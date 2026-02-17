5 دول تبحث عن هلال رمضان في 18 فبراير

[ملاحظة المحرر: قبل رصد هلال رمضان، تابع مدونتنا المباشرة للحصول على تحديثات فورية من الإمارات وحول العالم]
تستعد عدة دول منها باكستان وبنغلاديش وإيران والمغرب وموريتانيا للبحث عن هلال رمضان يوم الأربعاء (18 فبراير)، حيث يصادف يوم الثلاثاء (17 فبراير) اليوم الثامن والعشرين فقط من شعبان في تلك الدول.
بما أنه لن يكون اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان الهجري بعد، فلا يمكن إجراء جهود رصد القمر يوم الثلاثاء.
تستمر الأشهر الهجرية 29 أو 30 يومًا، اعتمادًا على متى يظهر الهلال في سماء الليل. رؤية القمر لتحديد بداية الشهر هي سنة مؤكدة (تعاليم نبوية).
وفقًا للتفاصيل التي شاركها مركز الفلك، تظهر مواعيد غروب الشمس ليوم الثلاثاء أن القمر سيغرب في أجزاء عديدة من العالم في نفس وقت غروب الشمس تقريبًا. عادةً، يحسب الفلكيون وقت غروب القمر بناءً على الحافة العلوية لقرصه.
ومع ذلك، في هذا الشهر، بما أن القمر يغرب جنبًا إلى جنب مع الشمس في العديد من المدن، يجب أن تأخذ الحسابات في الاعتبار الحافة السفلية لقرص القمر — حيث سيظهر أي هلال محتمل على طول تلك الحافة السفلية.
يركز جدول البيانات الفلكية الذي عممه المركز فقط على الدول التي يتوافق فيها يوم الثلاثاء مع 29 شعبان. تم استبعاد الدول التي يقع فيها اليوم في 28 شعبان — بما في ذلك باكستان وبنغلاديش وإيران والمغرب وموريتانيا — حيث سيقومون برصد الهلال بعد يوم واحد.
وفقًا لعلماء الإسلام، فإن رؤية الهلال ليست مجرد رمزية؛ بل هي ممارسة عملية يشارك فيها المجتمع. وقد شجع النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) على المراقبة المباشرة للقمر، مما يجعل المشاركة العامة جزءًا مهمًا من هذه العملية.
في الوقت نفسه، يلعب علم الفلك الحديث دورًا داعمًا.
صرح محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، سابقًا أن الحسابات العلمية تهدف إلى دعم رؤية الهلال التقليدية، لا استبدالها.
لا يتفق بدء شهر رمضان في جميع أنحاء العالم بسبب الاختلافات في طرق رؤية الهلال. وبشكل عام، تتبع الدول أحد الأساليب الأربعة التالية:
الرؤية البصرية المحلية (رؤية’)
تعتمد هذه الطريقة على المراقبة البشرية المباشرة للهلال بالعين المجردة. يتم تأكيد الرؤية من خلال الرصد الفعلي للهلال الرقيق في سماء المساء بعد صلاة المغرب. ينظر المراقبون نحو الأفق الغربي، ويتم الإبلاغ عن أي رؤية مؤكدة — بالعين المجردة أو أحيانًا بمساعدات بصرية — إلى سلطة دينية رسمية، مثل لجنة رؤية الهلال أو محكمة. ثم تعلن السلطات النتائج الرسمية للجمهور.
الحسابات الفلكية
تستخدم هذه الطريقة البيانات العلمية، مثل وقت الاقتران، وارتفاع القمر، ومعايير الرؤية، لتحديد متى يمكن رؤية الهلال. وتتبعها بعض الدول، خاصة تلك التي يصعب فيها الرصد.
الطريقة القياسية
في بعض الحالات، يتبع المسلمون رؤية الهلال أو تقويم دولة أخرى ذات سلطة إسلامية راسخة — غالبًا ما تكون أقرب دولة ذات أغلبية مسلمة أو موقع مثل مكة — لتحديد متى يبدأ الشهر الهجري.
على سبيل المثال، لا توجد في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) سكان مسلمون دائمون أو مؤسسات إسلامية رسمية، لذلك لا يوجد’ نظام فريد لرؤية الهلال هناك بالطريقة التي تمتلك بها الدول لجانًا رسمية لإعلان رؤية الهلال. يتكيف المسلمون المتواجدون هناك، مثل الباحثين أو الموظفين في محطات الأبحاث، باستخدام هذا النهج للرؤية.
النهج الهجين
تجمع هذه الطريقة بين الحسابات الفلكية والرؤية البصرية. تُستخدم الحسابات لتحديد ما إذا كانت الرؤية ممكنة فلكيًا ولتوجيه المراقبين، لكن القرار النهائي لا يزال يعتمد على رؤية مؤكدة رسميًا تعلنها السلطات الدينية. تدعم الحسابات العملية ولكنها لا تحل محلها، ويتعين على المسلمين انتظار الإعلانات الرسمية لنتائج الرؤية.