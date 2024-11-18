أبطال الإمارات يتألقون في بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو
اختتمت بشكل مذهل، يوم السبت، منافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في دورتها السادسة عشرة، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في صالة مبادلة أرينا.
وشهد اليوم الختامي للبطولة، التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو في الفترة من 6 إلى 16 نوفمبر، 12 نهائياً للمحترفين في الحزام الأسود، حيث تصدرت مجموعة الكوماندوز جدول الميداليات، تليها مجموعة MOD UAE وCheckmat International في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
وشهدت نهائيات الحزام الأسود مشاركة نخبة من الرياضيين من تسع دول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، والبرازيل، وإسبانيا، والولايات المتحدة، والمجر، والبرتغال، وكندا، وأستراليا، وروسيا.
وحصد أبطال الإمارات 11 ميدالية منها ذهبيتان وخمس فضيات وأربع برونزيات في كافة فئات الأحزمة الاحترافية.
وقال عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو: "إن أبوظبي تصنع التاريخ في مسيرتها كمركز عالمي للجوجيتسو، وقد أظهرت قدرتها الفريدة على جمع أبطال العالم من ثقافات مختلفة تحت راية التميز والمنافسة العادلة. لقد تجاوزت البطولة كل التوقعات من حيث التنظيم والمشاركة والمعايير الفنية، مما يعكس رؤية قيادتنا الحكيمة والتزامها بوضع دولة الإمارات في طليعة الرياضة العالمية".
وفي فئة الرجال GI 56 كجم، تفوق "ثاليسون سواريس" من الأكاديمية - بايرون باي على زايد الكثيري من أكاديمية شرطة أبوظبي. وفي فئة 62 كجم، تفوق جيفرسون فاجونديز من PSLPB Cicero Costha على خالد محمد الشحي من نادي العين للجوجيتسو.
فاز "تياجو ماسيدو" من أكاديمية "رودريجو بينهيرو" للجوجيتسو البرازيلي في فئة 69 كجم بعد فوزه على محمد السويدي من أكاديمية الوحدة للجوجيتسو.
وحقق "لوكاس بروتاسيو" من "شاه مات" الفوز في فئة 77 كجم على بيدرو راماليو من فوكس جيوجيتسو. وفي وزن 85 كجم، تغلب أندرسون فيريرا من كارلسون جرايسي ريو دي جانيرو على ويليام دياس من كلوب فيجاو.
وانتصر "فيليبي أندرو سيلفا" من "أدما" ADMA البرازيل في وزن 94 كجم على "روبرتو ديب فرياس" من BJJ، وحصل فيليبي بيزيرا من مجموعة كوماندو جروب على الميدالية الذهبية في وزن 120 كجم بفوزه على أنطون سيليزنيف من يونيفيرسال للجوجيتسو.
وفي نهائي السيدات، تغلبت "جراسيل برانداو" من كوماندو جروب على سونيا أريز من أكاديمية برلين للجوجيتسو البرازيلية في وزن 49 كجم، كما تغلبت ماريا لويزا ديلاهاي من كوماندو جروب أيضاً على أسماء الحسني من نادي بني ياس للجوجيتسو في وزن 55 كجم.
وفي وزن 62 كجم، تفوقت "سارة جالفاو" من فريق أتوس على زميلتها في الفريق تامارا توروس، بينما انتصرت ليليان مارشان من فريق أتوس في وزن 70 كجم على ساباتا سانتوس من فريق كوماندو جروب. وفي وزن 95 كجم، انتصرت يارا ناسيمنتو من فريق فراتريس البرازيلي للجوجيتسو على ليتيسيا دوس سانتوس من فريق كوماندو جروب.
ولأول مرة منذ انطلاق البطولة، وصل أربعة إماراتيين إلى نهائيات الحزام الأسود الاحترافي، وحصلوا على أربع ميداليات فضية وبرونزية واحدة، حيث حصل كل من زايد الكثيري (56 كجم)، وخالد الشحي (62 كجم)، ومحمد السويدي (69 كجم)، وأسماء الحسني (55 كجم) على الميدالية الفضية، بينما نال عمر الفضلي الميدالية البرونزية في وزن 69 كجم.
وقال الهاشمي: "اليوم نحتفل بنجاح البطولة ولكن أيضاً بإنجازات أبطالنا الوطنيين. لقد أظهروا قدرتهم على الصمود وأظهروا للعالم أن الإمارات العربية المتحدة قادرة على إنتاج رياضيين من الطراز العالمي".
"وكان ذلك واضحاً مع وقوف خمسة رياضيين إماراتيين على منصة التتويج في منافسات الحزام الأسود الاحترافي، وهي المرة الأولى التاريخية التي تقام فيها هذه البطولة منذ انطلاقها في عام 2009. وأنا ممتن للأندية والعائلات الإماراتية على دعمهم، والشركاء على دعمهم، وفريق الاتحاد الإماراتي للجوجيتسو والمتطوعين الذين عملوا بلا كلل لتقديم حدث معترف به عالمياً".