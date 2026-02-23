نكهة بحرية مبدعة لمائدتك الرمضانية الراقية

مع تنوع الموائد الرمضانية، يبحث الكثيرون عن أطباق تكسر الروتين وتقدم تجربة غنية بالنكهات وفي الوقت ذاته تكون خفيفة ومنعشة على المعدة بعد ساعات الصيام الطويلة. وتعد المأكولات البحرية والوصفات التي تعتمد على الحمضيات والأعشاب الطازجة خياراً مثالياً لمن ينشد الأناقة والرفاهية في منزله.
ولهذا يقدم الشيف أليساندرو بيتزا، الشيف التنفيذي لمجموعة نيكي بيتش للضيافة، سرا من أسرار مطبخه المستوحى من سواحل البحر الأبيض المتوسط وروح الصيف الاستوائية، في رحلة نكهات مع "سلمون تيراديتو"، حيث تلتقي زبدية السلمون مع حموضة فاكهة الباشن فروت المنعشة وزيت الريحان العطري.
شرائح سلمون تيراديتو مع صلصة ليتشي دي تيغري بفاكهة الباشن فروت وزيت الريحان
المكونات:
90 غرام سلمون أطلسي طازج (بجودة الساشيمي) ، مقطع إلى شرائح رفيعة
ملح بحري ناعم
20 غرام لؤلؤ فاكهة الباشن فروت
10 غرام لب فاكهة الباشن فروت الطازج
5 غرام فجل أحمر، مقطع إلى شرائح رفيعة
5 غرام بصل لؤلؤي، مقطع شرائح رفيعة جداً أو مبشور
5 غرام أوراق الشبت
3 غرام فلفل هولندي مجفف
5 غرام براعم الساكورا (اختياري، للتزيين)
10 غرام زيت الريحان (الوصفة أدناه)
لتحضير صلصة تيراديتو بفاكهة الباشن فروت (ليتشي دي تيغري)
4 حبات من الباشن فروت
نصف ليمونة، معصورة
1 ملعقة صغيرة أجي أماريلو (فلفل بيروفي أصفر)
ربع ملعقة صغيرة ملح
1 فص ثوم
5 غرام زنجبيل
1 ملعقة كبيرة ميرين
1 ملعقة كبيرة سكر
طريقة تحضير الصلصة:
اخلط جميع مكونات ليتشي دي تيغري معًا حتى تصبح ناعمة ومتجانسة.
صفِّ الخليط باستخدام مصفاة دقيقة للحصول على صلصة ناعمة وحريرية.
انقل الصلصة إلى زجاجة ضغط واحفظها في الثلاجة حتى وقت التقديم.
لتحضير زيت الريحان
100 غرام أوراق ريحان طازجة
200 غرام زيت زيتون
طريقة تحضير زيت الريحان:
اغْلِ قدراً من الماء، وجهّز وعاءً يحتوي على ماء مثلج.
اسلق أوراق الريحان لبضع ثوانٍ حتى يصبح لونها أخضر زاهياً، ثم انقلها فوراً إلى الماء المثلج لإيقاف عملية الطهي.
صفِّ الأوراق جيداً وجففها تماماً.
اخلط الريحان مع زيت الزيتون حتى يصبح القوام ناعماً واللون زاهياً.
صفِّ الخليط باستخدام مصفاة دقيقة أو قطعة قماش مخصصة للتصفية، واترك الزيت يتصفى طبيعياً حتى يصبح صافياً تماماً.
احفظ الزيت مبرداً حتى وقت الاستخدام.
طريقة تحضير سالمون التيراديتو
قطّع السلمون إلى شرائح رقيقة بأسلوب مشابه لشرائح النيجيري.
باستخدام ملعقة أو كيس تزيين، وزّع صلصة الباشن فروت على قاع الطبق. رتّب شرائح السلمون فوق الصلصة وتبّلها بخفة بملح البحر.
زيّن بلؤلؤ فاكهة العاطفة، الفجل، البصل اللؤلؤي، الفلفل الهولندي المجفف، أوراق الشبت، وبراعم الساكورا.
أضف لب الباشن فروت الطازج وأنهِ الطبق برشة من زيت الريحان.