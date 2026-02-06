أبوظبي تجمع نجوم التنس وأساطير الإرادة في ساحة واحدة

شهد يوم الخميس محطة تاريخية في بطولة "مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس"، حيث سجلت منافسات "تنس الكراسي المتحركة" ظهورها الأول والافتتاحي، إلى جانب اكتمال عقد المتأهلات إلى نصف النهائي في منافسات الفردي، وهن: كلارا تاوسون، وسارة بيجليك، وإيكاترينا ألكسندروفا، وهالي بابتيست.

وتأهلت تاوسون بعد أداء قوي أمام مكارتني كيسلر، بينما لم تخسر المتأهلة من التصفيات التشيكية "بيجليك" سوى شوطين فقط لتطيح بالمصنفة الثانية بريطانيا "سوناي كارتال". أما ألكسندروفا، وهي المصنفة الأعلى المتبقية في البطولة، فقد أنهت مشوار "ألكسندرا إيالا" في الفردي بمجموعتين متتاليتين، قبل أن تتغلب بابتيست على لودميلا سامسونوفا في مباراة امتدت لثلاث مجموعات.

وقالت تاوسون: "لعبت مكارتني تنساً رائعاً، لكنني قدمت أداءً جيداً أيضاً. كانت تسدد ضربات رابحة متقنة، لكنني حافظت على هدوئي وواصلت القتال، وهذا ساعدني كثيراً اليوم. إنه شعور رائع أن أصل إلى نصف النهائي".

وفي ربع نهائي الزوجي على ملعب "ADCB 1"، قدمت إيالا وجانيس تجين أداءً لافتاً أمام جماهير غفيرة، حيث هزمت الثنائي كريستينا بوكسا وشواي تشانغ بمجموعتين دون رد. وقالت إيالا: "كنا نحاول اللعب بعدوانية والاستمتاع في آن واحد. عندما تكون علاقتك بشريكك جيدة، لا تخشى اتباع حدسك؛ فحتى لو ارتكبت أخطاء، يظل الأمر مقبولاً لوجود التناغم والاستعداد لتجربة ما تراه صحيحاً".

وعلى هامش المنافسات الرئيسية، سُطّر التاريخ مع انطلاق النسخة الأولى من "دعوة مبادلة لتنس الكراسي المتحركة" المقدمة من مؤسسة رابطة المحترفات (WTA)، لتصبح "أبوظبي المفتوحة" أول بطولة مستقلة ضمن جولة المحترفات تضم منافسات للكراسي المتحركة.

وشهدت البطولة الافتتاحية المصغرة فوز أسطورة تنس الكراسي المتحركة الهولندية "جيسك غريفيون" على الكولومبية "ماريا أنجيليكا بيرنال" في المباراة الافتتاحية، لتضمن مقعدها في نهائي السبت ضد المصنفة الأولى عالمياً اليابانية "يوي كاميجي".

وقال نايجل غوبتا، مدير البطولة في شركة "ماراي" (MARI): "لقد كان يوماً تاريخياً لرياضة تنس الكراسي المتحركة. لقد جذبت هذه الدعوة الافتتاحية الأنظار بالفعل، ووصول 'يوي' و'جيسك' إلى نهائي السبت يظهر المستوى الاستثنائي لهذه الرياضة. وإلى جانب ذلك، قدمت مباريات ربع النهائي مستويات التنس الرفيعة التي نتوقعها، مما يمهد الطريق لمواجهات مثيرة في نصف النهائي غداً في فئتي الفردي والزوجي".