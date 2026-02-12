من المتبرع للمستحق.. مسار "ذكي" وموحد للزكاة في الإمارات

مع الكشف الأخير عن المنصة الوطنية للزكاة في الإمارات، وصل نظام موحد لتبسيط عملية العطاء، مما دفع العديد من المقيمين إلى التساؤل عن كيفية تحويله لتجربة المتبرعين الأفراد والجمعيات الخيرية المحلية والمستفيدين.

تهدف المنصة، التي تُوصف بأنها بوابة وطنية موحدة، إلى تنظيم وإدارة الزكاة من خلال نظام واحد يربط المتبرعين إلكترونياً بالمستحقين، مع ضمان الامتثال لأحكام الشريعة والقوانين.

توحد المنصة طريقة حساب الزكاة وجمعها وتوزيعها، مما يضع العملية بأكملها تحت إطار تنظيمي واحد. إليك تفصيل لكيفية عمل المنصة:

ما هي الزكاة؟

الزكاة هي مساهمة خيرية إلزامية بنسبة 2.5 في المائة من ثروة المسلم’ ومدخراته السنوية المؤهلة التي تم الاحتفاظ بها لمدة سنة قمرية كاملة. تنطبق على المدخرات والذهب والفضة ودخل الاستثمار وأصول الأعمال.

كيف تُحسب الزكاة؟

تصبح الزكاة واجبة عندما تصل ثروة المسلم’ إلى الحد الأدنى المعروف باسم النصاب.