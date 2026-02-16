نكهات تجمعنا.. في شهر الخير والبركة

لأن لرمضان مذاقاً خاصاً، أعد لكم الطاهي التنفيذي للمأكولات الشرقية والمطبخ العربي بمنتجعات "أتلانتس دبي" قائمة طعام استثنائية تحتفي بتفاصيل الشهر الكريم. اكتشفوا مع الخليج تايمز أسرار الأطباق الرمضانية الشهيرة، وتعلموا طرقاً جديدة لتقديم السفرة بأسلوب عصري يفتح الشهية. هنا، نحول المكونات البسيطة إلى لوحات فنية تزين موائدكم وتسعد أحباءكم.
رحلة عبر النكهات من قلب المطبخ إلى مائدتكم
سلطة أوراق السبانخ الصغيرة والملفوف المجعد مع الرمان
المكونات:
400 غرام من الطماطم الكرزية.
250 غرامًا من الفلفل الحلو.
300 غرام من الملفوف الأجعد.
300 غرام من أوراق السبانخ الصغيرة.
400 غرام من الخيار.
200 غرام من الخس الصغير.
20 غرامًا من الزعتر الطازج.
20 غرامًا من النعناع الطازج.
100 غرام من البصل الأخضر.
150 غرامًا من الفجل الأحمر.
200 غرام من حَبَّات الرمان.
100 غرام من جبن البارميزان.
40 غرامًا من بذور اليقطين المُحمصة.
30 غرامًا من الأعشاب والزهور الصغيرة.
التتبيلة:
100 مل من زيت الزيتون.
20 غرامًا من خردل "ديجون".
30 غرامًا من العسل.
50 مل من عصير الليمون.
20 غرامًا من الثوم.
30 مل من خل التفاح.
40 مل من دبس الرمان.
15 غرامًا من الملح والفلفل الأسود المطحون.
طريقة التحضير:
تُغسل جميع الخضروات والأعشاب بعناية، ويُقطَّع الفلفل الحلو، والخيار، والبصل الأخضر، والفجل الأحمر إلى الأحجام المرغوبة.
في وعاء سلطة كبير، تُخلط الطماطم الكرزية المقطّعة إلى نصفين مع أوراق السبانخ الصغيرة، والملفوف المجعد، والخس الصغير، والزعتر، والنعناع الطازج، والأعشاب الصغيرة.
تُضاف الخضروات المُحضَّرة من الفلفل الحلو، والخيار، والبصل الأخضر، والفجل الأحمر إلى الوعاء.
تُنثر حَبَّات الرمان وبذور اليقطين المحمّصة فوق السلطة.
في وعاء صغير منفصل، يُخفق زيت الزيتون مع عصير الليمون الطازج، والعسل، وخردل "ديجون"، والثوم المفروم، وخل التفاح، ودبس الرمان حتى تمام التجانس.
يُضاف الملح والفلفل الأسود المطحون حسب الرغبة.
تُسكب التتبيلة فوق السلطة وتُقلَّب برفق لدمج جميع المكونات.
تُزيَّن بجبن البارميزان وتُقدَّم فورًا للاستمتاع بالمذاق الطازج والنكهات المنعشة.
صيادية "رويال" بالكركند
المكونات:
400 غرام كركند كندي.
800 غرام أرز بسمتي.
500 مل زيت زيتون.
2 كغم بصل.
3 من عيدان القرفة.
25 غرامًا من بذور الكمون.
30 غرامًا من مسحوق القرفة.
8 من ورق الغار.
30 غرامًا فلفل أسود.
25 غرامًا كمون.
10 غرامات كراوية.
10 غرامات فلفل أبيض.
10 غرامات ملح.
100 غرام صنوبر.
2.5 لتر من مرق السمك.
100 غرام زبدة.
100 غرام من الطحين.
30 مل من عصير الليمون.
طريقة التحضير
في حال استخدام الكركند الكامل، يُسلق في ماء يغلي لمدة حوالي 5 دقائق، ثم يُرفع ويُترك ليبرد جيدًا قبل التقشير.
لذيول الكركند، تُقص القشرة بحذر باستخدام مقص المطبخ، لإخراج اللحم قطعة واحدة كاملة دون تمزيق.
تُضاف الزبدة ببطء تدريجيًا مع الخفق المستمر لمزيج كريمي متجانس، حتى يمنع تخثر الزبدة.
الحفاظ على درجة حرارة الزبدة بين 160 و180 فهرنهايت (71-82 درجة مئوية)؛ إذ تكون دافئة دون غليان أو تكوّن فقاعات.
يُضاف لحم الكركند حتى يُطهى برفق على نار هادئة لمدة 6 إلى 8 دقائق، مع تمرير الزبدة عليه بين الحين والآخر باستخدام ملعقة.
يكتمل نضج الكركند عندما يتحول إلى اللون الداكن ويصبح ملمسه متماسكًا قليلًا مع الاحتفاظ بطراوة لحمه.
تحضير مرق السمك:
يُقطّع البصل إلى شرائح رقيقة، ويُقلى في زيت السمك مع بذور الكمون وورق الغار، ثم يُضاف رأس السمك والتوابل.
يُطهى الخليط حتى يصبح البصل ناعمًا جدًا ويتحول لونه إلى الذهبي الداكن. ثم يُضاف الماء الساخن، ويُغطى القدر، ويُترك المزيج لينضج على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة لتحضير مرق السمك.
تحضير الأرز:
يُنظف الأرز، ويُغسل ثم يُنقع في الماء لمدة نصف ساعة، ويُصفّى جيدًا.
يُحمّر باقي البصل في قدر حتى يكتسب لونًا بنيًا كستنائيًا، ثم يُضاف الأرز ويُقلب جيدًا. يُرش الملح وجميع التوابل ومسحوق القرفة مع مواصلة التقليب برفق.
يُسكب 2 لتر من المرق الغامق، وتُرفع الحرارة حتى نقطة الغليان، ثم تُخفّف النار ويُترك الأرز لينضج.
تحضير الصلصة:
تُذاب الزبدة في قدر على نار متوسطة حتى تبدأ في التكثف وتكوين رغوة خفيفة، ثم يُضاف الطحين إلى الزبدة المذابة. يُقلب الخليط باستمرار باستخدام ملعقة خشبية أو مضرب يدوي حتى يتحول إلى معجون الرو ويتغير لونه إلى الداكن. يُضاف مرق السمك مع الاستمرار في الخفق للحصول على صلصة ناعمة ومتجانسة. تُضاف التوابل حسب الرغبة لمذاق غني.
"باييلا" شاورما الدجاج
مكونات تتبيلة شاورما الدجاج:
5 كغم من الدجاج.
25 غرامًا من الكمون.
25 غرامًا من الزنجبيل.
35 غرامًا من مسحوق الفلفل الأبيض.
50 غرامًا من الملح.
50 غرامًا من بهارات شاورما الدجاج.
100 مل من خل التفاح.
20 مل من عصير ليمون.
20 مل من عصير البرتقال.
750 غرامًا من الزبادي.
125 مل من زيت الذرة.
مكونات المرق:
10 لترات من مرق الدجاج.
5 كغم من أجنحة الدجاج.
2 كغم من أرجل الدجاج.
100 غرام من بذور الكزبرة.
5 من عيدان القرفة.
مكونات "باييلا" شاورما الدجاج:
2 كغم من أرز "باييلا بومبا" الإسباني.
5 كغم من الدجاج المتبل بتتبيلة الشاورما.
5 لترات من مرق الطهي.
100 غرام من بهارات الشاورما.
10 غرامات من البابريكا المدخنة.
300 غرام من صلصة الطماطم.
5 من عيدان القرفة.
طريقة التحضير تتبيل الدجاج:
تحضير التتبيلة: في وعاء عميق، تُخلط جميع مكونات التتبيلة جيدًا حتى تمام التجانس.
تتبيل الدجاج: يُصب الخليط على قطع الدجاج، ويُقلّب لضمان تغليف كل قطعة بالكامل، لتغلغل النكهات بقلب الدجاج.
ترك الدجاج في التتبيلة: يُغطى الوعاء ويُترك الدجاج ليكتسب النكهات في الثلاجة لما لا يقل عن ساعة. ولمذاق أغنى، يُوصى بترك الدجاج في التتبيلة لعدة ساعات، أو طوال الليل.
تحضير مرق الدجاج:
مزج المكونات في قدر كبير، تُضاف جميع المكونات.
يُوضع القدر على نار متوسطة إلى عالية حتى يصل إلى نقطة الغليان، ثم تُخفّف النار لينضج.
يُطهى المرق على نار هادئة قُرابة ساعتين.
يُصفى المرق لإزالة المكونات الصلبة، للحصول على مرق صافٍ غني بالنكهة.
يُعاد المرق المصفى إلى القدر ويُترك على نار هادئة دون غطاء حتى يتكثَّف، مما يؤدي إلى تركيز النكهات وتعزيز المذاق.
"باييلا" شاورما الدجاج
يُسخن المرق في قدر منفصل.
تُسخن مقلاة "باييلا" تقليدية كبيرة على نار متوسطة إلى عالية.
يُضاف زيت الزيتون إلى المقلاة، وبمجرد أن يسخن دون الوصول لنقطة التدخين، يُضاف الدجاج المُتبل وعيدان القرفة وورق الغار. يُحمر الدجاج جيدًا حتى يكتسب لون الكراميل.
يُضاف الملح وبهارات الشاورما، والبابريكا إلى الدجاج. يُطهى المزيج لمدة دقيقتين لتبرز النكهات وتمتزج جيدًا مع الدجاج.
تُضاف صلصة الطماطم إلى القدر، وتُترك لتنضج وتتماسك قليلاً لعدة دقائق.
يُضاف أرز "بومبا" إلى القدر مع التقليب برفق لتغليف كل حبة بالصلصة والتوابل.
يُضاف المرق الساخن ببطء إلى الأرز، ويُقلب برفق مرة واحدة فقط لتوزيعه بالتساوي. من الأفضل عدم التقليب مجددًا لتتشكل طبقة مكرملة مقرمشة في قاع القدر.
يُطهى الأرز على نار هادئة دون غطاء لمدة 15 إلى 20 دقيقة، أو حتى يُمتص المرق.
تُرفع درجة الحرارة لمدة قصيرة لتتشكل طبقة مكرملة مقرمشة في قاع القدر.
يُرفع القدر عن النار ويُغطى بمنشفة نظيفة، ويُترك لمدة 5 دقائق.
يُزيَّن الطبق بمخلل الفلفل الحار لإضفاء نكهة مميزة، ويُقدَّم مباشرة للاستمتاع به ساخنًا.