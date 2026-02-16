نكهات تجمعنا.. في شهر الخير والبركة

طريقة التحضير

في حال استخدام الكركند الكامل، يُسلق في ماء يغلي لمدة حوالي 5 دقائق، ثم يُرفع ويُترك ليبرد جيدًا قبل التقشير.

لذيول الكركند، تُقص القشرة بحذر باستخدام مقص المطبخ، لإخراج اللحم قطعة واحدة كاملة دون تمزيق.

تُضاف الزبدة ببطء تدريجيًا مع الخفق المستمر لمزيج كريمي متجانس، حتى يمنع تخثر الزبدة.

الحفاظ على درجة حرارة الزبدة بين 160 و180 فهرنهايت (71-82 درجة مئوية)؛ إذ تكون دافئة دون غليان أو تكوّن فقاعات.

يُضاف لحم الكركند حتى يُطهى برفق على نار هادئة لمدة 6 إلى 8 دقائق، مع تمرير الزبدة عليه بين الحين والآخر باستخدام ملعقة.