19 فبراير بدء رمضان في تركيا وسنغافورة

أشارت رئاسة الشؤون الدينية التركية إلى أن رؤية هلال القمر غير ممكنة يوم الثلاثاء 17 فبراير، من أي مكان في العالم العربي والإسلامي، ولا حتى من القارات الأمريكية. وهذا أمر مهم لأن حسابات تركيا' تأخذ في الاعتبار هذه المناطق تحديدًا لأنها تشهد الليل في نفس وقت تركيا.