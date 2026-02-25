"محلّى زايد" طبق رمضاني بين الحلاوة وذاكرة الوطن

في الثقافة الشعبية الإماراتية لا تُولد بعض المسميات من المطبخ وحده، بل من الوجدان الجمعي. ويعد "محلّى زايد" بوصفه مثالًا على هذا التلاقي بين الذائقة والذاكرة؛ فهو ليس مجرد حلوى متداولة، بل تعبير رمزي يستدعي سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويربط الحلاوة بمعنى يتجاوز الطعم إلى الامتنان والوفاء.

يستمد هذا الطبق جذوره من تقاليد إعداد الحلويات التراثية في دولة الإمارات، حيث شكّلت الحلوى عنصرًا أساسيًا في الأعياد والمجالس ورمزًا لكرم البيوت ‏و تعد أحد أهم أطباق الضيافه في الفعاليات التراثية والثقافيه في الدولة.

أما من الناحية الغذائية، فهذه الحلوى بحكم طبيعتها التقليدية تندرج ضمن الأطعمة ذات القيمه العاليه إذ تعتمد على مكونات تمنح طاقة سريعة وتوفّر قدرًا من الدهون والكربوهيدرات. وهي بذلك تؤدي وظيفة كانت ملائمة لبيئاتٍ قديمة احتاجت إلى غذاء مُشبع يدعم الجهد اليومي.

وهكذا يتجاوز "محلّى زايد" حدود الطبق ليغدو استعارة ثقافية ، قيمة رمزية تُستحضر في الذاكرة، وطاقة غذائية تُمنح للجسد في توازن بين المعنى والمذاق.