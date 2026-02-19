هلال رمضان يتوارى عن نيوزيلندا وفيجي ويحل الجمعة

بينما تبدأ غالبية دول العالم رمضان في 18 و 19 فبراير، هناك دولتان على الكرة الأرضية ستبدآن الشهر الفضيل في 20 فبراير.

قررت الدولتان — فيجي ونيوزيلندا — ذلك بعد عدم رصد هلال رمضان مساء الأربعاء، 18 فبراير، الذي يوافق 29 شعبان.

بسبب عدم رؤية الهلال، أعلن كل من اتحاد الجمعيات الإسلامية في نيوزيلندا (FIANZ) ورابطة فيجي الإسلامية أن يوم الخميس، 19 فبراير، سيكمل شهر شعبان، وسيكون يوم الجمعة، 20 فبراير، هو أول أيام الشهر الفضيل.

أوضحت السلطات أن الحسابات الفلكية تبين بوضوح أن نيوزيلندا وفيجي لا تقعان في مناطق يمكن رؤية الهلال منها، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب.