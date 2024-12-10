أبوظبي تستقطب السياح والمشاهير في "الفورمولا 1"
أثار "براد بيت"، نجم هوليوود الخالد، نبضات القلوب عندما سار على حلبة مرسى ياس برفقة سائقي الفورمولا 1 في سباق الجائزة الكبرى في أبو ظبي.
ولم يكن بيت هو المشهور الوحيد الذي نال هتافات المشجعين خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وبينما كان الأثرياء يستمتعون بالعرض من راحة يخوتهم الفاخرة في ياس مارينا، ظهرت حتى النجمة الإسبانية بينيلوبي كروز على الشبكة، مما أرسل مصوري وسائل الإعلام في حالة من الجنون.
استمرارًا لتقليد استقطاب المشاهير من الدرجة الأولى، قدم سباق جائزة أبو ظبي الكبرى عرضًا مذهلاً مرة أخرى.
وعلى المضمار، أعطى البريطاني لاندو نوريس لمحة عن المستقبل بسباق مهيمن أهدى مكلارين لقب الصانعين الأول منذ عام 1998.
ودع لويس هاميلتون، مواطن نوريس الأسطوري، مرسيدس بإنهاء مثير في المركز الرابع على الرغم من بدايته من المركز السادس عشر المتواضع.
وإذا لم يكن هذا السباق الرائع كافيا، فقد قام بطل العالم سبع مرات، الذي سينتقل إلى فيراري العام المقبل، بتسلية المتفرجين بدوران سيارته على شكل "دونات" احتفالا بالسباق.
ولكن ربما لا يقتصر الجزء الأكبر من قصة النجاح المذهلة التي حققتها جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 على السائقين النجوم وفريق المهندسين الرائع الذي يقف وراءهم.
إنه أيضًا المشجعون، الذين يأتون من كل حدب وصوب لجعل هذا الحدث مشهدًا مذهلاً.
في العام الماضي، بلغت نسبة الزوار الذين حضروا فعاليات ياس مارينا من السياح 65% من إجمالي 170 ألف زائر.
مازلنا ننتظر الأرقام الرسمية لهذا العام، ولكن لو دخلت منطقة المشجعين لكانت قد أحاطت بك أعداد هائلة من الزوار الأجانب.
لقد جاؤوا من كل مكان - فرنسا وجنوب أفريقيا وبريطانيا العظمى وألمانيا وقيرغيزستان وحتى ريونيون، وهي جزيرة فرنسية صغيرة في المحيط الهندي.
أبدت "آن سيسيل ساديان" ابتسامة كبيرة عندما سُئلت عما إذا كانت رحلتها من ريونيون إلى أبو ظبي لا تُنسى.
"نعم، بالطبع. نحن نحب الفورمولا 1، وهذه هي تجربتنا الأولى في حضور سباق ولم يكن بوسعنا أن نصل إلى مكان أفضل"، قالت.
"الجو هنا مذهل. لقد سمعنا الكثير عنه. لكن المجيء إلى هنا وتجربته يعطي شعورًا مختلفًا."
على بعد أمتار قليلة من ساديان في منطقة المعجبين، رقصت فتاتان صغيرتان - كيتا كريم ومافي أكينتولا - بينما كان الدي جي يعزف أغنية Dua Lipa's Levitating .
وكان أحدهم، كيتا، قد سافر بالطائرة من لندن لحضور السباق.
وقالت كيتا التي تعود جذورها إلى مالاوي، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا: "صديقتي تعيش هنا في أبو ظبي، لذلك أردت زيارتها ومشاهدة السباق هنا".
صديقتها مافي تحضر سباق الجائزة الكبرى في أبو ظبي بانتظام.
وقال اللاعب النيجيري: "هذه هي سنتي الخامسة، لقد استمتعت بكل مرة أتيت فيها إلى هنا".
إذن ما الذي يجعل هذا الحدث مميزًا إلى هذه الدرجة؟
"إنها الأجواء، وود الناس، إنه حدث جميل"، قال كيتا.
"لا يجب أن تركز على السباق فقط، فهناك الكثير مما يمكنك القيام به هنا كمشجع. سأحضر كل عام، وسأوصي بهذا الحدث لجميع أصدقائي في المملكة المتحدة."
أعرب المغترب البريطاني "إيان يونغر"، الذي يعيش في أبوظبي، عن إعجابه الشديد بأنشطة منطقة المشجعين لدرجة أنه يرغب في اصطحاب ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات معها العام المقبل.
وقال يونجر، وهو من أشد المعجبين بهاملتون، وهو يشير إلى منطقة اللعب المخصصة للأطفال: "سوف يستمتع هنا كثيرًا. أعتقد أن هناك بعض الأشياء الجيدة حقًا التي تحدث للأطفال".
في حين أشاد ياوجون دينج، وهو مهاجر صيني، بالمنظمين لحسن سير العمل من الحافلات المكوكية من ياس مول إلى مكان الحدث، قالت ليا آن، وهي سائحة فرنسية، إن سباق جائزة أبوظبي الكبرى هو من بين أفضل الأحداث الرياضية في العالم.
قالت آني التي جاءت إلى هنا مع والديها: "لقد قررنا المجيء إلى هنا بعد أن سمعنا الكثير عن هذا السباق، إنه حدث مذهل".
"إنه حدث رائع بالفعل. التنظيم على أعلى مستوى، والناس لطفاء والمطاعم رائعة للغاية. هناك الكثير من الأنشطة للأطفال، ويمكنك أن ترى كيف يستمتعون هنا."
ولكن بالنسبة لعشاق الفورمولا 1 مثل جوش بول، السائح البريطاني البالغ من العمر 21 عاماً، فإن الأمر لا يتعلق بالأجواء فحسب.
إن التصميم المعقد لمسار ياس مارينا هو الذي يذهل المشجعين المتحمسين ويختبر مهارات السائقين.
وقال "هذه هي المرة الثانية التي أزور فيها أبوظبي لحضور هذا الحدث، وهذا المضمار يجعل السباق مثيراً للاهتمام".
"أيضًا، إذا كنت تحب الفورمولا واحد، فإن أي سباق جائزة كبرى سيكون المفضل لديك لأنك مفتون بالسيارات السريعة بشكل جنوني والتي يتم التحكم فيها من قبل البشر الذين يقودونها على المسار.
"إذا نظرت إلى سيارة ريد بول، ستجد أنها صُممت لتتناسب مع أسلوب قيادة ماكس فيرستابن. لقد كان المهندسون أذكياء للغاية في كيفية تصميم كل سيارة. أعتقد أن هذا هو ما يجذب الناس."
لكن جوش وافق على أن عدداً كبيراً من المشجعين ينجذبون إلى جائزة أبو ظبي الكبرى وليس فقط بسبب السيارات الخارقة والسائقين المذهلين.
"أعتقد أن الناس يحبون هذا المكان لأنهم يحولونه إلى مهرجان. لقد استثمروا فيه الكثير من الأموال. أعتقد أنهم يهتمون كثيرًا بتجربة المشجعين"، قال.
"يأتي الناس إلى هنا من كل حدب وصوب ويبدو أن الجميع يقضون وقتًا ممتعًا."