"كريم الإمارات" تضاعف إكراميات السائقين خلال رمضان

خلال شهر رمضان المبارك، تعاونت "كريم" و"هلا" لإطلاق ميزة "مضاعفة الإكراميات" لفترة محدودة، مما يعني أن الشركتين ستضاعفان الإكراميات لعمال التوصيل والسائقين في جميع أنحاء الإمارات. ويشمل ذلك كباتن هلا تاكسي الذين يعملون عبر كريم.
من 18 فبراير إلى 19 مارس، ستضاعف كريم الإكراميات التي تبلغ 10 دراهم أو أكثر، مما يضاعف أرباح السائقين وعمال التوصيل.
يمكن للعملاء الذين يرغبون في الاستفادة من ميزة مضاعفة الإكراميات تنزيل أحدث إصدار من تطبيق كريم، أو حجز رحلة كريم أو هلا تاكسي، أو تقديم طلب على كريم فود، كويك، شوبس، أو بوكس.
يتم إرسال 100 بالمائة من جميع الإكراميات، بما في ذلك المبالغ المضاعفة، فورًا إلى حساب كريم باي الخاص بسائق التاكسي أو عامل التوصيل's، حيث يمكنهم الوصول إلى الأموال وتحويلها إلى بنكهم على الفور.
تشير كريم إلى عمال التوصيل وسائقي سيارات الأجرة باسم 'الكباتن'.
بالإضافة إلى مضاعفة الإكراميات، ستقدم كريم وهلا أيضًا وجبات إفطار يومية للكباتن طوال شهر رمضان في جميع أنحاء الإمارات، حتى يتمكن الصائمون على الطريق من الإفطار بوجبة دافئة.
قال محمد شهباز، كابتن منذ 5 سنوات، من ولاية غوجارات، باكستان: "لقد بنيت منزلي الخاص، وجميع أطفالي الأربعة يحصلون على تعليم جيد. حتى أنني أحضرت أخي إلى دبي للعمل على تطبيق كريم حتى يتمكن من الحصول على نفس الفرص. عندما يكرمني أحدهم، أعرف بالضبط إلى أين تذهب هذه الأموال. مباشرة إلى مستقبل عائلتي's.”
عادل محمد، كابتن منذ 7 سنوات، من البنجاب، باكستان: "أنا've أعمل في كريم منذ عام 2018. خلال هذه الفترة، بنيت منزلاً من طابقين في بلدي، وأدخلت أطفالي الأربعة جميعهم إلى المدرسة، وأعتني بالاحتياجات الطبية لوالدتي's. كل رحلة، كل إكرامية، كلها تتراكم. هكذا's أوفر لمن يعتمدون علي."