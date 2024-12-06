أبوظبي للفورمولا 1: حدث يجمع بين السباق والسياحة
خيّم على أجواء يوم أمس الخميس في أسبوع الفورمولا 1 هدوء نسبي، بينما كانت الفرق تحضر سياراتها بدقة متناهية استعداداً لتدريبات اليوم الجمعة، والتي تسبق جولات التصفيات يوم السبت والسباق المنتظر يوم الأحد.
وقد التقى المتسابقون بوسائل الإعلام، في حوار مفتوح حول مجريات السباق المرتقب، وتقييمهم لأدائهم خلال الموسم.
وساد الهدوء حلبة ياس مارينا، فلا صخب عمل ولا إثارة دراما، وسيارات الفورمولا 1 غائبة عن المشهد.
لكن ذلك لم يمنع حشود المشجعين من التوافد على ياس مول، رغبة منهم في الانطلاق عبر الحافلات إلى الحلبة، ففي يوم أمس الخميس، تلاقت أجيال مختلفة من عشاق الفورمولا 1، ليختبروا سحر أجواء الحلبة الفريدة.
لستة عشر عاماً، لم يقتصر دور سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 على تقديم سباقات عالمية فحسب، بل تجاوز ذلك ليصبح ركيزة أساسية للسياحة والاقتصاد في البلاد.
وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن المنظمين أن 65% من إجمالي 170 ألف متفرج في ياس مارينا العام الماضي كانوا من السياح.
وفي يوم الخميس، وبينما كنا ننتظر التصريح الأمني لدخول المركز الإعلامي، لاحظنا ترقباً وشغفاً في عيون بعض المشجعين المتجمعين خارج البوابات، وهم يتمنون الحصول على تذكرة تتيح لهم فرصة حضور هذا الحدث الاستثنائي.
ولم يُثنهم حسم "ماكس فيرستابن"، سائق فريق ريد بول، لبطولة السائقين للمرة الرابعة على التوالي، عن شغفهم بالدخول، وكأنّ لقب "الهولندي الطائر" لم يُحسم بعد.
بالنسبة لهؤلاء المشجعين، تعتبر تجربة حضور سباق الفورمولا 1 في ياس مارينا سحراً لا يُقاوم.
وأكد سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إثارة، الشركة المنظمة لجائزة أبوظبي الكبرى، على الجاذبية الكبيرة التي يتمتع بها سباق الفورمولا 1، والتي تستقطب الجماهير من شتى أنحاء العالم، مُسهمة بشكل فاعل في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وقال النعيمي لصحيفة خليج تايمز: "شهدنا هذا العام إقبالاً منقطع النظير، تجاوز حتى الرقم القياسي الذي سُجّل في عام 2023، حيث بلغ عدد الحضور آنذاك 170 ألف متفرج طوال عطلة نهاية الأسبوع، وكان حوالي 70% منهم من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف: "تحوّلت جائزة أبوظبي الكبرى إلى ركن أساسي في استراتيجية أبوظبي السياحية، ودعامة قوية لاقتصاد الإمارة. ففي العام الماضي، تجاوز إنفاق زوار أبوظبي الذين حضروا سباق الجائزة الكبرى مليار درهم، وهي أرقام مبهرة تدعم اقتصاد أبوظبي."
يوجد في منطقة الخليج أربعة سباقات ضمن موسم الفورمولا 1 الآن، لكن سباق جائزة أبوظبي الكبرى هو الأكثر شعبية.
ويقول النعيمي إن السبب الرئيسي وراء الشعبية الكبيرة للسباق هو رفض المنظمين الانجراف وراء النجاحات السابقة.
وقال: "نسعى دائماً إلى ابتكار وسائل جديدة تتيح للجميع فرصة الحضور والاستمتاع بسباق الجائزة الكبرى، وفي هذا العام، أضفنا مجموعة من التحسينات والمنتجات الجديدة خصيصاً لعام 2024."
وتابع قائلاً: "أولًا، قمنا بإجراء تحسينات ملفتة على "نادي البادوك" (paddock club)، مع مداخل جديدة، وتصميم مبتكر للسطح والتراس، فضلاً عن منصّة العرض الاستثنائية التي تتيح إطلالة بانورامية بزاوية 360 درجة."
"كما أضفنا منتجات ومنصات عرض جديدة في مختلف مناطق المشجعين في حلبة ياس مارينا."
"لذا، نواصل مسيرة التطوير والارتقاء بخدماتنا ومنتجاتنا، ونحن متحمسون للغاية لانطلاق النسخة السادسة عشرة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، والتي ستكون الأضخم على الإطلاق."
وإلى جانب إثارة السباق، تعتبر الحفلات الموسيقية التي تُقام بعد السباق في ياس مارينا عامل جذب كبير للجماهير، وتزيّن قائمة نجوم هذا الأسبوع أيقونة الراب الأمريكي "إيمينيم"، الذي سيُلهب حماس الجماهير يوم السبت.
وأضاف النعيمي: "تُعدّ الحفلات الموسيقية التي تُقام بعد السباق عنصراً أساسياً في برنامجنا كل عام، فنحن نحرص دائماً على تقديم تجربة قيمة واستثنائية لجميع ضيوفنا."
"مع أربع ليال موسيقية تحييها نخبة من ألمع النجوم، تقدم الحفلات المقامة بعد السباق تجربة ثرية ترضي جميع الأذواق."