آلاف المشجعين من 105 دول في جائزة أبوظبي الكبرى

انتقلت التحضيرات إلى أعلى مستوى مع بدء برنامج جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا واحد بعد 10 أيام فقط.

بعد فوز "ماكس فيرستابن" واستبعاد مزدوج لفريق ماكلارين في لاس فيغاس، يتجه البطولة نحو مواجهة ثلاثية محتملة في أبوظبي.

مع وجود 24 نقطة فقط تفصل بين المتصدر، لاندو نوريس، وأوسكار بياستري وفيرستابن و58 نقطة متاحة للجولتين النهائيتين، هناك فرصة قوية لتحديد اللقب على مضمار حلبة ياس مارينا في السباق الرابع والعشرين والأخير من الموسم من 4 إلى 7 ديسمبر.

بعد 12 شهرًا من التخطيط والتحضير، يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة في جميع أنحاء الجزيرة حيث من المقرر وصول جميع فرق الفورمولا واحد العشرة و20 سائقًا بالإضافة إلى ثمانية أعمال رئيسية إلى الإمارات العربية المتحدة.

جذب الحدث العام الماضي 192,000 مشجع على مدار أربعة أيام، وتشير المؤشرات المبكرة إلى أن حدث 2025 في طريقه لتجاوز هذا الرقم. سيسافر المشجعون من 105 دول - شهادة على الانتشار العالمي للحدث.

مع وجود حركة تنافسية ومثيرة على المضمار وبرنامج ترفيهي لا مثيل له، يعتقد المنظمون إثارة أن جائزة أبوظبي الكبرى قد نمت لتصبح الحدث الضخم في المنطقة الذي يجذب الاهتمام من جميع أنحاء العالم ويعرض طموح أبوظبي.

قال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لإثارة: “جائزة أبوظبي الكبرى هي أكثر عطلة نهاية الأسبوع المنتظرة في تقويم الرياضة في المنطقة والتي نعد لها طوال العام. يعد حدث 2025 بأن يكون رائعًا، مع المزيد من المشجعين، المزيد من السباقات، المزيد من الترفيه، وتجارب جديدة ومثيرة على المضمار وخارجه. لا يمكننا الانتظار للترحيب بالجميع في أبوظبي.”

جزيرة ياس تعج بالنشاط قبل أسبوع السباق مع استعداد مئات المتخصصين لمسار السباق الذي يبلغ طوله 5.28 كم، والمدرجات، ومناطق المشجعين، وتحضير حلبة ياس مارينا الشهيرة لتتألق على الساحة العالمية. يشارك أكثر من 40,000 شخص في التحضيرات والعمليات الخاصة بالحدث، بدءًا من الشركات الموجودة في الإمارات التي تبني الهياكل المؤقتة إلى موظفي إثارة، وبائعي المأكولات والمشروبات، وفرق خدمة العملاء، والمتطوعين الذين يستضيفون الضيوف في الحلبة وحديقة الاتحاد.

يتميز حدث 2025 بأكثر تشكيلة ترفيهية طموحة في تاريخ جائزة أبوظبي الكبرى، مع ثمانية فنانين عالميين يتصدرون ياسلام.

سيعتلي بنسون بون، بوست مالون، إليانا، ميتاليكا، وكاتي بيري المسرح في حديقة الاتحاد لحفلات ما بعد السباق برعاية بنك الإمارات دبي الوطني. ستشمل الحفلات الرسمية ما بعد السباق عروضًا لكالفين هاريس، إدريس إلبا، وكاينيموسيك.

يمثل حدث هذا العام أيضًا خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف الاستدامة لجائزة الجائزة الكبرى والحلبة: خفض انبعاثات النطاق 1 و2 بنسبة 50% بحلول عام 2030 وتشغيل الأحداث باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2035.

تم التخلص من زجاجات وأكواب البلاستيك ذات الاستخدام الواحد واستبدالها ببدائل مستدامة في جميع نقاط البيع في حلبة ياس مارينا وحديقة الاتحاد. سيتم توفير المياه في محطات المياه العامة المجانية ومن المياه المعلبة.