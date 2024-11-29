"أبوظبي إكستريم" تستقطب أبرز أبطال الجوجيتسو الإماراتيين

أما البطل المحلي خالد الشحي، فسيواجه البرازيلي "ثاليسون سواريس" في نزال ضمن فئة وزن البانتام، ساعياً إلى مواصلة سلسلة انتصاراته التي بدأها في النسخة الرابعة من بطولة أبوظبي إكستريم في باريس. يقول الشحي: "في باريس، واجهت "ليوناردو ماريو" من البرازيل، وحققت الفوز بعد خمس جولات شاقة. أما الآن، فالقتال في العين له نكهة خاصة، فهي مدينتي ووطني. أرغب في تقديم أداء يشرّف مدينتي ويُسعد جماهيرها. لقد ساعدتني بطولة أبوظبي إكستريم على التطوّر كمقاتل، خاصة فيما يتعلق بالتحكم في الحلبة. أنا مستعد لتقديم نزال يبقى خالداً في أذهان الجماهير."