أبطال الإمارات يتألقون في بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو

"وكان ذلك واضحاً مع وقوف خمسة رياضيين إماراتيين على منصة التتويج في منافسات الحزام الأسود الاحترافي، وهي المرة الأولى التاريخية التي تقام فيها هذه البطولة منذ انطلاقها في عام 2009. وأنا ممتن للأندية والعائلات الإماراتية على دعمهم، والشركاء على دعمهم، وفريق الاتحاد الإماراتي للجوجيتسو والمتطوعين الذين عملوا بلا كلل لتقديم حدث معترف به عالمياً".