5 دول تبحث عن هلال رمضان في 18 فبراير

الرؤية البصرية المحلية (رؤية’) تعتمد هذه الطريقة على المراقبة البشرية المباشرة للهلال بالعين المجردة. يتم تأكيد الرؤية من خلال الرصد الفعلي للهلال الرقيق في سماء المساء بعد صلاة المغرب. ينظر المراقبون نحو الأفق الغربي، ويتم الإبلاغ عن أي رؤية مؤكدة — بالعين المجردة أو أحيانًا بمساعدات بصرية — إلى سلطة دينية رسمية، مثل لجنة رؤية الهلال أو محكمة. ثم تعلن السلطات النتائج الرسمية للجمهور.

الحسابات الفلكية تستخدم هذه الطريقة البيانات العلمية، مثل وقت الاقتران، وارتفاع القمر، ومعايير الرؤية، لتحديد متى يمكن رؤية الهلال. وتتبعها بعض الدول، خاصة تلك التي يصعب فيها الرصد.

الطريقة القياسية في بعض الحالات، يتبع المسلمون رؤية الهلال أو تقويم دولة أخرى ذات سلطة إسلامية راسخة — غالبًا ما تكون أقرب دولة ذات أغلبية مسلمة أو موقع مثل مكة — لتحديد متى يبدأ الشهر الهجري. على سبيل المثال، لا توجد في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) سكان مسلمون دائمون أو مؤسسات إسلامية رسمية، لذلك لا يوجد’ نظام فريد لرؤية الهلال هناك بالطريقة التي تمتلك بها الدول لجانًا رسمية لإعلان رؤية الهلال. يتكيف المسلمون المتواجدون هناك، مثل الباحثين أو الموظفين في محطات الأبحاث، باستخدام هذا النهج للرؤية.