10 أمور شائعة يظنها البعض من المفطرات

يعرف معظم المسلمين تقريباً عن ظهر قلب الأفعال التي تبطل الصيام خلال شهر رمضان المبارك. ومع ذلك، وإلى جانب هذه القواعد المعروفة، لا تزال هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول الممارسات اليومية التي لا تفطر.