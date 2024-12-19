أبوظبي تتألق كوجهة عالمية لاستضافة فعاليات كرة السلة الكبرى

أما بالنسبة لـ "جيسر"، وعلى الرغم من أنه لم يشاهد دورة ألعاب أبوظبي لكرة السلة بعد، إلا أنه أعرب عن حماسه الشديد لحضورها، قائلاً: "لم أتمكن من الحضور العام الماضي، لكنني شاهدت مقاطع الفيديو، وكانت الأجواء استثنائية! الطاقة كانت مذهلة، وأتطلع لأن أكون جزءاً من هذا الحدث قريباً."