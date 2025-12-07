أبوظبي: هولندي وابنه يقطعان المسافات لدعم "فيرستابن" في "سباق لا يُنسى"

بينما كانت حافلة النقل من ياس مول إلى حلبة مرسى ياس تتحرك ببطء شديد، كان جوني ووالده هارولد يحدقان في الازدحام المروري، وكلاهما يبدو قلقاً ومتوتراً.

بعد وصولهما من هولندا يوم الأربعاء لتشجيع أيقونتهما الوطنية، ماكس فيرستابن، كان الأب والابن الهولنديان قلقين من تفويت بداية جلسة التصفيات لسباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1.

قبل 25 دقيقة فقط من انطلاق فيرستابن خلف مقود سيارته "ريد بول" لخوض معركة قطب الانطلاق (Pole Position) يوم السبت، لم يكن جوني وهارولد قد وصلا بعد إلى بوابتهما.

قال جوني، مشيراً إلى صراعهما للوصول إلى مدرجات مرسى ياس في الوقت المناسب لجلسة التصفيات: "إنه السباق قبل بداية السباق".

في النهاية، توقفت الحافلة عند البوابة 17، ما رسم ابتسامة كبيرة على وجهي جوني وهارولد.

قال هارولد: "إنها المرة الأولى لنا في سباق جائزة أبوظبي الكبرى. لقد جئنا من أقصى مكان لدعم ماكس. هو بحاجة إلى دعمنا وقليل من الحظ".

يأمل فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، أن يصبح أول سائق بعد مايكل شوماخر الذي لا يُضاهى يفوز بخمسة ألقاب عالمية متتالية.

قال هارولد: "إنه أيقونة لبلدنا الآن، بطلنا الأكبر".

وكان الأب والابن، وهما يرتديان ألوان هولندا البرتقالية الشهيرة، يتوهجان فخراً عندما سُئلا عن شغف بلادهما المهووسة بكرة القدم الجديد تجاه الفورمولا 1.

قال جوني: "سيكون من الخطأ أن نقول إنه ليس لدينا ثقافة الفورمولا 1. إنها تحظى بشعبية كبيرة، لكن بالطبع كرة القدم هي الرياضة الأكبر في بلدنا".

"عندما يلعب فريقنا [كرة القدم] في كأس العالم أو اليورو، يتحول كل منزل في كل شارع إلى اللون البرتقالي. لذلك، نحن نجلب نفس اللون البرتقالي إلى أبوظبي من أجل ماكس".

تمكن فيرستابن من التغلب على منافسيه على اللقب لاندو نوريس وأوسكار بياستري من "ماكلارين" ليحقق مركز الانطلاق الأول، محافظاً على آماله حية في حلبة كان قد هزم فيها لويس هاميلتون في اللفة الأخيرة ببراعة في معركة دراماتيكية قبل أربع سنوات ليفوز بأول ألقابه العالمية الأربعة.

قال هارولد بينما ابتسم ابنه: "لقد كان سباقاً جنونياً ضد لويس؛ لم يعطِ أحد ماكس فرصة".

تذكر جوني: "بالطبع، كيف يمكننا أن ننسى تلك الليلة في أبوظبي؟ أظهر ماكس الروح الهولندية الشهيرة. نحن لا نستسلم أبداً".

"لقد كانت ليلة لا تُنسى، وبداية انطلاقة ماكس الساحرة في الفورمولا 1. ولهذا السبب ستبقى أبوظبي دائماً قريبة من قلوبنا".