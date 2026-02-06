10 أمور شائعة يظنها البعض من المفطرات

يعرف معظم المسلمين تقريباً عن ظهر قلب الأفعال التي تبطل الصيام خلال شهر رمضان المبارك. ومع ذلك، وإلى جانب هذه القواعد المعروفة، لا تزال هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول الممارسات اليومية التي لا تفطر.
فمن العلاجات الطبية إلى روتين العناية الشخصية، غالباً ما يؤدي عدم اليقين إلى حذر أو ارتباك غير ضروري. إن توضيح ما يبطل الصيام وما لا يبطله يساعد العابدين على أداء فريضة رمضان بثقة.
يتفق معظم العلماء المعاصرين على أن الصيام يبطل عندما تدخل مادة إلى الجسم عبر منفذ مفتوح (مثل الفم أو الأنف) وتصل إلى المعدة أو الجهاز الهضمي، أو عندما توفر تغذية للجسم.
وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات الفقهية حول ما يبطل الصيام خلال رمضان، إلا أن هناك عدة أمور متفق عليها على نطاق واسع بأنها لا تفطر.
في هذا التقرير، قمنا بجمع 10 أشياء لن تؤثر على صيامك خلال شهر رمضان المبارك وفقاً لمعظم علماء الدين:
1. معجون الأسنان
تنظيف أسنانك باستخدام المعجون لن يبطل صيامك طالما لم يصل إلى مؤخرة حلقك أو معدتك، لأنك حينها ستكون قد ابتلعت الماء والمعجون.
2. لصقات النيكوتين
اللصقات التي يستخدمها المدخنون لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين توصل النيكوتين عبر الجلد، وليس عبر منفذ مفتوح للجسم، لذا لا يدخل شيء إلى المعدة أو الجهاز الهضمي. وبناءً عليه، يُقبل استخدامها بشكل عام خلال رمضان.
3. الإبر
أخذ حقنة التخدير لأي إجراء طبي لا يبطل صيامك، ومع ذلك، فإن أخذ الحقن المغذية يبطل الصيام. إذا كنت مصاباً بالسكري وتعتمد على الأنسولين، فإن أخذ حقنتك أثناء الصيام لن يبطل الصوم، ولكن يُنصح باستشارة الطبيب للتأكد من أن الصيام نفسه آمن لك.
4. القيء
القيء المتعمد يبطل الصيام فوراً، ولكن إذا تقيأت بشكل غير مقصود (رغماً عنك)، فإن صيامك لا يزال صحيحاً.
5. الاستحمام
غمر جسمك بالماء خلال ساعات الصيام في رمضان لن يفسد يومك طالما أن ذلك لا يتضمن ابتلاع أي ماء.
6. طلاء الأظافر، الكريمات، وزيوت الشعر
جميع منتجات التجميل التي توضع على الجلد أو الشعر لا بأس من استخدامها أثناء الصيام.
7. قطرات العين
استخدام قطرات العين لا يبطل الصيام طالما أنها لا تصل إلى الحلق أيضاً.
8. التحاميل الشرجية والمهبلية
أي استخدام للتحاميل كعلاج طبي لا يبطل الصيام بأي شكل من الأشكال.
9. العطور
استنشاق العطور أمر لا داعي للقلق بشأنه بالنسبة للمؤمنين خلال رمضان، فهي ليست من مبطلات الصيام.
10. تذوق الطعام أثناء الطبخ
لا داعي للقلق على الأمهات اللواتي يتذوقن الطعام أثناء الطبخ من بطلان صيامهن، فالتذوق في حد ذاته لا يفسد الصيام، ولكن الابتلاع هو ما يفعل ذلك.