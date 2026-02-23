نكهة بحرية مبدعة لمائدتك الرمضانية الراقية

مع تنوع الموائد الرمضانية، يبحث الكثيرون عن أطباق تكسر الروتين وتقدم تجربة غنية بالنكهات وفي الوقت ذاته تكون خفيفة ومنعشة على المعدة بعد ساعات الصيام الطويلة. وتعد المأكولات البحرية والوصفات التي تعتمد على الحمضيات والأعشاب الطازجة خياراً مثالياً لمن ينشد الأناقة والرفاهية في منزله.