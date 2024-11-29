"أبوظبي إكستريم" تستقطب أبرز أبطال الجوجيتسو الإماراتيين
يتأهب ثلاثة من أبطال الجوجيتسو الإماراتيين لخوض غمار المنافسة في النسخة الثامنة من بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC)، والتي ستُقام في مركز أدنيك بمدينة العين في السادس من ديسمبر. وسيواجه كل من خالد الشحي، وشما الكلباني، وعمر الفضلي، أبرز الأسماء في عالم الرياضات القتالية.
وسطّر أبطال الجوجيتسو الإماراتيون أسماءهم بأحرف من ذهب في سجلات الرياضات القتالية العالمية، فلم يكتفوا بالتألق في المحافل المحلية، بل سيطروا على مختلف البطولات الدولية. بفضل ميدالياتهم الذهبية ومراكزهم المتقدمة على منصات التتويج، وتصنيفاتهم العالمية المرموقة، أثبت هؤلاء الرياضيون بجدارة أنهم من خيرة أبطال العالم.
وتتميز بطولة أبوظبي إكستريم، والتي تُنظمها شركة "إنترناشيونال فيجن سبورتس مانجمنت" بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بنظام منافسة مبتكر، ومشاركة أفضل اللاعبين في العالم، وأجواء حماسية تشعل حماس الجماهير. وقد شهدت النسخ السابقة مشاركة نجوم إماراتيين لامعين مثل شما الكلباني، وبلقيس الهاشمي، وزايد الكثيري، والأخوين عمر ومحمد السويدي.
وتقول شما الكلباني، التي ستواجه الصينية "بيكين جي" في منافسات وزن البانتام في الجوجيتسو: " تُعدّ المشاركة في بطولة أبوظبي إكستريم من أبرز محطات مسيرتي في رياضة الجوجيتسو."
"أتذكر مُشاركتي في النسخة الرابعة من بطولة أبوظبي إكستريم في باريس، وكأنها حدثت البارحة! واجهت حينها "لينا جروسيت" في نزال لا يُنسى، وحققت الفوز بقرار الحكام. كان شعوراً عظيماً أن أرفع علم الإمارات في قلب باريس. دفعني ذلك النزال إلى مضاعفة جهودي لتطوير مهاراتي في التحكم والإخضاع. كما أظهرت مدى الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للرياضة النسائية، مما يمكننا من تحقيق أحلامنا وطموحاتنا."
وأضافت: "في النسخة الثامنة من بطولة أبوظبي إكستريم، أعمل جاهدة لتطوير تقنياتي، والحفاظ على تركيزي الذهني، وبناء لياقتي البدنية. فكل حصة تدريبية هي فرصة للنمو والتطوّر، وأنا أتشوّق للوقوف مجدداً في الحلبة وترسيخ اسم بلادي في هذه الرياضة. إنّ دعم الجماهير يعني لي الكثير، فهو الذي يحفّزني لتقديم أفضل ما لدي."
وفي الوقت نفسه، يستعدّ عمر الفضلي لمواجهة التشيلي "نيكولاس بونس" في نزال مثير ضمن فئة الوزن الخفيف في رياضة الجوجيتسو. يقول الفضلي: "أنا متحمس للمشاركة في بطولة أبوظبي إكستريم للمرة الأولى. لقد تدرّبت بجدّ، وعملت على صقل تقنياتي واستراتيجياتي للتأقلم مع بيئة الحلبة."
وأضاف: "هذه المنافسة مختلفة بسبب قواعدها الفريدة، لكنني أرحّب بالتحدي وأشعر بالحماس لخوض غماره. الفوز هنا له معنى خاص، فهو ليس مجرد لقب، بل فرصة لإثبات نفسي على المستوى العالمي. أنا مستعد، وأتطلّع لإظهار قدراتي في هذه البطولة."
أما البطل المحلي خالد الشحي، فسيواجه البرازيلي "ثاليسون سواريس" في نزال ضمن فئة وزن البانتام، ساعياً إلى مواصلة سلسلة انتصاراته التي بدأها في النسخة الرابعة من بطولة أبوظبي إكستريم في باريس. يقول الشحي: "في باريس، واجهت "ليوناردو ماريو" من البرازيل، وحققت الفوز بعد خمس جولات شاقة. أما الآن، فالقتال في العين له نكهة خاصة، فهي مدينتي ووطني. أرغب في تقديم أداء يشرّف مدينتي ويُسعد جماهيرها. لقد ساعدتني بطولة أبوظبي إكستريم على التطوّر كمقاتل، خاصة فيما يتعلق بالتحكم في الحلبة. أنا مستعد لتقديم نزال يبقى خالداً في أذهان الجماهير."