أبو ظبي تستعد لاستضافة أول نزال على لقب بطولة UFC للسيدات

وقبل انتقال النجمة تشانغ ويلي إلى فئة وزن الذبابة، ستشهد أبوظبي أول نزال على الحزام الشاغر لوزن القشّة. حيث تلتقي البرازيلية فيرنا جانديروبا مع مواطنتها ماكنزي ديرن في مواجهة ثأرية تحمل آمال التتويج بالذهب. وكان اللقاء الأول بينهما قد جرى في بطولة UFC 267 بأبوظبي، حين فازت ديرن بقرار بالإجماع ضمن سلسلة مميزة من أربعة انتصارات متتالية. ورغم أن مسيرتها شهدت بعض التذبذب بعد ذلك، إلا أن ديرن استعادت إيقاعها مؤخراً بانتصارين متتاليين بقرار الحكام على كل من لوبي غودينيز وأماندا ريباس.