أبو ظبي تستعد لاستضافة أول نزال على لقب بطولة UFC للسيدات

مع اقتراب بطولة "UFC 321": أسبينال ضد غاني" في أبوظبي، يزداد الحماس بعدما أضيف نزالان بارزان إلى قائمة المواجهات المثيرة. ويشهد الحدث المرتقب في 25 أكتوبر داخل "الاتحاد أرينا" بجزيرة ياس، أول دفاع عن لقب الوزن الثقيل لبطل العالم توم أسبينال أمام منافسه الفرنسي سيريل غاني. وإلى جانب هذا النزال الكبير، سيكون الجمهور على موعد مع مواجهة تاريخية على لقب وزن القشة للسيدات، إضافة إلى عودة النجم عمر نورمحمدوف في نزال قوي ضمن منافسات وزن الديك.
وقبل انتقال النجمة تشانغ ويلي إلى فئة وزن الذبابة، ستشهد أبوظبي أول نزال على الحزام الشاغر لوزن القشّة. حيث تلتقي البرازيلية فيرنا جانديروبا مع مواطنتها ماكنزي ديرن في مواجهة ثأرية تحمل آمال التتويج بالذهب. وكان اللقاء الأول بينهما قد جرى في بطولة UFC 267 بأبوظبي، حين فازت ديرن بقرار بالإجماع ضمن سلسلة مميزة من أربعة انتصارات متتالية. ورغم أن مسيرتها شهدت بعض التذبذب بعد ذلك، إلا أن ديرن استعادت إيقاعها مؤخراً بانتصارين متتاليين بقرار الحكام على كل من لوبي غودينيز وأماندا ريباس.
في المقابل، تعيش جانديروبا أفضل فتراتها منذ تلك الخسارة، حيث حققت ستة انتصارات في آخر سبعة نزالات، من بينها سلسلة مميزة من خمسة انتصارات متتالية. وقد تغلّبت خلالها على أسماء بارزة مثل أنجيلا هيل، مارينا رودريغيز، أماندا ليموس، يان شياونان، ولوبي غودينيز. وبفضل ثبات مستواها وأسلوبها القائم على الضغط القوي والمصارعة المستمرة، باتت تُعد من أبرز القوى في فئة وزن 115 رطلاً.
تحمل هذه المواجهة طابعاً تاريخياً، إذ تُعد أول نزال على لقب بطولة UFC للسيدات يُقام في منطقة الشرق الأوسط. ويجسد هذا الحدث التزام منظمة UFC – وبشكل خاص العاصمة الإماراتية أبوظبي – بتعزيز حضور فنون القتال المختلطة على مستوى المجتمعات، إلى جانب إلهام النساء وتمكينهن في مختلف أنحاء المنطقة.
تستعد أبوظبي لاحتضان عودة النجم عمر نورمحمدوف، حيث سيخوض مواجهة قوية أمام ماريو باوتيستا ضمن منافسات وزن الديك. وتمثل العاصمة الإماراتية محطة خاصة في مسيرة المقاتل الروسي، إذ شهدت ظهوره الأول في UFC عام 2021 في ليلة القتال "كييزا ضد ماغني"، ثم عودته المميزة العام الماضي حين تصدّر ليلة القتال "ساندهاجن ضد نورمحمدوف" ونجح في هزيمة كوري ساندهاجن. وبعد تعرضه لأول خسارة في مسيرته الاحترافية أمام ميراب دفاليشفيلي في نزالهما على اللقب ببطولة UFC 311 في كاليفورنيا، يعود نورمحمدوف هذه المرة أكثر إصراراً على استعادة مكانته كمنافس بارز في فئة الوزن الديك.
يدخل باوتيستا، أحد أبرز المرشحين للفوز في هذه الفئة، سلسلة انتصارات متتالية من ثماني مباريات، كان آخرها فوزه على باتشي ميكس في UFC 316. وهو رياضي متعدد المهارات يتميز بضربات حادة وحركات استسلام بارعة، ويتطلع الآن إلى إضافة نورماغوميدوف إلى سجله الحافل والاقتراب من المنافسة على اللقب. تجمع هذه المواجهة بين منافس صاعد ومنافس مخضرم، مما يضيف المزيد من الإثارة إلى قائمة المتنافسين الممتلئة بالفعل.