم منذ خسارته لقب البطولة أمام إسرائيل أديسانيا عام ٢٠١٩.
بيتر يان يهيمن على الحدث الرئيسي المشترك
عاد بطل وزن الديك السابق بيتر يان إلى سكة الانتصارات بفوزه على ماركوس ماكغي بقرار الحكام بالإجماع. سيطر يان على النزال من البداية إلى النهاية، متفوقًا على ماكغي في الضربات الشاملة، والضربات القوية، والإسقاطات، مؤكدًا مكانته كمنافس قوي في فئة وزن 135 رطلاً.
شارا ماغوميدوف يعود إلى المسار الصحيح
في نزال آخر في الوزن المتوسط، تعافى شارا "الرصاصة" ماغوميدوف من هزيمته الاحترافية الأولى، التي مُني بها على يد مايكل بيج في فبراير الماضي، بفوزه بالإجماع على مارك أندريه باريو. وواصل المقاتلان القتال حتى النهاية، وتبادلا الضربات القوية، ليحصدا بذلك لقب "مباراة الليلة".
ستيفن نجوين يصنع التاريخ بإصابة خطيرة للمقاتل الإماراتي
في وقت سابق من تصفيات UFC أبوظبي، قدّم ستيفن نجوين أداءً قياسيًا، وعودةً صعبةً للمقاتل الإماراتي محمد يحيى. أسقط نجوين (10-2) يحيى (12-5) ست مراتٍ مذهلةً على مدار جولتين، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا في UFC قبل أن يتوقف النزال بسبب تورمٍ غريبٍ في عينه في نهاية الجولة الثانية.
بعد خروجه من بطولة فورتيس للفنون القتالية المختلطة، حقق نجوين فوزه الأول في بطولة UFC بحسمٍ كبير. لوّح الطبيب قبل الجولة الثالثة، بينما هتفت الجماهير في الساحة عند رؤية وجه يحيى المشوه بشدة على الشاشة الكبيرة. كان أداء يحيى حازمًا، ولكن بعد خسارتين متتاليتين في بطولة UFC، أصبح مستقبله مع هذه البطولة على المحك.
UFC تعود إلى أبوظبي في أكتوبر
كانت ليلةً حافلةً بالجماهير في الاتحاد أرينا، حيث تابع الآلاف هذه الفعالية الشهيرة التي حضرها أيضًا نخبةٌ من نجوم الفنون القتالية المختلطة، أمثال إسلام ماخاتشيف وشوكت رحمانوف. ومن المقرر أن تعود بطولة UFC إلى عاصمة الإمارات العربية المتحدة في 26 أكتوبر لخوض نزال UFC 321: أسبينال ضد غاني، وهو نزالٌ مثيرٌ آخر على لقب الوزن الثقيل.