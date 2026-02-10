مطاعم الشارقة تستعد لرمضان بتصاريح جديدة

بدأت الشارقة في إصدار تصاريح الطعام لشهر رمضان المبارك للمحلات التجارية في جميع أنحاء الإمارة.

تشمل التصاريح إعداد وتجهيز الوجبات خلال النهار بالإضافة إلى عرض الطعام أمام المحلات قبل الإفطار طوال الشهر.

يشمل تصريح إعداد الطعام ومنافذ البيع أيضًا العرض داخل مراكز التسوق. وتبلغ تكلفة هذا التصريح 3000 درهم.

تنطبق القواعد التالية على هذا التصريح:

لا يُسمح باستقبال الزبائن داخل قاعة المطعم.

يُسمح بإعداد وطهي الطعام في المطابخ فقط.

من ناحية أخرى، ينطبق تصريح عرض الطعام أمام المحلات قبل الإفطار على المطاعم والكافتيريات ومحلات الحلويات ومخابز الرقاق. وتبلغ تكلفة هذا التصريح 500 درهم.