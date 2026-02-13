لياقة تحت شمس الغروب.. "الساعة الذهبية" تلهب حماس الصائمين بأبوظبي

تنبض المسارات والصالات الرياضية في جميع أنحاء أبوظبي بالحياة مع غروب الشمس واقتراب موعد الإفطار. أصبحت الساعتان الأخيرتان قبل الإفطار في رمضان هذا العام — والمعروفتان على نطاق واسع باسم “الساعة الذهبية” — وقت التدريب المفضل للعديد من الرياضيين الصائمين. إنه يوفر راحة نفسية في نهاية اليوم وفرصة للترطيب وإعادة التزود بالوقود فورًا بعد التمرين.

بالنسبة لمجتمعات الجري واستوديوهات اللياقة البدنية في جميع أنحاء العاصمة، فإن الزيادة في النشاط قبل غروب الشمس مباشرة ليست صدفة. قال المدربون إن الفترة الأخيرة من يوم الصيام توفر توازنًا نادرًا بين الكفاءة الفسيولوجية والتوقيت العملي — خاصة للأشخاص الذين يوفقون بين العمل والأسرة والالتزامات الدينية.

مواقيت الصلاة في رمضان

في أديداس رانرز أبوظبي، يتطور التدريب في رمضان بشكل مطرد. قال الكابتن روهيت كومار إن المجتمع بدأ رسميًا في تعديل جداوله خلال رمضان في عام 2022، لكن هذا العام شهد تحولًا أكثر تعمدًا لاستيعاب الرياضيين الصائمين.