أبوظبي تستضيف أساطير كرتي القدم والسلة في فعالية رياضية مميزة
شهدت أبوظبي مساء السبت فعالية رياضية مميزة جمعت بين أساطير كرة القدم وكرة السلة ضمن فعاليات "يوم تقدير مشجعي الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة (NBA)، والتي أقيمت في "الاتحاد أرينا" بجزيرة ياس.
في أجواء مليئة بالحماس والتشجيع، كانت أبرز لحظات الأمسية هي "صراع الأساطير"، حيث قدم "لويس فيغو" و"رونالدينيو و"روبرتو كارلوس" استعراضاً مذهلاً لمهاراتهم على أرض الملعب، وسط تفاعل كبير من الجماهير.
واستمتع مشجعو الدوري الأميركي للمحترفين في أبوظبي بيوم حافل بالعروض الترفيهية.
حيث التقى عمالقة كرة القدم، مثل "فيغو" و"إيكر كاسياس" و"روبرتو كارلوس" في مباراة ودية مليئة بالمتعة والتحدي ضد فريق مكون من "رونالدينيو" و"تيري هنري" و"جيرارد بيكيه". هذه المباراة، التي جمعت بين رياضتي كرة القدم وكرة السلة، وأضفت على الأمسية طابعاً فريداً وأثارت حماس الجماهير.
وفي مقابلة بعد الفعالية، أشاد أسطورة البرتغال "فيجو" بتحول أبوظبي إلى وجهة رياضية عالمية.
وقال "فيجو"، الذي زار الإمارات لأول مرة في عام 2001: "لقد تطورت أبوظبي كثيراً منذ زيارتي الأولى لها. وتسعدني رؤية أنّ الرياضة والترفيه قد أصبحا سبباً للقدوم إلى هنا. إنها طريقة رائعة لقضاء الوقت، وأقدر استثمار الحكومة المحلية في هذا المجال. فالطريقة التي يجمعون بها بين الرياضة والترفيه مذهلة، مشاهدة هذا أمرٌ ممتعٌ للغاية، وخاصة على الهواء مباشرة".
وأشار "فيجو" إلى أنه شهد النمو المذهل الذي شهدته دولة الإمارات العربية المتحدة على مر السنين، لا سيما في بنيتها التحتية وقدرتها على استضافة الفعاليات، مشيداً بالتزام أبوظبي في مجال الرياضة ومعترفاً بطموح المدينة لتصبح وجهة رائدة للأحداث الرياضية العالمية.
وأضاف: "كلما جئت إلى هنا، أشعر وكأنني في بلدي".
ولم تقتصر الفعالية على الرياضة فقط، بل شملت أيضاً عرضاً موسيقياً مميزاً لمغني الراب الشهير "2 تشينز" (2 Chainz)، الذي أضفى طابعاً فنياً رائعاً على الأمسية.
كما شارك في الحدث نجوم من فريقي "بوسطن سيلتيكس" و"دنفر ناغتس"، الذين اجتمعوا لتحية الجماهير استعداداً لمباراتهم القادمة يوم الأحد. إلى جانبهم، حضر عدد من أساطير الدوري الأميركي للمحترفين مثل "كيفن جارنيت" و"ميتش ريتشموند" و"موجسي بوجيس" و"ماركوس كامبي" وبطلة الدوري الأميركي النسائي لكرة السلة أربع مرات "سيلفيا فاولز".
استمتع عشاق كرة السلة بمجموعة من الأنشطة المشوقة، التي تضمنت تحديات المهارات، ومسابقة التصويب من ثلاث نقاط، ومسابقة الرميات الحاسمة المذهلة التي شارك فيها لاعبون محترفون. كما أضفت الأهازيج الخاصة بفريقي "سيلتيكس" و"ناغتس" أجواء من المرح والبهجة طوال الفعالية.
بهذا المزيج الرائع بين منافسات كرة السلة المثيرة، وأساطير كرة القدم، والعروض الموسيقية الحية، أثبت "يوم تقدير مشجعي الدوري الأميركي للمحترفين" في أبوظبي أن العاصمة أصبحت وجهة محورية للأحداث الرياضية الكبرى، لتواصل تعزيز مكانتها على الساحة العالمية.