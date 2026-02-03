واحات السكينة الرقمية..دمج التكنولوجيا بالتراث في الديكور الرمضاني الحديث

إن فلسفة هذا الديكور الحديث تنبع من الإيمان بأن قدسية الشهر لا تكتمل إلا بتهيئة بيئة بصرية وسمعية تساعد على الخشوع، انطلاقاً من مبدأ أن البيت هو المنبع الأول للإيمان. وهكذا، يصبح ركن الصلاة والقرآن هو المحور الذي يلتف حوله أفراد الأسرة، ليجسد حواراً متناغماً بين أصالة التراث وروح العصر، ويجعل من ذكر الله وتلاوة كتابه تجربة غامرة تملأ أرجاء المنزل بالنور والبركة.