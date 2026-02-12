19 فبراير بدء رمضان في تركيا وسنغافورة

مع اقتراب شهر رمضان، تعلن المزيد من الدول عن الموعد الرسمي لبدء الشهر الفضيل، معتمدة على التقنيات الفلكية لحساب التاريخ.
تتحدد أشهر التقويم الهجري بأطوار القمر، حيث تحدد رؤية القمر تاريخ بدء كل شهر. وبينما تعتمد بعض الدول في العالم الإسلامي على الرؤية الفعلية للقمر — سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات — يعتمد البعض الآخر على الحسابات الفلكية للتنبؤ بموقع القمر' وطوره.
أشارت رئاسة الشؤون الدينية التركية إلى أن رؤية هلال القمر غير ممكنة يوم الثلاثاء 17 فبراير، من أي مكان في العالم العربي والإسلامي، ولا حتى من القارات الأمريكية. وهذا أمر مهم لأن حسابات تركيا' تأخذ في الاعتبار هذه المناطق تحديدًا لأنها تشهد الليل في نفس وقت تركيا.
وهذا يعني أن القمر سيُرى يوم الأربعاء، وأن رمضان سيبدأ يوم الخميس 19 فبراير.
أصدر المجلس الديني الإسلامي في سنغافورة، الذي يرأسه مفتي سنغافورة'، إعلانًا مماثلاً، مفاده أنه من المستحيل رؤية الهلال يوم الثلاثاء وأن رمضان سيبدأ يوم الخميس 19 فبراير.
وتنضم الدولتان إلى عُمان، التي أعلنت أمس أن 19 فبراير سيكون أول أيام الشهر الفضيل في الدولة الخليجية.