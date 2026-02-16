3 أيام عطلة نهاية الأسبوع لموظفي حكومة أم القيوين طوال رمضان

سيحصل موظفو الحكومة في أم القيوين على عطلة نهاية أسبوع لمدة ثلاثة أيام خلال شهر رمضان المبارك، وفقًا لتعميم رسمي صادر عن الديوان الأميري.
بموجب الترتيب الجديد، سيعمل موظفو الحكومة في الإمارة من الاثنين إلى الخميس، مع تخصيص الجمعة والسبت والأحد كعطلة نهاية الأسبوع طوال شهر رمضان 2026.
يحدد التعميم ساعات العمل الرسمية للموظفين الحكوميين خلال الشهر الفضيل، تماشياً مع الجهود المبذولة لتوفير المرونة ودعم التوازن بين العمل والحياة خلال فترة الصيام والعبادة.
صدر التوجيه بناءً على تعليمات الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.
تتماشى هذه الخطوة مع النهج الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعديل ساعات العمل خلال شهر رمضان، مما يتيح للموظفين مزيدًا من الوقت للعائلة والصلاة والأنشطة المجتمعية مع الحفاظ على استمرارية الخدمات الحكومية.
أعلن مجلس الإمارات للإفتاء يوم الأحد (15 فبراير) أن اللجنة المسؤولة عن رصد هلال بداية رمضان 2026 ستجتمع يوم الثلاثاء (17 فبراير 2026).
سيبدأ عمل اللجنة بعد صلاة المغرب. سيقوم الأعضاء بمراجعة التقارير المقدمة من فرق الرصد الميداني وفحص النتائج من المراصد المعتمدة في جميع أنحاء البلاد.
كما حث المجلس أفراد الجمهور على رصد الهلال مساء الثلاثاء وتقديم مشاهداتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص الذي تم نشره على منصاته الرسمية. وقال إن هذه الدعوة تعكس أهمية إحياء سنة رؤية الهلال وتشجيع مشاركة المجتمع في هذه العملية.
في الإمارات العربية المتحدة، من المرجح أن يبدأ رمضان في 19 فبراير، وفقًا للمركز الفلكي الدولي ومقره أبوظبي. وذلك لأن رؤية الهلال في 17 فبراير "إما مستحيلة أو غير محتملة للغاية من جميع مناطق العالم العربي والإسلامي"، وفقًا للمهندس محمد شوكت عودة، مدير المركز الفلكي الدولي.