أبوظبي تستقطب السياح والمشاهير في "الفورمولا 1"

في حين أشاد ياوجون دينج، وهو مهاجر صيني، بالمنظمين لحسن سير العمل من الحافلات المكوكية من ياس مول إلى مكان الحدث، قالت ليا آن، وهي سائحة فرنسية، إن سباق جائزة أبوظبي الكبرى هو من بين أفضل الأحداث الرياضية في العالم.