"كريم الإمارات" تضاعف إكراميات السائقين خلال رمضان

قال محمد شهباز، كابتن منذ 5 سنوات، من ولاية غوجارات، باكستان: "لقد بنيت منزلي الخاص، وجميع أطفالي الأربعة يحصلون على تعليم جيد. حتى أنني أحضرت أخي إلى دبي للعمل على تطبيق كريم حتى يتمكن من الحصول على نفس الفرص. عندما يكرمني أحدهم، أعرف بالضبط إلى أين تذهب هذه الأموال. مباشرة إلى مستقبل عائلتي's.”