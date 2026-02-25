متحف المقطع في رمضان: ذاكرة تنبض بالحياة ولقاء يحتفي بالتراث

في ليالي رمضان يتخذ متحف المقطع في إمارة ابوظبي ملامح مختلفة، إذ لا يكتفي بسرد فصول من تاريخ الإمارة، بل يتحوّل إلى مساحة نابضة بالحياة تستعيد روح المكان وتستحضر دفء اللقاءات الرمضانية،هذا التلاقي بين التاريخ والاحتفاء الرمضاني يمنح الزائر تجربة متكاملة؛ فبين جدران كانت شاهدة على حركة العبور قديماً، تنبض اليوم حياة جديدة تعكس استمرارية المكان وتجدّد دوره في العطاء للمجتمع.
فعالية” New Chapter “ " فصل جديد" تقام لأول مره في متحف المقطع اضافة تاريخيه وبعد جمالي للفعاليات الرمضانيه بأجواء عائلية حميمه حيث تزينت الساحات المحيطة بالفوانيس والإضاءات الدافئة، وتتوزع الجلسات الرمضانية في الهواء الطلق بمشاركة العديد من رواد الأعمال الإماراتيين ومنافذ لبيع الطعام والمشروبات المتخصصة وفعاليات مخصصه للأطفال من ورش حرفيه وقسم كبير ل"أسرار الحياة البرية" الذي يقدم تجارب تفاعليه مع الحيوانات والتثقيف حولها.
وبين المحلات المشاركة صادفنا عبدالله زايد الذي يدعم صديقه بالتواجد في مشروعه المشارك خلال الفعاليه ويقول " ان أجمل هديه اقدمها لصديقي هو دعمه خلال فعاليته الأولى بالتسويق لمنتجاته التي عمل عليها بجد واجتهاد" ويضيف " شكراً لمثل هذه المساحات التي تقدمها الجهات الحكوميه للشباب الإماراتيين الذي يشقون طريقهم في مجال ريادة الأعمال فتواجدهم مهم جدا في مثل هذه الفعاليات التي تعطي صورة مشرفة لاهتمام دولتنا في دعم الاقتصاد المحلي وتحويل حصن المقطع الى ملتقى للإماراتيين والمقيمين ذكاء تسويقي لتخليد ذكري هذا الصرح التاريخي ".
تقول مهره علي المانع مشاركه في فعالية المقطع " أحب المشاركه في الفعاليات المختلفه ولكن للتوقيت سحر مختلف ففي خلال شهر رمضان أشارك بتقديم أطباق منزليه أقوم باعدادها بنفسي باسم" لفتني فته" ويمكن للناس الحصول عليها خارج بيوتهم في أجواء عائلية والالتقاء بأصدقائهم ومشاركة اللحظات الجميلة كما أحب تقديم الأطباق التقليدية والمحبوبه والتي اشتهرت بها كالمرقوقه والمعكرونة المنزليه والفَتًات بمختلف أنواعها. وتضيف: انبهرت كثيراً بكيفية اعادة تقديم هذا المكان الأثري ورغم ان مساحتها ليست شاسعه إلا أن لها اجواء مختلفه عن باقي الفعاليات التي شاركت بها سابقاً".
تتألق مشاركة "أسرار الحياة البرية" كأحد أبرز محطات فعاليات شهر رمضان المبارك في متحف المقطع، حيث تدمج بين سحر التراث الإماراتي وروعة الطبيعة الحية. وفي خطوة تهدف إلى مد جسور التواصل بين الإنسان والبيئة عبر سلسلة من العروض التفاعلية الحية التي تمنح الزوار فرصة نادرة للقاء مجموعة مدهشة من الكائنات التي تعكس تنوع الطبيعة وجمالها الفطري.
و في مساحة خاصة تتواجد الخيول و ركن خاص يجمع العائلات بـ القطط الأليفة في أجواء من الألفة والمودة. ولعشاق الإثارة والغموض، تقدم المبادرة استعراضات خاصة للأفاعي والصقور وجمال الطيور النادرة التي تخطف الأنظار بألوانها ومهاراتها الفريدة، مما يجعل من كل عرض قصة استكشاف لا تُنسى.