من المتبرع للمستحق.. مسار "ذكي" وموحد للزكاة في الإمارات

مع الكشف الأخير عن المنصة الوطنية للزكاة في الإمارات، وصل نظام موحد لتبسيط عملية العطاء، مما دفع العديد من المقيمين إلى التساؤل عن كيفية تحويله لتجربة المتبرعين الأفراد والجمعيات الخيرية المحلية والمستفيدين.
تهدف المنصة، التي تُوصف بأنها بوابة وطنية موحدة، إلى تنظيم وإدارة الزكاة من خلال نظام واحد يربط المتبرعين إلكترونياً بالمستحقين، مع ضمان الامتثال لأحكام الشريعة والقوانين.
توحد المنصة طريقة حساب الزكاة وجمعها وتوزيعها، مما يضع العملية بأكملها تحت إطار تنظيمي واحد. إليك تفصيل لكيفية عمل المنصة:
الزكاة هي مساهمة خيرية إلزامية بنسبة 2.5 في المائة من ثروة المسلم’ ومدخراته السنوية المؤهلة التي تم الاحتفاظ بها لمدة سنة قمرية كاملة. تنطبق على المدخرات والذهب والفضة ودخل الاستثمار وأصول الأعمال.
تصبح الزكاة واجبة عندما تصل ثروة المسلم’ إلى الحد الأدنى المعروف باسم النصاب.
يتضمن الحساب ما يلي:
تحديد أصولك: النقد، الأرصدة المصرفية، الذهب، الفضة، أصول الأعمال، والاستثمارات
خصم الالتزامات: الديون، القروض، والمصروفات الضرورية
حساب صافي الثروة: الأصول مطروحاً منها الالتزامات
تطبيق نسبة 2.5 في المائة على المبلغ الخاضع للزكاة
هنا يأتي دور المنصة الوطنية للزكاة (https://www.npz.gov.ae/).
توجه المبادرة أموال الزكاة إلى مشاريع الرعاية الصحية، وعلاج الأمراض المزمنة، ودعم التعليم، ومساعدة الأفراد المدينين.
من خلال المنصة، يمكن للمسلمين دعم حملات متعددة، بما في ذلك حملات لـ:
طلاب المدارس
أصحاب الهمم
الأيتام
الأفراد المدينون
الأرامل
الأسر ذات الدخل المحدود
يمكن للمستخدمين اختيار مبلغ لحملة واحدة وإجراء دفع سريع، أو اختيار مبالغ مختلفة لحملات متعددة، وإضافتها إلى سلة التسوق، وإتمام عملية دفع جماعية.
تشمل طرق الدفع البطاقات، والتحويلات المصرفية، وApple Pay وGoogle Pay.
لا. لا تحل المنصة محل المنظمات الخيرية. بدلاً من ذلك، تنسق المنصة هذه الجهود ضمن نظام موحد لمنع الازدواجية، وتحسين المساءلة، وتعزيز الأثر الاجتماعي للتبرعات.
تستخدم المنصة قواعد بيانات رسمية وآليات تحقق من أجل:
تأكيد أهلية المستفيد
تتبع تدفقات الأموال
مراقبة كيفية إنفاق الزكاة
قياس الأثر الاجتماعي
في المستقبل، سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى لتبسيط حساب الزكاة ودفعها مع تحسين استهداف المستفيدين.