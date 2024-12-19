أبوظبي تتألق كوجهة عالمية لاستضافة فعاليات كرة السلة الكبرى
انتهت فعاليات النسخة الثالثة من بطولة كأس "إن بي إيه" لصناع المحتوى في لاس فيغاس، معلنةً بذلك نهاية احتفالية جمعت بين سحر كرة السلة وروعة الإبداع الرقمي.
وقد شهدت فعالية كرة السلة المثيرة "5 ضد 5" تجمعاً لنخبة من مشاهير الإنترنت وصناع محتوى كرة السلة، في عطلة نهاية أسبوع زاخرة بالمتعة والإثارة، ساعيةً لتوطيد العلاقة بين الرياضة وجماهيرها حول العالم. ومن أبرز نجوم هذه الفعالية، كان هناك كل من "تريستان جاس" و"جيسير" العالميين، اللذين يأسران الملايين بمحتواهما المبتكر وشغفهما بكرة السلة.
وفي حديث شيّق عن تجربتهما في بطولة كأس "إن بي إيه" لصناع المحتوى، أثنى المؤثران على فكرة استضافة أبوظبي لعبة تجمع بين نجوم صناع المحتوى، وذلك خلال دورة ألعاب "إن بي إيه" أبوظبي، مشيدين بالصعود المتسارع للعاصمة الإماراتية كوجهة عالمية رائدة في استضافة فعاليات كرة السلة الكبرى.
وأعرب "جاس" عن سعادته بالمشاركة في كأس صناع المحتوى، قائلاً: " إنه لأمر مذهل أن نرى رابطة كرة السلة الأمريكية تجمع صناع المحتوى مع جماهيرهم. هذا التواصل الفريد يمنح كرة السلة أبعاداً جديدة ويوسّع انتشارها على نحو غير مسبوق، وكوني جزءاً من هذه التجربة لهو أمر رائع بحق."
وعن زيارته لأبوظبي لحضور دورة ألعاب الرابطة الوطنية لكرة السلة، قال "جاس": "أبوظبي مدينة ساحرة بكل معنى الكلمة. حماس الجماهير خلال المباريات لا يُضاهى، إنها تجربة لا تُنسى. وبفضل زيارتي للمدينة، سنحت لي الفرصة للتعرف على ثقافة أبوظبي الغنية، من ركوب الجمال والتزلج على الرمال إلى تجربة كرم الضيافة الإماراتية الأصيلة."
وتابع جاس: "إن تنظيم جولات دوري الـ"إن بي إيه" في مدن مثل أبوظبي وباريس واليابان ومكسيكو سيتي لهو أمر في غاية الأهمية. فبالرغم من وجود جماهير متحمسة لكرة السلة في كل مكان، إلا أنهم نادراً ما يحظون بفرصة مشاهدة المباريات مباشرة كما هو الحال في الولايات المتحدة. لذا، تُعد هذه الفعاليات ضرورية لنمو وتوسع هذه الرياضة عالمياً."
أما بالنسبة لـ "جيسر"، وعلى الرغم من أنه لم يشاهد دورة ألعاب أبوظبي لكرة السلة بعد، إلا أنه أعرب عن حماسه الشديد لحضورها، قائلاً: "لم أتمكن من الحضور العام الماضي، لكنني شاهدت مقاطع الفيديو، وكانت الأجواء استثنائية! الطاقة كانت مذهلة، وأتطلع لأن أكون جزءاً من هذا الحدث قريباً."
وعندما سُئل عن إمكانية استضافة كأس صناع المحتوى في أبوظبي، عبّر "جيسر" عن حماسه الشديد، قائلاً: "إن استضافة كأس المبدعين في أبوظبي سيكون بمثابة حلم يتحقق! فهي مدينة مثالية لمثل هذا الحدث، بما تتمتع به من أماكن خلابة وجماهير رائعة وثقافة غنية. ستكون تجربة استثنائية بكل تأكيد."
كما وجّه "جيسر" كلمات تشجيعية لعشاق كرة السلة الشباب في الشرق الأوسط الطامحين لصناعة محتوى مميز، قائلاً: "إذا كنتم شغوفين بكرة السلة وصناعة الفيديوهات، فابدؤوا الآن! لا يشترط أن تكونوا لاعبين محترفين، فشغفكم باللعبة هو ما سيُلهم الآخرين. شاركوا هذا الشغف وستجدون جمهوركم، العالم مُتلهّف لسماع أصوات جديدة."
وتواصل رابطة "إن بي إيه" مد جسور التواصل وتوسيع آفاقها العالمية، معززة الروابط بين الثقافات والمجتمعات، ومُنميةً لعبة كرة السلة في جميع أنحاء العالم. فمن خلال فعالياتها الدولية وبرامجها الجماهيرية وشراكاتها المتنوعة، تتيح الرابطة الفرصة للجماهير واللاعبين حول العالم للتفاعل مع هذه الرياضة والاحتفاء بروعتها، وإلهامها في الوقت ذاته للجيل القادم من المواهب.