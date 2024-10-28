أبوظبي: "توبوريا"يحتفظ بلقب وزن الريشة في"بطولة القتال النهائي308"
"عادت "بطولة القتال النهائي" (UFC) بقوة إلى أبوظبي يوم السبت، 26 أكتوبر، وشهدت العديد من النزالات المثيرة التي جلبت أجواءً حماسية إلى حلبة الاتحاد. حضر البطولة بطل وزن الريشة "إيليا توبوريا"، إضافةً إلى حامل اللقب السابق ماكس هولواي، وكانت الليلة حافلة بالمعارك الشديدة، واللحظات التي لا تُنسى، والنهايات المذهلة التي تركت الجمهور في حالة من التشويق. إليكم ملخصاً لأبرز أحداث الليلة."
الحدث الرئيسي: إيليا توبوريا ضد ماكس هولواي
"في هذا السياق، تمكن إيليا توبوريا من الوفاء بوعده بالاحتفاظ بلقب وزن الريشة، حيث تغلّب على "ماكس هولواي" بالضربة القاضية في الجولة الثالثة. وواصل البطل الجورجي، الذي نال اللقب في وقت سابق من هذا العام بعد إيقافه لـ"ألكسندر فولكانوفسكي"، الحفاظ على سجله المثالي، مسجلاً 16 انتصاراً دون أي هزيمة، ليعزز بذلك مكانته كبطل مهيمن."
"بدأت المباراة بتبادل حذر للضربات بين المقاتلين، حيث تبادلا الهجمات عن بُعد بينما كان توبوريا يضغط متقدماً. وأظهر هولواي أسلوبه المعروف بحجم ضرباته العالي، موجهاً ضربات متعددة، في حين ركّز توبوريا على توجيه ضربات مضادة قوية ودقيقة. وخلال الجولتين الأوليين، فرض توبوريا ضغطاً مستمراً، وجاءت مجموعاته القوية من الضربات لتجبر هولواي على الدفاع، رغم بقاء الأخير نشيطاً ومرناً."
"في الجولة الثالثة، تمكن توبوريا من ترك بصمته بوضوح، حيث وجه لكمة يمنى قوية إلى هولواي، مهدت الطريق لضربة يسارية حاسمة أسقطت البطل السابق أرضاً. وتدخل الحكم عند الدقيقة 1:34، ليضع نهاية درامية لدفاع توبوريا عن لقبه. وبذلك، يستمر توبوريا في مسيرته الخالية من الهزائم، بينما يحمل هولواي، النجم المفضل لدى الجماهير وصاحب المسيرة الحافلة، سجلاً من 26 انتصاراً مقابل 8 هزائم."
الحدث الرئيسي المشترك: حمزة شيماييف ضد روبرت ويتيكر
"كانت عودة "حمزة شيماييف" بعد غياب دام عاماً حدثاً مذهلاً. ففي مواجهة بطل الوزن المتوسط السابق روبرت ويتيكر، لم يهدر شيماييف أي وقت، حيث أخضع ويتيكر بحركة ملاكمة على وجهه في الدقيقة 3:34 من الجولة الأولى. وواجه شيماييف، المصنف الثالث عشر والذي لم يُهزم من قبل، منافسه المصنف الثالث ويتيكر بأسلوب مصارعة لا هوادة فيه."
"وعلى الفور، حاول شيماييف إسقاط ويتيكر على الأرض، وسيطر بدقة على الموقف. ورغم محاولات ويتيكر للفرار، ظل شيماييف ثابتاً، وفي النهاية تمكن من إحباطه وفرض عليه ركلته القاضية التي أجبرته على الاستسلام. وبهذا الفوز، رفع شيماييف رصيده إلى 14 انتصاراً دون أي هزيمة، بينما تراجع سجل ويتيكر إلى 27 انتصاراً و8 هزائم في هزيمة صعبة أمام أحد النجوم الصاعدين."
قتال الليل: "ماتيوس ريبيكى" ضد "ميكتيبيك أورولباي"
"في نزال شاق في وزن 160 رطلاً، خاض ماتيوز ريبيكي وميكتيبيك أورولباي حرباً من ثلاث جولات أسرت جماهير أبوظبي. وفي النهاية، خرج ريبيكي منتصراً بقرار منقسم، مما أثار استياء الجمهور، ليحسن سجله إلى 20 انتصاراً مقابل 2 هزيمة، بينما عانى أورولباي من هزيمة ضيقة لينتقل سجله إلى 13 انتصاراً و2 هزيمة و1 تعادل."
"تبادل المقاتلان الضربات القوية وأظهرا مرونة ملحوظة، حيث تمكن ريبيكي من توجيه ضربة قاضية في الجولة الثالثة. ورغم النكسة، واصل أورولباي القتال، وكانت عينه منتفخة بشكل واضح، لكنه قاتل بشجاعة حتى الجرس الأخير. كان قرار الحكام متقارباً، لكن الضربات القوية والضغط الذي مارسه ريبيكي أثبتا أنهما كافيان لكسب الفوز في نزال نال بجدارة لقب 'معركة الليل'."
كانت "بطولة القتال النهائية 308" (UFC 308) في أبو ظبي على قدر التوقعات، حيث شهدت مجموعة من المعارك التي لن تنسى قريباً. فقد عززت الضربة القاضية المذهلة التي وجهها إيليا توبوريا إلى ماكس هولواي (كنت أشجع هولواي) من مكانته كبطل مهيمن في وزن الريشة، في حين ذكّرت الضربة القاضية السريعة التي وجهها حمزة شيماييف إلى روبرت ويتيكر الجماهير ببراعته في المصارعة. كما قدمت معركة ماتيوز ريبيكي وميكتيبيك أورولباي ذهاباً وإياباً، والضربة الخلفية المزدوجة المذهلة التي وجهها شارا ماجوميدوف، أكثر لحظات الليلة إثارة، حيث أظهرت الشجاعة والمهارة التي تجعل أحداث "بطولة القتال النهائية" (UFC) مثيرة للغاية.
مع انتهاء منافسات بطولة "بطولة القتال النهائية 308" (UFC 308) ، أثبتت أبوظبي مرة أخرى أنها مضيفة استثنائية لأبرز فعاليات فنون القتال المختلطة.
"بطولة القتال النهائية 308" (UFC 308): نتائج مباراة توبوريا وهولواي
الحدث الرئيسي: إيليا توبوريا يهزم ماكس هولواي بالضربة القاضية في الدقيقة 1:34 من الجولة الثالثة.
الحدث الرئيسي المشترك: هزم حمزة شيماييف روبرت ويتيكر عن طريق الخضوع (ضربة الوجه) في 3:34 من الجولة الأولى.
ماجوميد أنكالايف يهزم ألكسندر راكيتش بقرار إجماعي (29-28، 29-28، 29-28).
ليرون مورفي يهزم دان إيجي بقرار إجماعي (29-28، 29-28، 29-28).
شارا ماجوميدوف يهزم أرمين بتروسيان بالضربة القاضية في الدقيقة 4:52 من الجولة الثانية.
إيبو أصلان يهزم رافائيل سيركويرا بالضربة القاضية الفنية (الضربات) في الدقيقة 51 من الجولة الأولى.
جيف نيل يهزم رافائيل دوس أنجوس بالضربة القاضية الفنية (إصابة) في الدقيقة 1:30 من الجولة الأولى.
ماتيوس ريبيكي يهزم ميكتايبيك أورولباي بقرار منقسم (29-28، 29-28، 28-29).
أبوس ماجوميدوف يهزم برونو فيريرا عن طريق تلقي (مثلث الذراع) في 3:14 من الجولة الثالثة.
كينيدي نزيشوكو يهزم كريس بارنيت بالضربة القاضية الفنية (الضربات) في الدقيقة 4:27 من الجولة الأولى.
فريد بشارات يهزم فيكتور هوجو بقرار إجماعي (30-27، 29-28، 29-28).
إسماعيل نوردييف يهزم برونو سيلفا بقرار إجماعي (30-27، 30-27، 30-27).
رينات فخر الدينوف يهزم كارلوس ليل بقرار إجماعي (29-28، 29-28، 30-27).