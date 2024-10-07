أبوظبي تستضيف أساطير كرتي القدم والسلة في فعالية رياضية مميزة

وقال "فيجو"، الذي زار الإمارات لأول مرة في عام 2001: "لقد تطورت أبوظبي كثيراً منذ زيارتي الأولى لها. وتسعدني رؤية أنّ الرياضة والترفيه قد أصبحا سبباً للقدوم إلى هنا. إنها طريقة رائعة لقضاء الوقت، وأقدر استثمار الحكومة المحلية في هذا المجال. فالطريقة التي يجمعون بها بين الرياضة والترفيه مذهلة، مشاهدة هذا أمرٌ ممتعٌ للغاية، وخاصة على الهواء مباشرة".