من العادة إلى العبادة.. تقاويم رمضان بالإمارات تمنح الوقت مساحةً للتأمل الروحي

يأتي شهر رمضان المبارك بإيقاعه الخاص. تبدو الأيام ألطف، وتمتد الليالي أطول، وتبطئ الحياة — حتى في مدينة مثل دبي، المعروفة بوتيرتها المتواصلة — بما يكفي لإفساح المجال للتأمل.

في رمضان هذا العام، أصبحت تقاويم العد التنازلي مشهدًا مألوفًا في المنازل في جميع أنحاء المدينة، حيث توضع في غرف المعيشة، أو تعلق على الجدران، أو ترتب بدقة على الخزائن الجانبية.

مستوحاة من مفهوم تقويم العد التنازلي المألوف، والذي غالبًا ما يرتبط بعيد الميلاد، تحول هذه الإصدارات الرمضانية كل يوم من الشهر الفضيل إلى لحظة صغيرة ومقصودة، مما يساعد العائلات على تحديد وقتها بهدف وبناء مساحة للتأمل الروحي.

إذن، ما الذي يوضع فعليًا داخل تقويم العد التنازلي الرمضاني؟