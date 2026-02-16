3 أيام عطلة نهاية الأسبوع لموظفي حكومة أم القيوين طوال رمضان

في الإمارات العربية المتحدة، من المرجح أن يبدأ رمضان في 19 فبراير، وفقًا للمركز الفلكي الدولي ومقره أبوظبي. وذلك لأن رؤية الهلال في 17 فبراير "إما مستحيلة أو غير محتملة للغاية من جميع مناطق العالم العربي والإسلامي"، وفقًا للمهندس محمد شوكت عودة، مدير المركز الفلكي الدولي.