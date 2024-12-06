أبوظبي للفورمولا 1: حدث يجمع بين السباق والسياحة

وقال النعيمي لصحيفة خليج تايمز: "شهدنا هذا العام إقبالاً منقطع النظير، تجاوز حتى الرقم القياسي الذي سُجّل في عام 2023، حيث بلغ عدد الحضور آنذاك 170 ألف متفرج طوال عطلة نهاية الأسبوع، وكان حوالي 70% منهم من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة".