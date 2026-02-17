7 مواقع بدبي لمدافع رمضان احتفالاً برؤية الهلال

أنهت القيادة العامة لشرطة دبي استعداداتها لإطلاق مدفع رمضان في سبعة مواقع بمختلف أنحاء الإمارة للإعلان عن رؤية هلال الشهر الفضيل، وذلك بالتنسيق مع لجنة تحري الهلال في الدولة.

وسيتم إطلاق مدفع الإعلان عن رؤية الهلال من منطقة "نزوى"، إلى جانب ست مناطق رئيسية أخرى تشهد كثافة سكانية وسياحية عالية، وهي: "جي بي آر" (Jumeirah Beach Residence)، وبرج خليفة، وداماك هيلز، ومدينة إكسبو دبي (ساحة الوصل)، ودبي فستيفال سيتي، وفندق فيدا كريك هاربور.

وقد تم تشكيل فرق مخصصة في كل موقع بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان الجاهزية التشغيلية، وإدارة الحشود، والسلامة طوال الشهر المبارك.

وبالإضافة إلى المدافع الثابتة، جهزت شرطة دبي 17 محطة للمدفع المتنقل، والذي سيبدأ رحلته من "حدائق دبي" في اليوم الأول من رمضان. وتشمل جولته كلاً من: ون آند أونلي ون زعبيل، ومجلس أم سقيم، وباب الشمس، وفندق الميدان، والقرية العالمية، وأتلانتس النخلة، ومجلس ند الشبا، ومردف، ولهباب، ومجلس الخوانيج، وبوليفارد مارينا، والورقاء، ودبي كريك هاربور، وحديقة البرشاء.

ويعد مدفع رمضان من أهم التقاليد التراثية في دولة الإمارات، حيث يحدد لحظة الإفطار ويستقطب العائلات والزوار لمشاهدته. وتحافظ شرطة دبي على هذا الموروث منذ أكثر من 60 عاماً، حرصاً منها على قيمته الثقافية مع توسيع نطاق وصوله ليشمل مختلف المجمعات السكنية.

ويطلق كل مدفع 35 طلقة خلال شهر رمضان والعيد: طلقتان عند تأكيد رؤية هلال رمضان، وطلقة واحدة يومياً للإعلان عن موعد الإفطار، وطلقة واحدة في أول أيام عيد الفطر، وطلقتان فور الانتهاء من صلاة العيد احتفالاً بهذه المناسبة.