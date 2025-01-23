سيتنافس المتنافسون في فئات الشباب والكبار، بما في ذلك الفئات العمرية الشباب ج (12-13 سنة)، والشباب ب (14-15 سنة)، والشباب أ (16-17 سنة). — الصورة المرفقة

رياضة أبوظبي: انطلاق بطولة الإمارات للفنون القتالية المختلطة تم تصميم الحدث لتلبية أعلى المعايير الدولية