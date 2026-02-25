متحف المقطع في رمضان: ذاكرة تنبض بالحياة ولقاء يحتفي بالتراث

في ليالي رمضان يتخذ متحف المقطع في إمارة ابوظبي ملامح مختلفة، إذ لا يكتفي بسرد فصول من تاريخ الإمارة، بل يتحوّل إلى مساحة نابضة بالحياة تستعيد روح المكان وتستحضر دفء اللقاءات الرمضانية،هذا التلاقي بين التاريخ والاحتفاء الرمضاني يمنح الزائر تجربة متكاملة؛ فبين جدران كانت شاهدة على حركة العبور قديماً، تنبض اليوم حياة جديدة تعكس استمرارية المكان وتجدّد دوره في العطاء للمجتمع.

فعالية” New Chapter “ " فصل جديد" تقام لأول مره في متحف المقطع اضافة تاريخيه وبعد جمالي للفعاليات الرمضانيه بأجواء عائلية حميمه حيث تزينت الساحات المحيطة بالفوانيس والإضاءات الدافئة، وتتوزع الجلسات الرمضانية في الهواء الطلق بمشاركة العديد من رواد الأعمال الإماراتيين ومنافذ لبيع الطعام والمشروبات المتخصصة وفعاليات مخصصه للأطفال من ورش حرفيه وقسم كبير ل"أسرار الحياة البرية" الذي يقدم تجارب تفاعليه مع الحيوانات والتثقيف حولها.