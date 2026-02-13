35 مليون درهم من تعاونية الشارقة دعماً لـ 10 آلاف سلعة في رمضان

أعلنت تعاونية الشارقة اعتماد ميزانية قدرها 35 مليون درهم لدعم أكثر من 10,000 سلعة استهلاكية أساسية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن حملة «رمضان يجمعنا» التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية عن المستهلكين، من خلال تقديم عروض وتخفيضات خاصة تصل إلى 75% على مجموعة واسعة من المنتجات.

وبهذه المناسبة، قدّم سعادة ماجد سالم الجنيد، الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، أصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم إمارة الشارقة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، معربًا عن بالغ شكره وتقديره للدعم المتواصل واللامحدود الذي تحظى به التعاونية من القيادة الرشيدة.

وأكد سعادته أن إطلاق حملة «رمضان يجمعنا» يأتي استجابة لتوجيهات مجلس إدارة التعاونية، وبهدف تخفيف الأعباء الشرائية عن المواطنين والمقيمين على حد سواء، من خلال توفير السلع الغذائية والتموينية والاستهلاكية بأسعار مناسبة ومتاحة للجميع، عبر أكثر من 75 منفذ بيع موزعة على مختلف مناطق إمارة الشارقة، إضافة إلى خدمة التسوق عبر المتجر الإلكتروني.

وأوضح الجنيد أن الحملة تتضمن سلسلة متكاملة من العروض الترويجية التي انطلقت منذ نهاية شهر يناير الماضي، تلتها عروض «أهلاً رمضان» التي شملت تشكيلة واسعة من المنتجات. كما تشمل الحملة عروضًا خاصة تبدأ قبل حلول الشهر الفضيل بأسبوع، وتتضمن تخفيضات تتجاوز 75% على السلع الأساسية، إلى جانب عروض متنوعة تستمر طوال شهر رمضان المبارك.

وفي إطار مشاركة التعاونية في عروض رمضان الشارقة التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أشار إلى إتاحة الفرصة للمتسوقين للفوز بـ 65 جائزة، تشمل 5 سيارات فاخرة، و30 قسيمة أثاث، و30 بطاقة هدية، وذلك عند إنفاق 200 درهم أو أكثر في أي من فروع التعاونية في مدينة الشارقة والمنطقتين الشرقية والوسطى، أو عبر المتجر الإلكتروني وتطبيق تعاونية الشارقة.

كما طرحت التعاونية هذا العام ثلاثة خيارات من السلال الرمضانية بأسعار تبدأ من 99 درهمًا وتصل إلى 399 درهمًا، وبنسب خصم تتجاوز 50% تقريبًا، وتضم هذه السلال مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، من بينها الأرز والسكر والطحين والزيوت والعصائر وغيرها، مع إمكانية الحصول عليها من خلال الفروع أو عبر التسوق الإلكتروني.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن التعاونية، وضمن استعداداتها المبكرة لشهر رمضان المبارك، حرصت على توفير مخزون كافٍ من السلع الغذائية الأساسية المشمولة بالعروض الرمضانية، بما يضمن تلبية احتياجات المتسوقين طوال الشهر الفضيل، لافتًا إلى أن السلع سيتم طرحها بكميات كبيرة وبأسعار مدروسة تتيح الاستفادة لأكبر عدد ممكن من المستهلكين.

وعلى صعيد المبادرات المجتمعية، أوضح الجنيد أن التعاونية باشرت التنسيق مع عدد من المؤسسات والجهات الخيرية في الدولة لتوزيع المير الرمضاني على الأسر المستفيدة في صورة سلال غذائية متنوعة، بالتزامن مع حلول الشهر الفضيل.

كما سيشهد شهر رمضان المبارك تنظيم السوق الرمضاني في مركز الرحمانية التجاري على مدار أيام الشهر، بمشاركة أكثر من 100 مشروع محلي، حيث أتاحت التعاونية الفرصة لأصحاب المشاريع الوطنية والمقيمة في الدولة لعرض منتجاتهم، بما يسهم في دعم رواد الأعمال وتعزيز رضا المتعاملين. ويتضمن البرنامج كذلك تنظيم فعاليات مخصصة للأطفال تشمل أنشطة يدوية وفوازير إسلامية، على أن يتم تكريم المشاركين خلال الأسبوع الأخير من الشهر الفضيل.

وأضاف أن مقهى التعاونية سيشارك في تحضير الوجبات الرمضانية طوال شهر رمضان المبارك وتوزيعها على الصائمين، في إطار تعزيز الدور المجتمعي للتعاونية خلال الشهر الكريم.

وتجسد هذه المبادرات المتنوعة حرص تعاونية الشارقة على ترسيخ دورها المجتمعي والاقتصادي، وتعزيز استقرار الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة، ودعم الأسر المستفيدة، وتمكين المشاريع المحلية، بما يعكس التزامها المستمر بخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.