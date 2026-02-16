منظومة متكاملة لحماية المستهلك وتأمين تدفق السلع في أسواق الإمارات

قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة بدولة الإمارات ورئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، إن الاحتياطيات الاستراتيجية لدولة الإمارات من الغذاء في مستوى عالٍ من الجاهزية، وإن الدولة لديها القدرة على التوريد المستمر لتوافر طويل الأمد.

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أكد أن تجار التجزئة لديهم إمدادات كبيرة من المنتجات، وخاصة السلع الاستهلاكية الأساسية.

جاء هذا الإعلان بعد جولة ميدانية أجراها عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة بدولة الإمارات ورئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، لتفقد عدد من منافذ البيع بالتجزئة — بما في ذلك جمعية الإمارات التعاونية وسبينيس — في جميع أنحاء الإمارات لضمان استقرار أسعار السلع والمنتجات في الأسواق وتوافرها بكميات كافية لتلبية احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك.

عرض السلع إلزامي

ستجتمع لجنة تحري رؤية الهلال في الإمارات يوم الثلاثاء لرؤية الهلال. ومن المتوقع أن يبدأ الشهر الفضيل في الإمارات إما يوم الأربعاء أو الخميس.

وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وأنظمة تسعير السلع الاستهلاكية، قالت الوزارة إن القرار يمنح أيضًا السلطات المختصة الحق في مراقبة الامتثال لسياسة سعر الوحدة من قبل تجار التجزئة الفعليين والرقميين. علاوة على ذلك، فإنه يمكّن المستهلكين من تقديم شكاوى ضد تجار التجزئة وتجار التجزئة الرقميين الذين ينتهكون أحكام هذا القرار.

قالت وزارة الاقتصاد يوم الاثنين إنه من الإلزامي على متاجر التجزئة في الإمارات، سواء المنشآت الفعلية أو الرقمية التي تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع، عرض أسعار الوحدات بوضوح وبشكل مقروء باستخدام وحدات قياس موحدة لكل سلعة.

ترشيد الإنفاق

كما ذكرت الخليج تايمز سابقًا، حظرت الوزارة أي زيادات في أسعار السلع الأساسية مثل زيوت الطهي والبيض ومنتجات الألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح وغيرها دون موافقة مسبقة.

وأشار المري إلى أن الالتزام بسياسة سعر الوحدة للسلع الاستهلاكية ومنتجات التنظيف في منافذ البيع بالتجزئة والمتاجر يوفر للمستهلكين معلومات دقيقة، مما يساعدهم على ترشيد استهلاكهم واتخاذ أفضل الخيارات بين البدائل.

وأضاف أن هذا يضمن أيضًا المنافسة العادلة بين السلع بناءً على سعر الوحدة، بدلاً من الاعتماد فقط على السعر الترويجي الإجمالي المعروض حاليًا في السوق.

وشدد الوزير على أن الوزارة ستضمن توفر جميع الكميات المطلوبة من السلع الاستهلاكية الرئيسية ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار خلال الشهر الفضيل.

وأشار إلى أن الوزارة تراقب أيضًا الالتزام بالعروض الترويجية والخصومات التي تعلن عنها المنافذ والجمعيات خلال شهر رمضان.