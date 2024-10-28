أبوظبي: "توبوريا"يحتفظ بلقب وزن الريشة في"بطولة القتال النهائي308"

"بدأت المباراة بتبادل حذر للضربات بين المقاتلين، حيث تبادلا الهجمات عن بُعد بينما كان توبوريا يضغط متقدماً. وأظهر هولواي أسلوبه المعروف بحجم ضرباته العالي، موجهاً ضربات متعددة، في حين ركّز توبوريا على توجيه ضربات مضادة قوية ودقيقة. وخلال الجولتين الأوليين، فرض توبوريا ضغطاً مستمراً، وجاءت مجموعاته القوية من الضربات لتجبر هولواي على الدفاع، رغم بقاء الأخير نشيطاً ومرناً."

"في الجولة الثالثة، تمكن توبوريا من ترك بصمته بوضوح، حيث وجه لكمة يمنى قوية إلى هولواي، مهدت الطريق لضربة يسارية حاسمة أسقطت البطل السابق أرضاً. وتدخل الحكم عند الدقيقة 1:34، ليضع نهاية درامية لدفاع توبوريا عن لقبه. وبذلك، يستمر توبوريا في مسيرته الخالية من الهزائم، بينما يحمل هولواي، النجم المفضل لدى الجماهير وصاحب المسيرة الحافلة، سجلاً من 26 انتصاراً مقابل 8 هزائم."

الحدث الرئيسي المشترك: حمزة شيماييف ضد روبرت ويتيكر