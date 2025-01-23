أبوظبي: انطلاق بطولة الإمارات للفنون القتالية المختلطة
أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، عن انطلاق النسخة الأولى من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، المقرر إقامتها يومي 25 و26 يناير المقبل في صالة مبادلة أرينا بأبوظبي.
وتم تمديد البطولة التي كان من المقرر أن تقام ليوم واحد في البداية، إلى يومين بسبب العدد الكبير من المسجلين. وستتميز البطولة بمشاركة واسعة من الرياضيين والرياضيات من مختلف الأندية والأكاديميات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
وسيتبارى المتنافسون في فئات الشباب والكبار، بما في ذلك الفئات العمرية الشباب C (12-13 سنة)، والشباب B (14-15 سنة)، والشباب A (16-17 سنة).
ولأول مرة في بطولات الفنون القتالية المختلطة المحلية، سيتضمن الحدث أيضاً فئة الشباب D (11-12 سنة)، وهو ما يمثل معلماً مهماً في تطوير الرياضة.
وستشهد البطولة أيضاً منافسات في فئة كبار السن (18 عاماً وما فوق)، مما يضيف مستوى متزايداً من الإثارة والمنافسة إلى الحدث.
وأكد محمد جاسم الحوسني عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة بالاتحاد أن بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في دعم الرياضة والرياضيين.
تم تصميم الحدث لتلبية أعلى المعايير الدولية، ليكون بمثابة منصة لاكتشاف ورعاية المواهب الناشئة أثناء إعدادهم للمشاركة في الأحداث الدولية.
وأكد أن إدراج فئات عمرية جديدة في منافسات الفنون القتالية المختلطة يمثل خطوة حيوية نحو توسيع قاعدة الممارسين، حيث توفر هذه المبادرة فرصاً لمختلف الفئات العمرية لتعزيز مهاراتهم واكتساب الخبرة في بيئة احترافية وتنافسية.
وأضاف أن إضافة فئة الكبار إلى البطولة تؤكد على التطور المستمر لرياضة الفنون القتالية المختلطة في الإمارات، حيث تساهم هذه الفئة في رفع المستوى العام للمنافسة وإثراء تجارب الرياضيين الشباب.